Закупочные союзы как конкурентное преимущество

Цього року Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв по суті унікальне рішення – надання дозволу на узгоджені дії ТОВ "Новус Україна" та двох регіональних рітейлерів (торговельних мереж "Файно Маркет" та "Делікат") щодо створення торговельно-закупівельного союзу (ТЗС) для спільної закупівлі продовольчих та непродовольчих товарів у виробників/постачальників.

Створення таких закупівельних союзів відкриває нові можливості для бізнесу, адже дозволяє зекономити на закупівельних цінах за рахунок великих обсягів закупівлі.

А це означає не лише економічні вигоди, а й додаткові конкурентні переваги завдяки можливості знижувати ціни перепродажу, від чого можуть виграти не лише рітейлери, а й кінцевий споживач.

Згадане рішення АМКУ є успішним прецедентом, який можуть використати інші бізнеси як орієнтир для створення своїх закупівельних союзів.

Це може бути вигідно не лише рітейлерам, а й гравцям багатьох інших ринків, зацікавленим у спільній закупівлі певних товарів для зниження закупівельних цін (наприклад: аптечним мережам, HoReCa, тощо).

Оскільки створення таких союзів можливе лише за умови отримання попереднього дозволу АМКУ на узгоджені дії, пропонуємо розглянути, що потрібно для отримання такого дозволу, яку інформацію та документи необхідно надати, та до яких питань з боку АМКУ треба бути готовими.

Що потрібно для створення закупівельного союзу

Створення закупівельного союзу може бути особливо цікавим для порівняно невеликих гравців, які прагнуть ефективно конкурувати з лідерами ринку, які, у свою чергу, за рахунок значно більших обсягів закупівлі мають змогу отримувати кращі ціни та умови поставки товарів порівняно з невеликим бізнесом.

Поряд із цим, створення закупівельного союзу може сприяти забезпеченню виробників/постачальників додатковими каналами збуту продукції, зменшенню витрат таких виробників/постачальників, що має зменшити як собівартість товарів, так і ціну для кінцевих споживачів.

Робочий варіант закупівельного союзу передбачає створення спільного підприємства рітейлерами-засновниками, який діятиме як їх агент у відносинах з постачальниками/виробниками, які мають відповідати критеріям, затвердженим рітейлерами.

Далі, від імені рітейлерів агент укладає договори з виробниками/постачальниками на однакових комерційних умовах для всіх рітейлерів, що беруть участь у закупівельному союзі.

Варто зазначити, що створення спільного підприємства-агента є важливим елементом функціонування закупівельного союзу, адже наявність агента дозволяє запобігти координації конкурентної поведінки та обміну конкурентно-чутливою інформацією між рітейлерами, що може мати антиконкурентні наслідки та стати перешкодою в отриманні дозволу АМКУ.

Також варто пам’ятати, що в разі перевищення фінансових показників засновників закупівельного союзу, створення спільного підприємства може також потребувати дозволу АМКУ на концентрацію, як це було у випадку з ТЗС між торговельними мережами NOVUS, "Файно Маркет" та "Делікат".

Чому створення закупівельних союзів вимагає дозволу АМКУ

Річ у тім, що створення закупівельного союзу потенційно має ознаки антиконкурентних узгоджених дій, адже може призвести до усунення чи обмеження конкуренції на відповідних ринках, зокрема, якщо передбачатиме узгодження цін або інших умов придбання чи реалізації товарів; розподілу ринків чи джерел постачання; суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших гравців без об’єктивно виправданих на те причин і т.і.

Антиконкурентні узгоджені дії дозволяються в Україні лише за умови отримання попереднього дозволу АМКУ.

Такий дозвіл може бути наданий, якщо створення закупівельного союзу не призведе до суттєвого обмеження конкуренції на будь-якому ринку.

На що варто звернути увагу при підготовці заяви для отримання дозволу АМКУ

Враховуючи комплексний характер узгоджених дій зі створення закупівельного союзу, заявникам доведеться зробити кропітку "домашню роботу", щоб переконати АМКУ в тому, що функціонування союзу сприятиме вдосконаленню закупівлі товарів, матиме позитивний ефект для конкуренції (не лише для самих рітейлерів, а й для споживачів), який переважатиме над можливими негативними наслідками обмеження конкуренції.

Яку інформацію птрібно подавати в АМКУ та в розрізі яких ринків?

В процесі розгляду заяви АМКУ аналізуватиме ринкову владу заявників (їхніх груп компаній) та вплив союзу на конкуренцію як на ринку закупівлі товарів (оптовий рівень), так і на ринках реалізації товарів або послуг учасниками закупівельного союзу (роздрібний рівень).

Якщо взяти за приклад вищезгадане створення ТЗС між торговельними мережами, то під роздрібним рівнем мається на увазі власне реалізація товарів торговельними мережами кінцевим споживачам.

У цьому випадку АМКУ аналізує частки учасників ТЗС окремо на ринку продовольчих і непродовольчих товарів, як правило, в межах того чи іншого населеного пункту.

Іноді географічні межі ринку можуть покривати два чи більше населені пункти, якщо торговельна точка в одному населеному пункті розташована в радіусі до 30 км від потенційного споживача, що знаходиться в іншому населеному пункті.

Зокрема, єдиним ринком може вважатись територія, яка включає районний центр та прилегле до нього село чи смт.

Що стосується оптового рівня, то учасникам закупівельного союзу необхідно буде надати АМКУ дані про їх частки на ринку оптової закупівлі відповідних товарних груп.

У свою чергу, територіальні межі таких ринків будуть відрізнятися залежно від специфіки товару: для товарів, які швидко псуються (наприклад, певна молочна продукція, сире м’ясо та риба, зелень, тістечка) або які економічно недоцільно закуповувати в постачальників з інших регіонів (наприклад, фрукти та овочі), – ринкові частки слід надавати в межах регіональних ринків тієї чи іншої області.

Для інших продовольчих і непродовольчих товарів відповідні товарні ринки будуть переважно загальнодержавними – тобто ринкові частки як правило рахуватимуться в межах території всієї країни.

Таким чином, у випадку створення закупівельного союзу для отримання дозволу заявникам доведеться показати АМКУ обсяги продажів і закупівлі товарів на кожному задіяному ринку й надати свої ринкові частки на них.

Документи, політики та інші питання, які цікавлять АМКУ

Для аналізу АМКУ необхідно буде надати проекти таких документів як договір про спільну діяльність, статут компанії, яка виступатиме агентом у відносинах між учасниками союзу та постачальниками/виробниками, політики відбору та співпраці з потенційними учасниками союзу та виробниками/постачальниками.

Важливо, щоб такі документи та умови функціонування союзу не передбачали обмежень, які можуть кваліфікуватись як антиконкурентні узгоджені дії, про які зазначалося вище (наприклад, фіксування роздрібних цін реалізації товарів, усунення з ринку або обмеження доступу на ринок інших торговельних мереж, які не входять до союзу (шляхом обмеження їх доступу до постачальників), тощо).

Крім цього, важливо продемонструвати АМКУ, що закупівельний союз жодним чином не сприятиме розподілу ринків між його учасниками, а також, що він працюватиме з дотриманням принципів відкритості та недискримінації, таким чином, що будь-які інші постачальники та рітейлери зможуть приєднатись до такого союзу, якщо відповідатимуть затвердженим недискримінаційним критеріям вступу до нього.

Економічне обґрунтування зниження роздрібних цін

Також, в отриманні дозволу на створення закупівельного союзу заявникам може значно допомогти наявність економічно обґрунтованої моделі зменшення роздрібних цін для кінцевих споживачів, впровадження якої стане можливим завдяки створенню союзу.

В цьому зв’язку варто надати АМКУ відповідні калькуляції щодо окремих товарів чи товарних груп, які б наочно продемонстрували зниження цін саме завдяки союзу.

Замість висновку

Перший успішний прецедент надання дозволу АМКУ на створення закупівельного союзу відкриває величезні можливості для бізнесу отримати додаткові конкурентні переваги від економії на закупівельних цінах, які можна суттєво знизити, закуповуючи товари в більших обсягах спільно з іншими конкурентами через такий союз.

Підготовка заяви та супровідних документів для отримання дозволу АМКУ на створення закупівельного союзу, їх економічне обґрунтування можуть виявитися доволі непростим завданням для засновників союзу, що, скоріш за все, потребуватиме фахової юридичної допомоги спеціалістів з антимонопольного права.

Але гра варта свічок, адже отримавши відповідний дозвіл АМКУ, учасники закупівельного союзу зможуть законно запровадити більш вигідну модель закупівлі товарів, яка зможе принести їм конкурентні переваги та водночас мати позитивний ефект для споживачів.

Співавтор Денис Медведєв, юрист Redcliffe Partners.