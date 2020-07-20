Редкая птица долетит до середины "Днепра"

Приватизация гостиницы "Днепр" — это самая большая сделка Фонда госимущества за последние восемь лет, — с чем я его искренне и поздравляю.

Спрос на гостиничную недвижимость в Украине показателен, и это не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сулящую непростые годы данному сектору.

Как мы видим, с "малой приватизацией" у нас все складывается неплохо, хотя язык не поворачивается назвать сделку в 1,1 млрд гривен, по сути входящую в топ-10 сделок в истории приватизации Украины, малой приватизацией.

Но в этой истории тем более актуальным выглядит необходимость все-таки начать большую приватизацию. Нельзя не вспомнить в этом контексте "Президент-отель", который, на минуточку, по всем параметрам вдвое больше "Днепра".

Очевидно, что значительная часть из 26-ти претендентов на гостиницу "Днепр" с удовольствием посмотрит на "Президент-отель", как объект для инвестиции, и наше предварительное общение с потенциальными инвесторами подтверждает огромный интерес к этому объекту, который мы готовим к большой приватизации уже больше года.

Уверен, что нужно не нужно бояться выставлять "Президент-отель" на продажу как можно раньше, опасаясь низкой стартовой цены, – рынок и прозрачный конкурс сами расставят все по местам.

Не устану повторять, что можно выставить объект хоть за один доллар – цену сформирует спрос, а он, как видим на примере "Днепра", есть.

Наша долгая дискуссия с Фондом относительно того, насколько существующий договор аренды снижает стоимость "Президент-отеля" или портит условия для его покупки не имеет никакого значения.

В качестве аргумента можно вспомнить позитивный опыт продажи Фондом гарантирования вкладов своих активов, многие из которых были обременены судебными решениями, и, при этом, продавались за миллионы долларов.

Вывод – найдутся внутренние инвесторы, которые определят справедливую стоимость объекта и принесут миллионы долларов в государственный бюджет.

Кстати, принятие закона о легализации игорного бизнеса мега позитивно повлиял и будет влиять в дальнейшем на стоимость премиальной гостиничной недвижимости в столице.