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Детенизация экономики: от традиционных схем и деклараций к цивилизованному подходу и решительным действиям

Детенизация экономики: от традиционных схем и деклараций к цивилизованному подходу и решительным действиям

PROMOTED. Теневая экономика присуща любым обществам. Даже в такой развитой стране, как США, ее доля в формировании национального ВВП составляет 8%.
Среда, 29 июля 2020, 17:00
Андрей Гмырин
доцент Университета государственной фискальной службы Украины

Ведь всегда найдутся факторы, которые побуждают предпринимателей уклоняться от уплаты налогов. Задача государства - минимизировать их с помощью различных стимулов и санкций. И Украина здесь не надо изобретать велосипед.

О теневом бизнесе в США и Европе

Для начала проанализируем состояние и причины возникновения теневой экономики в других странах мира. Кстати, даже здесь есть своя градация по масштабам нелегального бизнеса.

Скажем, в Австрии теневой сектор составляет 8,2% ВВП, во Франции и Великобритании - 11%, в Германии 13,7%, в Италии - 21,2%, в соседней Польше - 25%, а в Болгарии - более трети.

Главной причиной уклонения от уплаты налогов в странах Европы и США являются чрезмерная налоговая нагрузка и недоверие к институтам власти. В США некоторые работники уклоняются от уплаты налогов на прибыль для того, чтобы направить средства на оплату социальных нужд.

Они не верят, что налоги расходуются в соответствии с общественными потребностями.

За последние годы федеральное правительство потратило миллиарды долларов налогоплательщиков на войны, спасение крупных банков, страховых компаний. По мнению некоторых граждан и предпринимателей - это все происходило за счет общественного образования, здравоохранения и инфраструктуры.

"Уход в тень" может быть вызван также и антикризисными мерами государства. Ужесточение государственного контроля над финансовой сферой в Греции, например, вызвало увеличение теневой экономики почти на 1% ВВП (то есть с 24,3% - в кризисном 2008 году до 25,4% - в 2010 году).

Основные причины роста теневой экономики в развитых странах мира

Факторы, способствующие росту теневой экономики

Степень влияния

Рост налоговой нагрузки и размера взноса на социальное обеспечение

45–52%

Качество государственных институтов

12–17%

Трансферты

7–9%

Регулирование рынка труда

7–9%

Государственные услуги

7–9%

Мораль налогоплательщика

22–25%

Влияние всех факторов

78–96%

Отечественные реалии

Проблема Украины в том, что наш бизнес страдает не только от высоких налогов, которые порой сводят на нет его рентабельность, но и от административного давления и непрозрачных "правил игры" в налоговой сфере.

К тому же, средний и малый бизнес не может защитить себя в судах от несправедливых посягательств конкурентов. Я уже не говорю о непродуманной политики карантина и недостаточности введенных в этот период налоговых льгот.

Так стоит ли удивляться, что почти половина отечественной экономики - по разным экспертным подсчетам 45-50%, по официальной прошлогодней статистике правительства до 30% - находится в тени?

Между прочим, когда мы говорим о тенизации бизнеса, то имеем в виду несколько вещей: это, собственно, сокрытие доходов от налогообложения, сокрытие количества наемных работников, а также выплаченной им заработной платы.

Аналитики британской консалтинговой компании Ernst&Young установили, что львиную долю теневого ВВП формируют наличные операции.

Не только санкциями, но и стимулами

По моему убеждению, сократить масштабы теневой экономики в стране можно, устранив факторы, побуждающие бизнес уклоняться от налогообложения. К тому же здесь стоит действовать взвешенно - применять не только санкции к нарушителям законодательства, но и определенные стимулы для предпринимателей, которые готовы работать легально.

В частности, мы с коллегами-экспертами предлагаем:

1) Провести безусловную общую амнистию теневых капиталов (за исключением капиталов коррупционного происхождения);

2) При легализации капиталов неизвестного происхождения ставки налогообложения применять максимально низкие (2,5% - максимум 5%). Зато, по истечении срока подачи "нулевой декларации" эта ставка должна быть максимально высокой;

3) Cоздать льготные налоговые условия для инвесторов с амнистированным капиталом;

4) Установить дополнительные преференции для зарубежного капитала при возвращении его в страну;

5) Законодательно гарантировать, что лица, которые воспользовались возможностью налоговой амнистии, не будут подвержены никаким преследованиям со стороны государства;

6) Ввести налог на выведенный капитал;

7) Либерализировать систему налогообложения;

8) Ввести экономические стимулы для детенизации бизнеса (работать легально и прозрачно должно быть экономически выгодно)

9) Установить прозрачное администрирование бизнеса с минимальным влиянием человеческого фактора;

10) Законодательно стимулировать безналичные расчеты и постепенно сужать сферу действия оборота наличных средств.

Отмечу, что я не изобретаю велосипед, а лишь пользуюсь опытом стран, которые успешно сдерживают теневой бизнес в пределах 10-25% ВВП. К тому же, сама по себе детенизация не является самоцелью. Это лишь инструмент для полноценного экономического развития государства.

О порядке в налоговых органах

Мое глубокое убеждение, основанное на трехлетних научных исследованиях, что налоговая система Украины, в ее нынешнем виде, тормозит развитие отечественной экономики.

Только представьте - сегодня в Украине сферой финансов и контролем за соблюдением налогового законодательства занимаются 5 (!) органов, которые фактически дублируют друг друга.

Это Государственная налоговая служба, Государственная фискальная служба (в составе которой действует налоговая милиция), Государственная таможенная служба, Государственная аудиторская служба и Государственная служба финансового мониторинга.

Я не устаю подчеркивать недопустимость разбалансировки в работе этих служб, постоянно указываю на неэффективность их структур, раздутый штат, несогласованность решений, отсутствие единой базы информации и современных аналитических инструментов.

На выходе имеем катастрофическое падение экономики, хронические недопоступления в бюджете, рост недоверия к Украине со стороны международных инвесторов.

Действующую налоговую систему необходимо немедленно реформировать! Мы уже давно предлагаем создать на базе всех вышеперечисленных служб единый орган с общей информационно-аналитической рискоориентированной системой на основе big data. И с этого надо начинать.

А уж дальше - переходить к тем мерам детенизации экономики, которые я назвал. Тогда и госбюджет будет наполняться, и бизнес работать, и рисковые операции отслеживаться, а благодаря концентрации функций и оптимизации процессов объединенных органов можно будет еще и уменьшить государственные расходы на их работу.

Но до сегодняшнего момента правительство в попытках вывести бизнес из тени концентрируется почему-то только на декларациях (возможно, вы помните, что в январе 2020 год был объявлен Годом детенизации украинской экономики) и карательных мероприятиях.

Но все это имеет лишь краткосрочный, а иногда и обратный, эффект.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

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