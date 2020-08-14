Как новый законопроект может изменить рынок такси

Сьогодні ринок таксі в Україні, за оцінкою Міністерства інфраструктури, на 98% перебуває в тіні. Багато перевізників надають послуги незаконно, бо не мають ліцензій та не оформлені на роботу, чи не зареєстровані як ФОПИ.

Дві третини українців вже використовують мобільні додатки, щоб замовити собі таксі. Технології розвиваються швидкими темпами, але застаріле законодавство не враховує цей розвиток і зміни в закон не вносилися 15 років.

Коли чинний на сьогодні закон складали, мобільних платформ ще не існувало, і закон регулює лише "традиційне" таксі, яким на сьогодні користується тільки приблизно 37% українців.

Якщо врахувати сучасні реалії й створити однакові правила гри для всіх — ринок поступово виведеться з тіні й стане більш ліберальним та конкурентоспроможним.

Саме це й передбачає новий законопроєкт, який запропонувало Міністерство інфраструктури.

Щорічний обсяг ринку — приблизно 40 мільярдів гривень. Тут задіяно приблизно 220 перевізників, але надходження до бюджету дуже низькі. Також зараз безпека та якість послуг таксі бажають кращого, тому що немає достатнього контролю.

Новий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення" передбачає у тому числі:

можливість перевізника через електронний кабінет зареєструвати себе в Реєстрі автомобільних перевізників. Якщо перевізника не буде в єдиному Реєстрі, то він не буде мати права надавати послуги з перевезення пасажирів;

скасування ліцензування правил виходу на ринок для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення і заміну його на повідомлення про початок такої діяльності;

підвищення забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників перед пасажирами;

створення можливості ведення діяльності у сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати строком на один місяць або рік;

забезпечення надходжень податків та зборів від ведення такої діяльності;

обов’язкове страхування пасажирів , зростання якості послуг та підвищення безпеки;

створення сприятливих умов для чесної та прозорої конкуренції.

До речі, уточнюю, що при прийнятті законопроєкту патент потрібно купувати тільки тим хто, здійснює внутрішні перевезення легковим автомобілем.

Патент видається на місяць або рік. Вартість на рік — одна мінімальна зарплата. Якщо у вас електрокар — ціна на 50% нижче.

Сподіваємось, що це також буде хоча б маленькою мотивацією подумати про перехід на електрокар. Місячний патент становить одну дванадцяту розміру плати за патент, виданий строком на один рік, збільшену на п'ять відсотків від цієї плати.

Новий проєкт закону розділяє права таксистів і перевізників на легкових автомобілях.

Водій таксі має право рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, безкоштовно зупинятися та стояти у межах платних майданчиків для паркування та на стоянках таксі, а також здійснювати посадку та висадку пасажирів на автодорозі, якщо зупинку транспортного засобу не заборонено правилами дорожнього руху.

Є й обмеження. Людина, яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість за окремі злочини не може стати індивідуальним автомобільним перевізником.

Якщо закон ухвалять, Україна отримає легалізацію праці на ринку таксі, контроль за виконанням правил у секторі і додаткові надходження до бюджету.

За попередніми підрахунками, якщо все запрацює, щорічно до казни надходитиме близько 1 млрд гривень.

Пасажири також виграють. Адже поїздки стануть більш якіснішими, безпечнішими та застрахованими.

А у перевізників будуть прозорі правила виходу на ринок та розвиток у транспортній сфері. Такий підхід мав би також достатньо врахувати еру нових технологій.

До обговорення та внесення змін у проєкт закону може долучитися кожен охочий. Уся інформація розміщена на сайті Міністерства інфраструктури.