Инвестиционный портфель украинца

совладелец и партнер компании по инвестициям в недвижимость InCo home

Не будем поддаваться мейнстриму сегодняшнего дня и давать советы, что делать со сбережениями, в чем хранить и как правильно инвестировать.

Главное, что в мире существует вся необходимая инфраструктура, позволяющая при наличии смартфона и интернета инвестировать средства не выходя из дома.

Оценка текущей структуры активов в мире гораздо интереснее. Если условно представить планету Земля в виде бухгалтерской книги то, что является пассивом, что активом, и какова структура этих составляющих?

Отнесем к пассиву все население земного шара, то есть приблизительно 7,8 млрд людей. Чем же они владеют и в какой пропорции:

Как видим, основные активы в мире сосредоточены в недвижимости, мировом долге, деньгах эмитированных правительствами стран и ценных бумагах.

Серебро и криптовалюты на графике найдет только пытливый глаз, доля золота и деривативов незначительна. А самыми доступными для обычного человека с позиции инвестирования и популярными, исходя из приведенных данных, являются недвижимость и ценные бумаги.

Выбор пропорции того или иного актива в инвестиционном портфеле зависит от уровня восприятия риска каждого отдельного инвестора.

Предпочитающие недвижимость, характеризуются высокой чувствительностью к риску, тогда как инвесторам, выбирающим ценные бумаги как объект инвестирования, присуща меньшая чувствительность к риску и готовность его воспринимать в больших объемах.

Конечно и ожидаемая доходность для разного типа инвесторов отличается. Инвестор в недвижимость готов довольствоваться доходностью до 10% годовых, а вот те, кто вкладывает в акции, не воспринимает цифру ниже 10% годовых.

Более искушенный инвестор диверсифицирует свой портфель, держа часть активов в недвижимости, часть в акциях, а часть в фиатных валютах.

Какое место и как выглядит на этих графиках Украина? Из-за отсутствия рынка ценных бумаг в стране, основной портфель украинских инвесторов сосредоточен в недвижимости и денежных средствах, в основном это комбинация доллара и гривны.

В последнее время, благодаря активности Национального банка к этим инструментам добавились государственные облигации, но график ниже показывает, что доля физических лиц тут ничтожна.

При этом, если украинцам хоть как-то досягаема диверсификация, за счет доступности доллара и евро, то инвестиции в недвижимость в основном сконцентрированы внутри страны. По свежим статданным, лидерами являются Киев, Львов, Харьков и Одесса.

Одна из основных причин, такая естественная характеристика рынка недвижимости, как локальность.

Люди, покупающие вторую квартиру или дом, предпочитают выбирать месторасположение недвижимости поближе к своему основному месту проживания, или там, где очень хорошо понимают локацию.

Искусственные барьеры от Нацбанка, в виде ограничений на инвестирование за границу, незнание законодательства других стран и непонимание рынка вне Украины, языковой барьер — все это факторы, ограничивающие украинцев в инвестициях в зарубежную недвижимость.

В разной степени подобные барьеры присущи любому рынку, а минимизировать влияние негативных факторов можно и нужно с помощью специальных инструментов.

В секторе недвижимости, например, такими инструментами могут стать REIT (real estate investment trust) — фонды недвижимости.

Как понять и оценить, что это именно он и инвестор пришел по адресу. В разных странах данные фонды имеют различную правовую форму, но в целом характеризуются общими качествами.

Во-первых, это узкая специализация, — на 90% портфель таких инвестиционных фондов состоит из недвижимости.

Во-вторых, это высокая надежность. Их деятельность регламентируется и лицензируется на государственном уровне.

Причем, ответственность управляющих такими фондами является не только административной, но и уголовной, поэтому случаи мошенничества или недобросовестного поведения практически исключены.

И последнее — высокая эффективность. За счет формата отношений B2B, эффекта масштаба (когда себестоимость продукта ниже благодаря объемам) и обязательного наличия в штате управляющих компаний лицензированных специалистов в сфере комплаенса, финансового мониторинга, риск и портфельного менеджмента, данные фонды добиваются лучших результатов при меньших рисках, нежели это получается у частного инвестора.

Набивший уже оскомину факт про ограниченность украинцев в инструментах инвестирования и приумножения капитала, возможно, скоро уйдет с повестки дня. Пусть и скромную, но надежду дают недавние изменения в сфере регулирования рынка ценных бумаг в Украине.

При условии, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совершит прорыв. Если адаптируют законодательство и поднормативные акты в соответствии с новыми требованиям до нового 2021 года, у украинского инвестора появится больший выбор географии и инструментария для инвестирования, а значит больше возможностей для многих украинцев.