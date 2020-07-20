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Редкая птица долетит до середины "Днепра"

Редкая птица долетит до середины "Днепра"

Почему не стоит бояться выставлять на аукцион другую государственную недвижимость.
Понедельник, 20 июля 2020, 11:35
Игорь Мазепа
генеральный директор, собственник инвестиционной компании Concorde Capital

Приватизация гостиницы "Днепр" — это самая большая сделка Фонда госимущества за последние восемь лет, — с чем я его искренне и поздравляю. 

Спрос на гостиничную недвижимость в Украине показателен, и это не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сулящую непростые годы данному сектору.

Как мы видим, с "малой приватизацией" у нас все складывается неплохо, хотя язык не поворачивается назвать сделку в 1,1 млрд гривен, по сути входящую в топ-10 сделок в истории приватизации Украины, малой приватизацией. 

Но в этой истории тем более актуальным выглядит необходимость все-таки начать большую приватизацию. Нельзя не вспомнить в этом контексте "Президент-отель", который, на минуточку, по всем параметрам вдвое больше "Днепра". 

Очевидно, что значительная часть из 26-ти претендентов на гостиницу "Днепр" с удовольствием посмотрит на "Президент-отель", как объект для инвестиции, и наше предварительное общение с потенциальными инвесторами подтверждает огромный интерес к этому объекту, который мы готовим к большой приватизации уже больше года.

Уверен, что нужно не нужно бояться выставлять "Президент-отель" на продажу как можно раньше, опасаясь низкой стартовой цены, – рынок и прозрачный конкурс сами расставят все по местам. 

Не устану повторять, что можно выставить объект хоть за один доллар – цену сформирует спрос, а он, как видим на примере "Днепра", есть.

Наша долгая дискуссия с Фондом относительно того, насколько существующий договор аренды снижает стоимость "Президент-отеля" или портит условия для его покупки не имеет никакого значения. 

В качестве аргумента можно вспомнить позитивный опыт продажи Фондом гарантирования вкладов своих активов, многие из которых были обременены судебными решениями, и, при этом, продавались за миллионы долларов. 

Вывод – найдутся внутренние инвесторы, которые определят справедливую стоимость объекта и принесут миллионы долларов в государственный бюджет. 

Кстати, принятие закона о легализации игорного бизнеса мега позитивно повлиял и будет влиять в дальнейшем на стоимость премиальной гостиничной недвижимости в столице.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
приватизация гостиничный бизнес недвижимость Фонд госимущества

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