Почему падает рынок M&A

Економічний спад, спричинений спалахом вірусу, призвів до значного падіння ринку M&A (злиття і поглинання) в Україні у першому півріччі.

Як свідчить дослідження KPMG в Україні "Радар M&A в Україні за перше півріччя 2020 року", за шість місяців було укладено 25 угод злиття і поглинання.

Це на 43% менше, ніж за аналогічний період 2019 року, і це найнижчий показник за перше півріччя з 2015 року. Вартість угод знизилася на 79% до 159 млн дол.

Така ситуація не унікальна: на глобальному ринку в першому півріччі кількість угод упала на 32%, а їх вартість – на 53% (0,9 трлн дол проти 1,9 трлн дол).

Враховуючи прогнози МВФ щодо падіння світового ВВП у 2020 році на 3%, ринок у світі швидко не відновлюватиметься.

В Україні ВВП, ймовірно, впаде на 8%. Тим не менше, ми очікуємо що рецесія не буде довгою, адже економіка вже демонструвала стійкість до таких шоків.

Після кризи 2013-2014 років, коли падіння кількості угод з M&A становило 67% за два роки, сектор швидко відновився. Кількість угод у наступні чотири роки зростала в середньому на 22% на рік, що є високим показником після кризи.

Світове економічне уповільнення та COVID-19 стали причинами того, що частина інвесторів сповільнювала або скасовувала майбутні угоди.

Наприклад, у квітні 2020 року була припинена угода Regal Petroleum про придбання "Укрнафтінвесту" за 39 млн дол. Іншим прикладом є припинення угоди щодо купівлі Idea Bank компанією Dragon Capital.

На чому тримається ринок

Ключовими факторами відновлення ринку є реалізація домовленостей, укладених до пандемії, та дії урядів з перезапуску економік. Зокрема, у світовому масштабі такими діями є заходи епідеміологічного контролю в поєднанні із запровадженням податкових та економічних заходів.

Мова йде про подовження строків виконання зобов'язань перед регуляторами, запровадження кредитних канікул для позичальників і надання додаткового фінансування. Це дало перші результати – відновлення фондових індексів.

Фондові індекси є хорошим показником щодо обсягів операцій на ринку M&A та демонструють високий рівень історичної кореляції. Наприкінці першого півріччя 2020 року вони відновилися до рівня, лише трохи нижчого за докризовий.

Уряд України також ужив заходів для підтримки економіки та укріплення макрофінансової стабільності країни, зменшивши облікову ставку та уклавши угоду з ЄБРР щодо валютного свопу на 500 млн дол. Позитивно впливає на ринок і попередня угода з МВФ щодо програми stand-by у розмірі 5 млрд дол.

Призупинені штрафні санкції за порушення податкового законодавства та введений мораторій на податковий аудит і податкові перевірки.

Хоча в другій половині 2020 року активність на ринку M&A буде невисокою, загалом наші очікування у середньостроковій перспективі оптимістичні.

Зараз покупці та продавці зосереджені на збереженні бізнесу та уникненні руйнівних наслідків пандемії, що обмежує ринок M&A. Проте, з огляду на дані попередніх криз і потенціал ринку, ми вважаємо наш прогноз реалістичним.

Лідери та аутсайдери

Хоча більшість угод на ринку M&A у першому півріччі відбулися з українськими інвесторами, іноземні інвестори все ще активні. Серед найбільших контрактів – придбання компанією DP World контейнерного терміналу ТІС, бельгійським виробником мінералів Sibelco – глиновидобувних компаній "Євромінерал Україна" та "Курдюмівський завод кислототривких виробів".

Здійснені угоди з приватизації та створення ДПП з концесії Херсонського морського порту та спеціалізованого морського порту "Ольвія", які містять інвестиційні зобов'язання на 3,8 млрд грн, а також перший повноцінний сервісний контракт з підвищення видобутку між "Нафтогазом" та Expert Petroleum, який передбачає інвестування 1 млрд грн протягом п'яти років.

Україна прагне залучити іноземні інвестиції у критичну інфраструктуру. Названі угоди є свідченням зобов'язань уряду, які будуть виконуватися.

Порти залучають іноземних інвесторів відповідно до концесійних договорів. Концесія дозволить залучити інвестиції не тільки в порт, а і в локальну інфраструктуру. Інвестиційні зобов'язання становили близько 3,8 млрд грн.

"Нафтогаз" залучив міжнародну компанію Expert Petroleum для збільшення видобутку вуглеводнів на Західній Україні. Інвестор зобов'язався вкласти близько 1 млрд грн в інтенсифікацію буріння та розвиток інфраструктури.

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Як і у 2019 році, у першому півріччі 2020 року в центрі уваги інвесторів були сільське господарство, нерухомість, транспорт, інфраструктура, інновації та нові технології. На ці сфери припадає 91% вартості всіх укладених угод.

На сільське господарство припало майже дві третини загальної вартості угод з M&A порівняно з 23% у першому півріччі 2019 року. Локальні компанії прагнуть консолідувати свої землі, тому ми очікуємо зростання кількості M&A-угод.

Серед найбільших угод у першому півріччі 2020 року – придбання частки володіння у ТОВ "Хмельницьк-агро" у розмірі 97% приблизно за 100 млн дол групою "Епіцентр К". У результаті цієї транзакції площа земельних володінь компанії збільшилася на 32% до 160 тис га.

Інша показова велика угода – придбання маловідомою французькою компанією SAS Investcompagnie українських аграрних підприємств "Агрікор холдинг", "Агропрайм холдинг" та "Агровіт", які разом контролюють 71 тис га сільськогосподарських земель. Ціна придбання не розголошується.

В енергетиці жодна операція не перевищувала 5 млн дол. На галузь негативно впливають плани уряду ретроспективно змінити "зелений" тариф, згідно з яким здійснюється гарантований викуп енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Це спричинило негативну реакцію інвесторів, кредиторів, підприємств сектору.

У галузі нерухомості і будівництва вартість угод скоротилася на 86%.

Було укладено лише чотири угоди вартістю 13 млн дол. Двома найбільшими операціями стали придбання компанією Dragon Capital фармацевтичного складського комплексу "Фалбі" за 5 млн дол та придбання компанією Allrise Capital Inc. стадіону "Чорноморець" в Одесі за 7 млн дол.

Пандемія вплинула на операції з офісною та житловою нерухомістю. Хоча пом'якшення карантинних обмежень і відновлення руху муніципального транспорту дозволили багатьом компаніям відновити роботу, епідемія суттєво впливатиме на інвестиції на ринку нерухомості протягом певного часу.

Багато компаній працюють у дистанційному режимі та розглядають можливість його поєднання з так званою системою незакріплених робочих місць.

Зростання е-комерції може стати значним чинником інвестування в логістику і складську інфраструктуру, але невідомо, чи вистачить цього для забезпечення сталості бізнесу в секторі у короткостроковій і середньостроковій перспективах.

Обсяг операцій з M&A на споживчих ринках скоротився на 66% до 7 млн дол. Це відображає глобальні зміни в поведінці споживачів під час карантину: збільшення видатків на харчові продукти, спортивний одяг, обладнання, технології і скорочення витрат на предмети розкоші, одяг та авто.

Найвагоміша угода – придбання фондом Emerging Europe Growth Fund, що належить Horizon Capital, значного міноритарного пакета у Makeup Group. Іншою помітною подією стало придбання пакетів акцій виробників продуктів та напоїв – Ніжинського жиркомбінату і Purcari Wineries PLC.

У секторі інновацій у першому півріччі відбулися дві значні угоди.

Першу уклала група інвесторів, яку очолює лондонський венчурний фонд Hoxton Ventures, з компанією Preply.com (інвестиція 10 млн дол). Preply.com має штаб-квартиру в США, але здійснює основні операції в Україні.

Друга – інвестування 6 млрд дол однією з найбільших венчурних інвестиційних груп у Східній Європі Chernovetskyi Investment Group в інтернет-компанію Zakaz.ua, яка доставляє бакалійні товари із супермаркетів.

Незалежно від зовнішніх умов у міру відновлення економіки з'вляються нові можливості для інвестицій. Через зміни в поведінці споживачів, перехід на дистанційну роботу і перенесення ланцюгів постачання ближче до власних кордонів ми побачимо структурні зміни у бізнес-моделях, які рухають M&A.

Стратегічне розташування України дозволяє бізнесу розширювати вплив у сферах, де раніше українські компанії не були представлені. Привабливими для інвесторів є також високоосвічена та конкурентна робоча сила, привабливі об'єкти для інвестування у приватному секторі та нові можливості для бізнесу завдяки державно-приватному партнерству та приватизації.