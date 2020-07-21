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Особенности национального планирования в условиях коронакризиса

Особенности национального планирования в условиях коронакризиса

Есть ли у правительства план восстановления украинской экономики и на какую поддержку рассчитывать бизнесу.
Вторник, 21 июля 2020, 17:21
Кирилл Криволап
директор Центра экономического восстановления, советник премьер-министра

Что нужно делать, когда в мире объявляют невиданных масштабов пандемию и начало жесточайшего глобального экономического кризиса?

Мировые индексы валятся, масштаб угрозы неясен, новый враг невидим, ученые прогнозируют миллионы жертв и вспоминают "испанку-1920".

И это в нагрузку к украинскому контексту: падению промышленного производства, миллиардным долгам в украинской энергетике, буксующей медицинской реформе и двум миллионам заробитчан на границах, готовящихся сформировать армию безработных внутри страны.

Идеальный шторм раз в сто лет

Нужно действовать. Как один из инструментов для анализа и реагирования на заре пандемии появился Центр економічного відновлення (ЦЕВ), инициированный на встрече президента с бизнесом.

ЦЕВ в сотрудничестве с другими аналитическими центрами участвовал в разработке экстренных "антиковидовских" мер и внедрении концепции "адаптивного карантина", позволяющего вводить ограничения в отдельных областях и населенных пунктах, исходя из критериев риска.

Параллельно шла работа с привлечением бизнеса и экспертов по наработке предложений для комплексной "Программы стимулирования экономики".

В своем кругу мы назвали этот документ "аптечкой", "временным пластырем" для экономики. Программу не стоит воспринимать как долгосрочную стратегию – более 70% мер должны быть реализованы в первый год ее действия.

Реформы как реакция на кризис

Украина с ее существенным дефицитом бюджета и зависимостью от кредиторов не может себе позволить путь ЕС или США, которые выделили миллиарды на поддержку бизнеса из имеющегося запаса прочности.

Бесконтрольная эмиссия в среднесрочной перспективе привела бы к инфляции, падению доходов населения и глубокому политическому кризису.

Поэтому изначально было понимание, что лучшим фундаментом для восстановления экономики станет проведение масштабных изменений, связанных с либерализацией регулирования, облегчением доступа к финансам, созданием стимулов для развития МСБ и промышленности.

Реализация важных мер во всех секторах экономики, которые годами не реализовывались. Ведь когда, как не в кризис, принимать смелые решения?

В результате Кабмин поддержал 84% предложений, поданных центром в программу стимулирования экономики. Это более 170 мер, наработанных совместно с бизнесом, аналитическими центрами, экспертным сообществом.

Витамины и болеутоляющие

Важнейшим условием для безопасного перезапуска экономики стали адаптивный карантин, готовность медицинской системы, четкая система критериев и правил работы для различных отраслей.

Программа по сохранению рабочих мест обеспечила выплаты 312 тыс работников (частичная занятость), а центры занятости трудоустроили 174 тыс человек с начала карантина. Цель – создание условий для трудоустройства не менее 500 тыс человек за счет наращивания госзаказов, создания рабочих мест в бюджетном секторе и в МСБ, в том числе за счет кредитования.

Существенно доработанная новым Кабмином программа кредитования "5-7-9%" стала давать результат и нарастила объем кредитования МСБ в стране в феврале-июле на 70%. Если за первые три месяца ее работы было подписано около 400 договоров, то за четвертый и пятый месяцы – более 600, а число банков-партнеров увеличилось с трех до шестнадцати.

Каждый шестой обратившийся бизнес уже получает финансирование (19%), 50% дел находятся на рассмотрении в банках, отказы получили 31%. В августе ожидается запуск Минфином портфельных гарантий, что означает радикальное снижение требований к бизнесу по объему залогов (20% вместо 100%).

Однако МСБ нужны не только финансы. Для консультационной поддержки, образования, эффективной реализации донорских программ идет разворачивание сети офлайн- и онлайн-центров поддержки, создание Агентства по вопросам развития МСБ, либерализация подходов к фискализации и внедрение программного РРО в смартфоне.

Для отечественных производителей заложили активизацию торговой дипломатии и защиту от недобросовестной конкуренции, развитие индустриальных парков, наращивание мощностей Офиса продвижения экспорта, запуск Экспортно-кредитного агентства, внедрение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, снижение затрат на транспорт и логистику за счет реформ в транспортной отрасли.

Для аграрного производства утверждены меры по развитию фермерства, органического земледелия, аквакультуры, рыбной промышленности.

Для ликвидации последствий глубокого кризиса в энергетике в программу заложено дальнейшее развитие рынков электроэнергии и газа, урегулирование задолженностей между участниками рынка, пересмотр "зеленого" тарифа, стимулирование модернизации изношенных на 86% электросетей. Значительная часть этих мер уже реализована правительством.

В программу вошли меры для отрасли информационно-коммуникационных услуг, сферы услуг и большой раздел по разумному регулированию.

Среди них – мораторий на повышение налогов и сборов в 2021 году, уменьшение стоимости нестандартного подключения, снижение затрат на закупку производственного оборудования, освобождение от плановых проверок новых ММП на три года, ликвидация бюрократических пережитков в бухгалтерском учете, автоматическое продление сроков действия лицензий, создание единой службы финансовых расследований и ликвидация оставшихся отделов экономических расследований в других органах.

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Право на изменения

Скептики могут возразить, что принятие программ в Украине не гарантирует их выполнения. Но даже они согласятся, что закрепление этих мероприятий в программах позволяет чиновникам законно реализовывать принятые меры, а гражданскому обществу – отслеживать реализацию важных изменений.

На днях Кабмин отчитался по итогам первого месяца реализации программы стимулирования. Такие отчеты будут ежеквартальными, чтобы и бизнес, и эксперты видели, что из их предложений пошло в работу.

Следующие задачи нашего центра – помощь в имплементации принятых программ и разработка средне- и долгосрочного видения развития экономики вместе с экспертным сообществом, бизнесом и аналитическими центрами.

Наша миссия – концентрировать интеллектуальный ресурс на решении самых сложных задач. Развитие украинской экономики точно входит в их число.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
правительство кризис бизнес

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