Кризисные M&A-сделки в Украине: спрос превышает предложение

Щоб з'ясувати, наскільки коронакриза впливає на настрої бізнесу купувати чи продавати активи або компанії найближчим часом, у червні 2020 року ми провели онлайн-опитування серед українських та міжнародних компаній.

56 власників, топменеджерів та керівників юридичних відділів компаній з різною формою власності відповіли на 13 простих запитань.

Виявилося, що, як і під час попередніх криз, нинішній спад економіки змусив підприємців розглядати продаж бізнесу або залучення інвесторів.

Водночас покупці бачать у кризі можливості для збільшення частки на ринку за невеликі гроші. Схожа ситуація в Україні була у 2014-2016 роках.

У найближчі пів року – рік продавати бізнес планує третина власників. Проте лише кожен п'ятий з них робитиме це через кризу. Це означає, що більшість великих компаній відносно успішно переживає поточну економічну кризу.

Потенційних покупців набагато більше – 50%. Майже всі вони очікують на дисконт в ціні, адже продаватися будуть насамперед слабкі бізнеси.

При цьому 40% імовірних покупців зацікавилися такими угодами саме через коронакризу. Це свідчить про те, що значна частина компаній має опортуністичні настрої та вірить у підйом української економіки.

Понад 60% компаній, що планують продатися, готові зробити знижку. Однак кількість потенційних покупців наразі суттєво перевищує пропозицію, тому в майбутньому продавці можуть підвищити ціни на свої об'єкти.

Понад 60% потенційних покупців не змінили своїх намірів придбати активи в Україні, тобто вони вірять у привабливість ринку і бачать прибуток у розширенні своєї частки на ринку. Водночас майже 40% потенційних покупців відмовилися від своїх планів придбання саме через коронакризу.

Зі стабілізацією економіки такі покупці швидко повернуться на ринок і спровокують підвищення цін на активи, що продаються. Тому в найближчі 6-12 місяців варто очікувати активного дисконтування цін на активи, але пізніше ціни на них знову підуть угору, якщо не буде наступної кризи.

Попри малу кількість об'єктів на продаж покупці очікують проведення повноцінної перевірки стану об'єкта купівлі і хочуть отримати від продавця вичерпні гарантії про стан об'єкта. Такі очікування зміняться найближчим часом із збільшенням конкуренції за вигідні активи, що продаються з дисконтом.

Понад 60% респондентів вважають, що продавцеві радники не потрібні, адже актив продається з дисконтом. Однак це суперечить очікуванням покупця щодо гарантій, адже для їх надання до угоди потрібно залучити юристів.

Тому продавці будуть давати менше гарантій, пояснюючи це дисконтом, або участь юридичних радників на стороні продавця буде необхідною через складність документації. Майже 80% опитаних вважають, що без зовнішніх радників у кризовій M&A-угоді одній чи обом сторонам не обійтися.

Події останніх днів можуть внести суттєві корективи в ринок злиттів і поглинань.

З одного боку, збільшення кредитування та посилення експорту українськими компаніями внаслідок більш активної девальвації, як цього вимагають президент та уряд, можуть збільшити активність з купівлі активів та боротьбу за частку на ринку, тобто ціни на активи будуть рости.

З іншого боку, якщо міжнародні донори не будуть згодні з такою економічною політикою, можна очікувати подальшого виведення інвестицій з України та активного розпродажу активів з дисконтом.

Очевидно, що обидва варіанти передбачають активність на ринку M&A. Проте хочеться вірити, що ринок будуть рухати інвестиції, які заходитимуть в Україну.