Стресс-тест и джекпот

У кінці 2019 року політологи, економісти та журналісти, спираючись на причинно-наслідкові зв'язки, пробували зазирнути у 2020-й.

Тоді бачилися різні загрози, які можуть знаменувати рецесію.

Серед них – прихід нового циклу фінансової кризи, що наступає кожні 10-15 років, торгова війна між Вашингтоном і Пекіном, падіння дохідності за довгостроковими казначейськими паперами США відносно короткострокових.

Утім, усі були більш-менш спокійними, ніхто у задзеркаллі чітко не побачив крил чорного лебедя. Однак 2020 рік таки ввійде в історію як рік найгіршої з часів Великої депресії кризи, спричиненої коронавірусом.

Як глибоко впаде світова економіка, чи можна буде уникнути жорстких карантинних обмежень і коли все закінчиться – запитання, на які точної відповіді не дасть ніхто. Однак з певністю можна сказати: у майбутньому бізнеси стануть ще успішнішими, якщо зроблять правильні висновки.

Коронавірус став стрес-тестом, що виявив слабкі місця бізнес-процесів.

Наприклад, перехід на віддалену роботу був ускладнений низьким рівнем диджиталізації. Водночас за допомогою хмарних технологій навіть виробникам фізичних продуктів вдалося перевести на віддалений режим близько третини працівників і таким чином зменшити ризики для здоров'я персоналу.

IT-компанії, де 100% персоналу перейшли на роботу з дому, підозрюю, відкрили інші переваги цифровізації. Приміром, можливість розширити коло потенційних працівників професіоналами, які віддають перевагу роботі з дому.

Крім того, результати багатьох досліджень говорять про збільшення продуктивності й задоволення від роботи після переходу на віддалений режим. Думаю, низка компаній назавжди відмовиться від офлайну.

Деяким фірмам, які відкладали диджиталізацію, довелося форсовано адаптувати ІТ-рішення для своїх внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Консервативний менеджмент був змушений полюбити наради у режимі відеоконференцій і навчитися застосовувати платформи для комунікацій.

Тож не дивно, що кількість щоденних користувачів застосунку Microsoft Teams (корпоративна платформа, що об'єднує чат, зустрічі, нотатки та вкладення) зросла з 44 млн до 75 млн осіб у період з квітня по травень 2020 року.

Коронакриза змусила подивитися на бізнес-процеси під іншим кутом і знайти ті ланки, які можна покращити через цифрову трансформацію. Наприклад, переглянути стратегію дистрибуції в бік розширення e-commerce. Так, компанія Microsoft вирішила згорнути фізичні точки продажів і на 100% перейти в онлайн.

Як виявилося, навіть роботу торгових представників можна перевести в онлайн, оптимізувавши транспортні витрати. Бізнес, який цифровізував корпоративні закупівлі та логістику, мав менше клопоту після закриття кордонів.

Коронавірус вкотре актуалізував потребу диверсифікації ланцюгів поставок і став тестом для бізнес-партнерів на надійність та здатність у критичні моменти йти вам назустріч. Коронакриза виявилася шоком, який показав, що в нашому мінливому світі важливо мати запас міцності у вигляді фінансової подушки.

В іншому випадку доводиться згортати проєкти, концентруватися на головних ринках, оптимізувати штат. Ця криза вчить бути гнучким у застосуванні нових підходів, які дозволяють підвищувати продуктивність і скорочувати витрати.

COVID урешті-решт буде подолано. Проте не варто сподіватися, що все буде, як раніше. У посткоронавірусну епоху на ринку залишаться сильні гравці, яких криза змусила пройти стрес-уроки з підвищення ефективності.