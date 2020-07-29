Детенизация экономики: от традиционных схем и деклараций к цивилизованному подходу и решительным действиям

Ведь всегда найдутся факторы, которые побуждают предпринимателей уклоняться от уплаты налогов. Задача государства - минимизировать их с помощью различных стимулов и санкций. И Украина здесь не надо изобретать велосипед.

О теневом бизнесе в США и Европе

Для начала проанализируем состояние и причины возникновения теневой экономики в других странах мира. Кстати, даже здесь есть своя градация по масштабам нелегального бизнеса.

Скажем, в Австрии теневой сектор составляет 8,2% ВВП, во Франции и Великобритании - 11%, в Германии 13,7%, в Италии - 21,2%, в соседней Польше - 25%, а в Болгарии - более трети.

Главной причиной уклонения от уплаты налогов в странах Европы и США являются чрезмерная налоговая нагрузка и недоверие к институтам власти. В США некоторые работники уклоняются от уплаты налогов на прибыль для того, чтобы направить средства на оплату социальных нужд.

Они не верят, что налоги расходуются в соответствии с общественными потребностями.

За последние годы федеральное правительство потратило миллиарды долларов налогоплательщиков на войны, спасение крупных банков, страховых компаний. По мнению некоторых граждан и предпринимателей - это все происходило за счет общественного образования, здравоохранения и инфраструктуры.

"Уход в тень" может быть вызван также и антикризисными мерами государства. Ужесточение государственного контроля над финансовой сферой в Греции, например, вызвало увеличение теневой экономики почти на 1% ВВП (то есть с 24,3% - в кризисном 2008 году до 25,4% - в 2010 году).

Основные причины роста теневой экономики в развитых странах мира

Факторы, способствующие росту теневой экономики Степень влияния Рост налоговой нагрузки и размера взноса на социальное обеспечение 45–52% Качество государственных институтов 12–17% Трансферты 7–9% Регулирование рынка труда 7–9% Государственные услуги 7–9% Мораль налогоплательщика 22–25% Влияние всех факторов 78–96%

О течественные реалии

Проблема Украины в том, что наш бизнес страдает не только от высоких налогов, которые порой сводят на нет его рентабельность, но и от административного давления и непрозрачных "правил игры" в налоговой сфере.

К тому же, средний и малый бизнес не может защитить себя в судах от несправедливых посягательств конкурентов. Я уже не говорю о непродуманной политики карантина и недостаточности введенных в этот период налоговых льгот.

Так стоит ли удивляться, что почти половина отечественной экономики - по разным экспертным подсчетам 45-50%, по официальной прошлогодней статистике правительства до 30% - находится в тени?

Между прочим, когда мы говорим о тенизации бизнеса, то имеем в виду несколько вещей: это, собственно, сокрытие доходов от налогообложения, сокрытие количества наемных работников, а также выплаченной им заработной платы.

Аналитики британской консалтинговой компании Ernst&Young установили, что львиную долю теневого ВВП формируют наличные операции.

Не только санкциями, но и стимулами

По моему убеждению, сократить масштабы теневой экономики в стране можно, устранив факторы, побуждающие бизнес уклоняться от налогообложения. К тому же здесь стоит действовать взвешенно - применять не только санкции к нарушителям законодательства, но и определенные стимулы для предпринимателей, которые готовы работать легально.

В частности, мы с коллегами-экспертами предлагаем:

1) Провести безусловную общую амнистию теневых капиталов (за исключением капиталов коррупционного происхождения);

2) При легализации капиталов неизвестного происхождения ставки налогообложения применять максимально низкие (2,5% - максимум 5%). Зато, по истечении срока подачи "нулевой декларации" эта ставка должна быть максимально высокой;

3) Cоздать льготные налоговые условия для инвесторов с амнистированным капиталом;

4) Установить дополнительные преференции для зарубежного капитала при возвращении его в страну;

5) Законодательно гарантировать, что лица, которые воспользовались возможностью налоговой амнистии, не будут подвержены никаким преследованиям со стороны государства;

6) Ввести налог на выведенный капитал;

7) Либерализировать систему налогообложения;

8) Ввести экономические стимулы для детенизации бизнеса (работать легально и прозрачно должно быть экономически выгодно)

9) Установить прозрачное администрирование бизнеса с минимальным влиянием человеческого фактора;

10) Законодательно стимулировать безналичные расчеты и постепенно сужать сферу действия оборота наличных средств.

Отмечу, что я не изобретаю велосипед, а лишь пользуюсь опытом стран, которые успешно сдерживают теневой бизнес в пределах 10-25% ВВП. К тому же, сама по себе детенизация не является самоцелью. Это лишь инструмент для полноценного экономического развития государства.

О порядке в налоговых органах

Мое глубокое убеждение, основанное на трехлетних научных исследованиях, что налоговая система Украины, в ее нынешнем виде, тормозит развитие отечественной экономики.

Только представьте - сегодня в Украине сферой финансов и контролем за соблюдением налогового законодательства занимаются 5 (!) органов, которые фактически дублируют друг друга.

Это Государственная налоговая служба, Государственная фискальная служба (в составе которой действует налоговая милиция), Государственная таможенная служба, Государственная аудиторская служба и Государственная служба финансового мониторинга.

Я не устаю подчеркивать недопустимость разбалансировки в работе этих служб, постоянно указываю на неэффективность их структур, раздутый штат, несогласованность решений, отсутствие единой базы информации и современных аналитических инструментов.

На выходе имеем катастрофическое падение экономики, хронические недопоступления в бюджете, рост недоверия к Украине со стороны международных инвесторов.

Действующую налоговую систему необходимо немедленно реформировать! Мы уже давно предлагаем создать на базе всех вышеперечисленных служб единый орган с общей информационно-аналитической рискоориентированной системой на основе big data. И с этого надо начинать.

А уж дальше - переходить к тем мерам детенизации экономики, которые я назвал. Тогда и госбюджет будет наполняться, и бизнес работать, и рисковые операции отслеживаться, а благодаря концентрации функций и оптимизации процессов объединенных органов можно будет еще и уменьшить государственные расходы на их работу.

Но до сегодняшнего момента правительство в попытках вывести бизнес из тени концентрируется почему-то только на декларациях (возможно, вы помните, что в январе 2020 год был объявлен Годом детенизации украинской экономики) и карательных мероприятиях.

Но все это имеет лишь краткосрочный, а иногда и обратный, эффект.