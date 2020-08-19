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Инвестиционный портфель украинца

Инвестиционный портфель украинца

Куда инвестируют украинцы и как способы инвестирования в Украине отличается от мировых трендов.
Среда, 19 августа 2020, 14:05
Роман Белик
совладелец и партнер компании по инвестициям в недвижимость InCo home

Не будем поддаваться мейнстриму сегодняшнего дня и давать советы, что делать со сбережениями, в чем хранить и как правильно инвестировать. 

Главное, что в мире существует вся необходимая инфраструктура, позволяющая при наличии смартфона и интернета инвестировать средства не выходя из дома. 

Оценка текущей структуры активов в мире гораздо интереснее. Если условно представить планету Земля в виде бухгалтерской книги то, что является пассивом, что активом, и какова структура этих составляющих? 

Отнесем к пассиву все население земного шара, то есть приблизительно 7,8 млрд людей. Чем же они владеют и в какой пропорции:

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Как видим, основные активы в мире сосредоточены в недвижимости, мировом долге, деньгах эмитированных правительствами стран и ценных бумагах. 

 

Серебро и криптовалюты на графике найдет только пытливый глаз, доля золота и деривативов незначительна. А самыми доступными для обычного человека с позиции инвестирования и популярными, исходя из приведенных данных, являются недвижимость и ценные бумаги. 

Выбор пропорции того или иного актива в инвестиционном портфеле зависит от уровня восприятия риска каждого отдельного инвестора. 

Предпочитающие недвижимость, характеризуются высокой чувствительностью к риску, тогда как инвесторам, выбирающим ценные бумаги как объект инвестирования, присуща меньшая чувствительность к риску и готовность его воспринимать в больших объемах. 

Конечно и ожидаемая доходность для разного типа инвесторов отличается. Инвестор в недвижимость готов довольствоваться доходностью до 10% годовых, а вот те, кто вкладывает в акции, не воспринимает цифру ниже 10% годовых. 

Более искушенный инвестор диверсифицирует свой портфель, держа часть активов в недвижимости, часть в акциях, а часть в фиатных валютах.

Какое место и как выглядит на этих графиках Украина? Из-за отсутствия рынка ценных бумаг в стране, основной портфель украинских инвесторов сосредоточен в недвижимости и денежных средствах, в основном это комбинация доллара и гривны. 

В последнее время, благодаря активности Национального банка к этим инструментам добавились государственные облигации, но график ниже показывает, что доля физических лиц тут ничтожна.

 

При этом, если украинцам хоть как-то досягаема диверсификация, за счет доступности доллара и евро, то инвестиции в недвижимость в основном сконцентрированы внутри страны. По свежим статданным, лидерами являются Киев, Львов, Харьков и Одесса.

 

Одна из основных причин, такая естественная характеристика рынка недвижимости, как локальность. 

Люди, покупающие вторую квартиру или дом, предпочитают выбирать месторасположение недвижимости поближе к своему основному месту проживания, или там, где очень хорошо понимают локацию. 

Искусственные барьеры от Нацбанка, в виде ограничений на инвестирование за границу, незнание законодательства других стран и непонимание рынка вне Украины, языковой барьер — все это факторы, ограничивающие украинцев в инвестициях в зарубежную недвижимость. 

В разной степени подобные барьеры присущи любому рынку, а минимизировать влияние негативных факторов можно и нужно с помощью специальных инструментов.

В секторе недвижимости, например, такими инструментами могут стать REIT (real estate investment trust) — фонды недвижимости. 

Как понять и оценить, что это именно он и инвестор пришел по адресу. В разных странах данные фонды имеют различную правовую форму, но в целом характеризуются общими качествами.

Во-первых, это узкая специализация, — на 90% портфель таких инвестиционных фондов состоит из недвижимости.

Во-вторых, это высокая надежность. Их деятельность регламентируется и лицензируется на государственном уровне. 

Причем, ответственность управляющих такими фондами является не только административной, но и уголовной, поэтому случаи мошенничества или недобросовестного поведения практически исключены.

И последнее — высокая эффективность. За счет формата отношений B2B, эффекта масштаба (когда себестоимость продукта ниже благодаря объемам) и обязательного наличия в штате управляющих компаний лицензированных специалистов в сфере комплаенса, финансового мониторинга, риск и портфельного менеджмента, данные фонды добиваются лучших результатов при меньших рисках, нежели это получается у частного инвестора.

Набивший уже оскомину факт про ограниченность украинцев в инструментах инвестирования и приумножения капитала, возможно, скоро уйдет с повестки дня. Пусть и скромную, но надежду дают недавние изменения в сфере регулирования рынка ценных бумаг в Украине. 

При условии, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совершит прорыв. Если адаптируют законодательство и поднормативные акты в соответствии с новыми требованиям до нового 2021 года, у украинского инвестора появится больший выбор географии и инструментария для инвестирования, а значит больше возможностей для многих украинцев.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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