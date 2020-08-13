Меняй офисы или накроет волна провала

Просматривал утром новости о недвижимости и в очередной раз наткнулся на спор: коворкинги – это будущее или прошлое?

Ответ очевиден: офисные пространства не исчезнут, но и не будут прежними.

Сегодня на выбор офиса влияет не только наличие быстрого интернета, кухня и спортзал на этаже. Добавились санитарные требования. Зайдете ли вы в скайп-рум, где только что был коллега с простудой? Не думаю.

Удаленные сотрудники и фрилансеры пусть и ограниченно, но путешествуют по городам и странам. Рабочее место может быть где угодно.

Однако влияние гибкой работы по-прежнему недооценивается владельцами коммерческой недвижимости. Мы никуда не денемся от этого тренда.

Вдобавок нужно переосмыслить функциональность офисов согласно post-COVID нормам.

Я бы соврал, сказав, что на Creative States пандемия никак не повлияла. Весной некоторые резиденты съехали из офисов.

Для нас этого было достаточно, чтобы искать новые форматы сотрудничества. Обустройство безопасных рабочих мест и зон общего пользования требовало больших затрат.

Вложения себя оправдали – почти 80% наших клиентов вернулись на обновленные локации.

Хотим того мы или нет, коммерческую недвижимость ждет возрождение. Без гибкости и способности адаптироваться к новой реальности консерваторы уйдут с рынка.

Те, кто прочувствует потребности клиентов и запустит смелые офисные решения, не то что останутся на плаву, а оседлают волну успеха.

Ремоут не вечен

Мое личное мнение – работать из дома неэффективно.

Конечно, есть ряд профессий, которые легко обходятся "диванным" офисом. Но, все же, эффективная экономика сегодня – это больше про постоянное взаимодействие команд.

Сторонники концепции work from home обычно смотрят на ситуацию однобоко. Работая дома, мы не тратим время впустую в пробках. Появляются дополнительные полчаса-час на утреннюю йогу или неспешное распитие кофе на веранде.

В то же время на ремоуте дом становится и офисом, и спортзалом, а с детьми – детсадом, школой и продленкой.

Лавировать между рабочими и бытовыми задачами удается не всем. У некоторых "полетел" тайм-менеджмент, отсюда – ссоры с близкими, сорванные дедлайны, профессиональное выгорание.

Еще одна проблема – безопасность домашних гаджетов в системе дистанционного общения команд.

По данным Reed Smith, пандемия COVID-19 может стать одной из крупнейших угроз глобальной безопасности. Пики кибератак приходятся на дни повышенной заболеваемости.

Например, когда в США объявили о первом случае заражения COVID-19, взломы в сети увеличились на 48%. С начала эпидемии фишинг – кража логинов и паролей – вырос на 600%.

Корпоративная сеть должна быть защищена от любых угроз. Мы считаем, в этом и есть ценность надежной офисной инфраструктуры.

Гибкость цен и предложений

Бренды одежды H&M, Levi’s и Nike закрыли половину магазинов в Китае – одной из крупнейших торговых площадок в мире.

По подсчетам аналитической компании Zencargo, за первые шесть недель пандемии общие убытки ритейла в странах Евросоюза достигли $4,24 млрд.

Больше всего пострадали мебельные и магазины электроники, бутики одежды и торгово-развлекательные центры. В комбинации с пандемией и ростом интернет-покупок многие компании не смогли оплатить стоимость аренды площадок.

По сравнению с ритейлом, коммерческая недвижимость находится в более выгодном положении.

По данным Coworking Resources, в мире насчитывается около 20 000 коворкингов. Через четыре года их количество может вырасти вдвое.

В офисах нового типа будут работать почти 5 млн сотрудников. Такой формат выбирают IT-компании, стартапы, представители креативных, финансовых и других индустрий.

В период экономического кризиса коворкинги – выгодный вариант рабочего места. Гибкость здесь проявляется в доступных условиях по стоимости и сроку аренды.

За каждый потраченный доллар резидент получает не просто стены, а широкий выбор инструментов для выполнения повседневных задач, поиска единомышленников и личного развития.

Малый и средний бизнес хочет оптимизировать расходы и ищет офисы-сервисы с полноценной инфраструктурой.

В Creative States мы предложили клиентам несколько вариантов: офис по подписке, офис на день и квази-офисы.

Последние подойдут большим коллективам, которые заботятся о безопасности своих сотрудников, и в то же время стараются оптимизировать свои офисные бюджеты. Так по одному пропуску в разные дни могут работать двое сотрудников.

Это настоящий win-win: мы не перегружаем свою офисную инфраструктуру и в тоже время зарабатываем; арендатор же получает полноценный офисный продукт для всей команды, но в два раза дешевле.

Корпоративная культура – то, чего не даст удаленка

Мы понимаем, что компании уходят от долгосрочной аренды, но все еще хотят сохранить корпоративный дух команды. Грамотно обустроенное пространство повышает эффективность труда.

Коворкинги – идеальная среда для сотрудничества различных специалистов. Ни одна "удаленка" не похвастается такой высокой результативностью работы.

Ответственные бизнесы любых масштабов и вертикалей понимают важность корпоративной культуры. Когда коллектив действует как единый организм, и каждый член команды чувствует и отвечает на потребности коллег, преуспевает и растет вся корпорация.

Например, мы в Creative States до фанатизма требуем, чтобы сотрудники понимали и разделяли нашу философию.

Ее можно свести к двум принципам:

действуй в лучших интересах компании;

будь свободным и ответственным.

Важны также моральные принципы и эмоциональный интеллект. В синтезе с высокой эффективностью они дают фантастические результаты. Это позволяет нам создавать продукт, который пользуется высочайшим спросом.

Человек максимально реализует собственный потенциал в окружении партнеров.

Людям нужны люди – это аксиома, которую нужно принять во внимание всем. Хотите, чтобы в офисы вернулись сплоченные команды? Дайте им уникальные возможности для совместной работы, то, чего они не найдут на ремоуте.

Стены лечат

Сегодня арендаторы оптимизируют пространство за счет увеличения доли open space и использования формата share desk.

Социальная дистанция перешла в бизнес-центры, когда Cushman & Wakefield внедрили офисное "Правило шести футов". Безопасным расстоянием между сотрудниками считается не менее 1,8 метра.

В опенспейсе сотрудники сидят спиной друг к другу, а кухней, террасой и конференц-залами пользуются группы до пяти человек.

В офисах появились напольные покрытия с кругами. Это дизайнерское решение напоминает людям о личном пространстве и ограждает от нежелательных контактов.

Мы же к практике дистанцирования добавили дополнительные меры. На наши локации резиденты проходят через специальную рамку аэрозольного обеззараживания одежды.

На входе за 1,5 секунды всем гостям измеряется температура с помощью бесконтактного градусника EdPro. Все локации маркированы специальными маршрутами, которые уменьшают количество контактов между резидентами.

Маски, антисептики, ультрафиолетовые лампы для очистки воздуха и санитарная дезинфекция залов несколько раз в день – по умолчанию.

Под воздействием пандемии архитектура и дизайн продолжат меняться. Афоризм "Стены лечат" теперь приобретает новый смысл. Материалы и расцветка помещений, в том числе коворкингов, должны работать, как медицинский инструмент.

Пространство вокруг нас, даже если не станет панацеей от болезней, то сможет благоприятно влиять на самочувствие и в особенности – на продуктивность.

Можно ли существующие бизнес-центры считать полноценными smart и digital?

Этот и другие вопросы наступают со всех фронтов недвижимости. Индустрия как никогда должна быть адаптивной.

Лендлордам коммерческой недвижимости стоит улавливать малейшие изменения настроений в комьюнити. То, что востребовано сегодня, через неделю может оказаться ширпотребом.

Панически бить в колокол – не выход. Ищите новые идеи и экспериментируйте. Это лучшее лечение.