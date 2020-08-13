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Меняй офисы или накроет волна провала

Меняй офисы или накроет волна провала

Как изменились офисные пространства в связи с эпидемией COVID-19.
Четверг, 13 августа 2020, 13:36
Илья Кенигштейн
основатель сети бизнес-пространств Creative States

Просматривал утром новости о недвижимости и в очередной раз наткнулся на спор: коворкинги – это будущее или прошлое?

Ответ очевиден: офисные пространства не исчезнут, но и не будут прежними.

Сегодня на выбор офиса влияет не только наличие быстрого интернета, кухня и спортзал на этаже. Добавились санитарные требования. Зайдете ли вы в скайп-рум, где только что был коллега с простудой? Не думаю.

Удаленные сотрудники и фрилансеры пусть и ограниченно, но путешествуют по городам и странам. Рабочее место может быть где угодно.

Однако влияние гибкой работы по-прежнему недооценивается владельцами коммерческой недвижимости. Мы никуда не денемся от этого тренда.

Вдобавок нужно переосмыслить функциональность офисов согласно post-COVID нормам.

Я бы соврал, сказав, что на Creative States пандемия никак не повлияла. Весной некоторые резиденты съехали из офисов.

Для нас этого было достаточно, чтобы искать новые форматы сотрудничества. Обустройство безопасных рабочих мест и зон общего пользования требовало больших затрат.

Вложения себя оправдали – почти 80% наших клиентов вернулись на обновленные локации.

Хотим того мы или нет, коммерческую недвижимость ждет возрождение. Без гибкости и способности адаптироваться к новой реальности консерваторы уйдут с рынка.

Те, кто прочувствует потребности клиентов и запустит смелые офисные решения, не то что останутся на плаву, а оседлают волну успеха.

Ремоут не вечен 

Мое личное мнение – работать из дома неэффективно.

Конечно, есть ряд профессий, которые легко обходятся "диванным" офисом. Но, все же, эффективная экономика сегодня – это больше про постоянное взаимодействие команд.

Сторонники концепции work from home обычно смотрят на ситуацию однобоко. Работая дома, мы не тратим время впустую в пробках. Появляются дополнительные полчаса-час на утреннюю йогу или неспешное распитие кофе на веранде.

В то же время на ремоуте дом становится и офисом, и спортзалом, а с детьми – детсадом, школой и продленкой.

Лавировать между рабочими и бытовыми задачами удается не всем. У некоторых "полетел" тайм-менеджмент, отсюда – ссоры с близкими, сорванные дедлайны, профессиональное выгорание.

Еще одна проблема – безопасность домашних гаджетов в системе дистанционного общения команд.

По данным Reed Smith, пандемия COVID-19 может стать одной из крупнейших угроз глобальной безопасности. Пики кибератак приходятся на дни повышенной заболеваемости.

Например, когда в США объявили о первом случае заражения COVID-19, взломы в сети увеличились на 48%. С начала эпидемии фишинг – кража логинов и паролей – вырос на 600%.

Корпоративная сеть должна быть защищена от любых угроз. Мы считаем, в этом и есть ценность надежной офисной инфраструктуры.

Гибкость цен и предложений

Бренды одежды H&M, Levi’s и Nike закрыли половину магазинов в Китае – одной из крупнейших торговых площадок в мире. 

По подсчетам аналитической компании Zencargo, за первые шесть недель пандемии общие убытки ритейла в странах Евросоюза достигли $4,24 млрд.

Больше всего пострадали мебельные и магазины электроники, бутики одежды и торгово-развлекательные центры. В комбинации с пандемией и ростом интернет-покупок многие компании не смогли оплатить стоимость аренды площадок.

По сравнению с ритейлом, коммерческая недвижимость находится в более выгодном положении.

По данным Coworking Resources, в мире насчитывается около 20 000 коворкингов. Через четыре года их количество может вырасти вдвое.

В офисах нового типа будут работать почти 5 млн сотрудников. Такой формат выбирают IT-компании, стартапы, представители креативных, финансовых и других индустрий.

В период экономического кризиса коворкинги – выгодный вариант рабочего места. Гибкость здесь проявляется в доступных условиях по стоимости и сроку аренды.

За каждый потраченный доллар резидент получает не просто стены, а широкий выбор инструментов для выполнения повседневных задач, поиска единомышленников и личного развития.

Малый и средний бизнес хочет оптимизировать расходы и ищет офисы-сервисы с полноценной инфраструктурой.

В Creative States мы предложили клиентам несколько вариантов: офис по подписке, офис на день и квази-офисы.

Последние подойдут большим коллективам, которые заботятся о безопасности своих сотрудников, и в то же время стараются оптимизировать свои офисные бюджеты. Так по одному пропуску в разные дни могут работать двое сотрудников.

Это настоящий win-win: мы не перегружаем свою офисную инфраструктуру и в тоже время зарабатываем; арендатор же получает полноценный офисный продукт для всей команды, но в два раза дешевле. 

Корпоративная культура – то, чего не даст удаленка

Мы понимаем, что компании уходят от долгосрочной аренды, но все еще хотят сохранить корпоративный дух команды. Грамотно обустроенное пространство повышает эффективность труда.

Коворкинги – идеальная среда для сотрудничества различных специалистов. Ни одна "удаленка" не похвастается такой высокой результативностью работы.

Ответственные бизнесы любых масштабов и вертикалей понимают важность корпоративной культуры. Когда коллектив действует как единый организм, и каждый член команды чувствует и отвечает на потребности коллег, преуспевает и растет вся корпорация.

Например, мы в Creative States до фанатизма требуем, чтобы сотрудники понимали и разделяли нашу философию.

Ее можно свести к двум принципам:

  • действуй в лучших интересах компании;
  • будь свободным и ответственным.

Важны также моральные принципы и эмоциональный интеллект. В синтезе с высокой эффективностью они дают фантастические результаты. Это позволяет нам создавать продукт, который пользуется высочайшим спросом.

Человек максимально реализует собственный потенциал в окружении партнеров.

Людям нужны люди – это аксиома, которую нужно принять во внимание всем. Хотите, чтобы в офисы вернулись сплоченные команды? Дайте им уникальные возможности для совместной работы, то, чего они не найдут на ремоуте.

Стены лечат

Сегодня арендаторы оптимизируют пространство за счет увеличения доли open space и использования формата share desk.

Социальная дистанция перешла в бизнес-центры, когда Cushman & Wakefield внедрили офисное "Правило шести футов". Безопасным расстоянием между сотрудниками считается не менее 1,8 метра.

В опенспейсе сотрудники сидят спиной друг к другу, а кухней, террасой и конференц-залами пользуются группы до пяти человек.

В офисах появились напольные покрытия с кругами. Это дизайнерское решение напоминает людям о личном пространстве и ограждает от нежелательных контактов.

Мы же к практике дистанцирования добавили дополнительные меры. На наши локации резиденты проходят через специальную рамку аэрозольного обеззараживания одежды.

На входе за 1,5 секунды всем гостям измеряется температура с помощью бесконтактного градусника EdPro. Все локации маркированы специальными маршрутами, которые уменьшают количество контактов между резидентами.

Маски, антисептики, ультрафиолетовые лампы для очистки воздуха и санитарная дезинфекция залов несколько раз в день – по умолчанию.

Под воздействием пандемии архитектура и дизайн продолжат меняться. Афоризм "Стены лечат" теперь приобретает новый смысл. Материалы и расцветка помещений, в том числе коворкингов, должны работать, как медицинский инструмент.

Пространство вокруг нас, даже если не станет панацеей от болезней, то сможет благоприятно влиять на самочувствие и в особенности – на продуктивность.

Можно ли существующие бизнес-центры считать полноценными smart и digital?

Этот и другие вопросы наступают со всех фронтов недвижимости. Индустрия как никогда должна быть адаптивной.

Лендлордам коммерческой недвижимости стоит улавливать малейшие изменения настроений в комьюнити. То, что востребовано сегодня, через неделю может оказаться ширпотребом.

Панически бить в колокол – не выход. Ищите новые идеи и экспериментируйте. Это лучшее лечение.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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