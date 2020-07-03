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СБУ снова путает, кто враги Украины

СБУ снова путает, кто враги Украины

Глава СБУ использует служебное положение для личной мести в интересах родственника? (укр)
Пятница, 3 июля 2020, 11:59
Игорь Тынный
предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, член Совета по инновациям при премьер-министре

Більше 26 років займаюся бізнесом, але Служба безпеки України записала мене в фінансисти терористів.

ГПУ та СБУ відкрили проти моїх, щонайменше, 12 компаній кримінальні провадження за статтею "фінансування незаконних збройних угруповань". 

І тепер СБУ цікавиться всіма без виключень компаніями, які експлуатують міні-гідроелектростанції, сонячні станції та працюють у сфері поводження з відходами.

Серед цих юридичних осіб є такі, які кредитуються у ЄБРР і проходять першокласний аудит, є іноземні партнери. 

Є звичайні українські ТОВ з місцевими партнерами. Вочевидь, проблеми у фірм виникли у зв’язку з моєю активною позицією у відстоюванні інтересів відновлюваної генерації і протидії у розкраданні коштів з традиційної державної генерації. 

Іншим варіантом може бути зведення особистих рахунків і використання службового положення чинним очільником СБУ в інтересах його родича і багаторічного бізнес партнера Олександра Бєляєва.

Оскільки офіс Генерального Прокурора офіційно відписав моїм адвокатам та небайдужим народним депутатам, що не бачить підстав для закриття цих фіктивних карних справ, а СБУ ігнорує всі наші звернення, але засипає запитами, виїмками в офісах і у обслуговуючих банках, я прийняв рішення не мовчати.

Власне, COVID-карантин не став перешкодою, а цим джентльменам глибоко байдуже, як ми зараз в ці непрості часи платимо податки, як нам утримувати людей, тому вони в терміновому порядку витребували 6 тисяч сторінок документів, а інакше пообіцяли обшуки. 

Власне, я і не сумніваюся, що вони будуть. Розумію також, що таку дивну статтю кримінального кодексу використовують як привід пошукати проблеми у моїх фірмах, але як громадянина України, як патріота, мене глибоко обурює таке формулювання.

Я допомагав українській армії протягом останніх 5 років у війні з нашим зовнішнім російським агресором на Донбасі. 

Я ніколи цим не піарився, не вважав це благодійністю, а виключно священним обов’язком кожного громадянина України, підприємця, хто сам зі зброєю в руках не бореться з ворогом, хоча б купувати щось, допомагати. 

За ці роки я передав на фронт 15 різних автомобілів, перероблених інкасаторських машин, карет швидкої допомоги, тепловізори, квадрокоптери, прибори нічного бачення, побутові різні речі.

І в мене виникає логічне запитання: якщо запити через те, що я фінансую тероризм, а допомагав та допомагаю я українській армії, то чому мене записують у терористи? Кого вони вважають терористом? Хто тоді наступний?

Є ще одне запитання. А чи не використовує голова Служби безпеки України своє службове становище для особистої помсти та збагачення власної родини? 

11 років назад у пана Баканова і його сім’ї був бізнес разом з громадянами Бєляєвим та Лазутіним. 

Бізнес, м’яко кажучи, не зовсім чесний. Вони орендували у держави малі гідроелектростанції у Полтавській області, платили за них близько 6 тис. євро орендної плати на рік. 

Така низька ціна була результатом фальсифікацій з майном і оцінкою. Ми з партнером ці станції викупили за 370 тис. євро на конкурсі у Фонді держмайна. 

Тим самим, сплатили орендну плату державі на 60-70 років наперед, що набагато їй вигідніше. А потім розірвали грабіжницький договір оренди. Можливо, саме через це намагаються звести зі мною рахунки?

Не маю особливих ілюзій, що це дасть якийсь вагомий результат, але прошу взяти до уваги:

- служба безпеки, напевно, зробила копії з sim карт мобільних і намагалася зламати мессенджери та мою поштову скриньку, про що мені на телефон та від системних адміністраторів прийшли повідомлення.

- наркотиків, зброї, дитячої порнографії і що там ще зазвичай підкидають при обшуках,  не маю.

- журналістів люблю, разом з моїм адвокатом та партнером Михайлом Ілляшевим буду готовий співпрацювати. Може і НАБУ зацікавиться?

- називати речі своїми іменами не перестану, рота цим не закриють. Наші фірми ведуть прозору господарську діяльність, сплатили податків минулого року понад 100 млн грн.

- ЗСУ — наша гордість і ледь не єдине надбання за останні 6 років. Якщо комусь і допомагати, то саме їм.

P.S. У мене в офісі живе невеличка червона Kapitalistenscwein. Відображає одночасно і що думає влада насправді про український бізнес, і розмір відповідей на запити правоохоронців.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
СБУ корупція

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