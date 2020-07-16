Бронежилеты из высокомолекулярного полиэтилена не подходят для боевых условий

Було проведено ряд випробувань матеріалів для виготовлення бронежилетів незалежними лабораторіями та в польових умовах на предмет придатності для використання в бойових умовах.

Перевірили на вологостійкість, горіння та швидкість зношування. Всі випробування були максимально наближеними до реальних умов їх експлуатації в зоні АТО.

Варто пояснити принципову різницю в матеріалах, що наразі використовуються в зоні АТО та тих, що мають намір закупити в цьому році для бійців.

М’який балістичний пакет з НВМПЕ – зверх високомолекулярні поліетиленові волокна, склеєні між собою та каландровані з обох сторін в звичайну поліетиленову плівку.

Дані бронежилети сьогодні використовуються нацполіцією, є декілька виробників.

Для виготовлення балістичної арамідної тканини використовується арамідна нитка. Це надміцний матеріал, що не втрачає свої властивості під дією вологи, є термостійким, строк його придатності більше 5 років.

Матеріал також застосовують у космічній та авіабудівній галузі, при будівництві швидкохідних яхт і автомобілів, міцних деталей, камер внутрішнього тиску, високошвидкісних маховиків, шин та іншого.

Його використовують для виготовлення бронежилетів, що сьогодні активно задіяні Збройними силами України.

Було проведено порівняльне дослідження даних матеріалів у незалежній лабораторії, окремо проводилися схожі дослідження в університеті оборони ім. Черняхівського та ветеранами підрозділу "Айдар" з метою перевірити обидва матеріали на використання в бойових умовах.

Зношування

"Балістичний поліетилен зношується вкрай швидко в бойових умовах, для поліції даний критерій не є критичним, але в полі, де він використовується кожен день при жорстких погодних умовах, він швидко зітреться та втратить свої захисні властивості." - коментує експерт з балістики, матеріалознавець Юрій Євтушенко

Тест на стійкість до стирання матеріалів, з яких виготовлені арамідні балістичні пакети та пакети з балістичного поліетилену.

Даний тест дуже важливий, оскільки термін служби бронежилетів — 5 років, і матеріали з яких вони виготовлені повинні витримувати не менше 50 тис циклів тертя, згідно національних технічних стандартів ДСТУ ISO 12947-:1998.

Назва матеріалу Результати дослідження Тканина балістична арамідна 50 000 циклів тертя Трикотажне полотно (для армійскої футболки) 13 400 тис циклів тертя Полотно (нетканне). Балістичний поліетилен 230 циклів тертя

Трикотажне полотно, вилучене з армійської фуфайки (футболки) витримує більше 13 тис. циклів тертя, а балістичний високомолекулярний поліетилен (НВМПЕ) витримав руйнування верхньої плівки максимум 100 циклів тертя, та внутрішній шар (склеєні волокна балістичного поліетилену) зруйнувалися на 230 циклі тертя.

Такі низькі характеристики стійкості поліетилену до тертя пов’язані з його конструктивним виготовленням, оскільки верхня та нижня плівка має товщину до 10 мікрон, тому швидко пошкоджується, а потім розсипаються клеєні балістичні волокна балістичного поліетилену.

Тобто балістичний поліетилен зношується вкрай швидко в бойових умовах, для поліції даний критерій не є критичним, але в полі, де він використовується кожен день при жорстких погодних умовах, він швидко зітреться та втратить свої захисні властивості.

Горіння

Бронежилет часто контактує з надвисокими температурами при використання запалювальних снарядів в бойових діях, 80% поранень це розпечені осколки, "коклейлі молотава" на вуличних протестах та банальне сушіння на буржуйках та розпечених від сонця поверхнях.

"Висновок по першому тесту: від ганчірки у вогні, температура якого значно нижча за металевий уламок снаряду, м’який балістичний пакет з НВМПЕ повністю згорів, тобто був повністю знищений. М’який балістичний пакет з араміду, в свою чергу, залишився без ушкоджень завдяки негорючості матеріалу."

Ветерани підрозділу "Айдар" спільно з волонтерами ГО "Булат" провели випробування двох бронежилетів на стійкість при горінні та сушці в польових умовах .

Перший — 2015 року з м’якими балістичними пакетами з НВСПЕ (пройшли експлуатацію в Нацполіції), другий — 2014 року з м’якими балістичними пакетами з мета-арамідної тканини (Виробницство ТЕМП-3000).

М’який балістичний пакет з арамідної тканини, бронежилету "Корсар М3с 1-4" рік виготовлення 2014р . Тобто бронежилет відпрацював в Збройних Силах України з 2014р по 2020р.

На арамідний пакет була покладена просочена тканина, яка повністю згоріла, але пакет не пошкодився, є залишки задимленності. Порівняльно був підпалений м’який пакет з поліетилену (НВМПЕ) який повністю згорів.

Висновок по першому тесту: від ганчірки у вогні, температура якого значно нижча за металевий уламок снаряду, м’який балістичний пакет з НВМПЕ повністю згорів, тобто був повністю знищений.

М’який балістичний пакет з араміду, в свою чергу, залишився без ушкоджень завдяки негорючості матеріалу.

Висновок по другому тесту: даний тест так само емпірично підтвердив факт пошкодження балістичних властивостей захисного елементу процесами плавління, при контакті з температурою понад 180°С.

М’який балістичний пакет з араміду, в свою чергу, знову залишився без ушкоджень завдяки негорючості матеріалу.

Обидва тести свідчать про високу якість бронежилету з м’якими балістичними пакетами з мета-арамідної тканини виробницства ТЕМП-3000 навіть після 6 років експлуатації.

Таке негативне та складне сушіння поліетилену пов’язано з його конструктивним виконанням, оскільки склеєні між собою волокна балістичного поліетилену, додатково покриті з верху та низу тонкими поліетиленовими плівками (захист від пошкодження балістичного поліетилену).

При зануренні у воду вона попадає поміж плівками та при сушінні перетворюється в пар пошкоджуючи склеєні волокна балістичного поліетилену, при цьому практика показала що волога остаточно випаровується з поліетилену на протязі до 10 діб.

Протиуламкова стійкість

"Первинний огляд матеріалів показав, що за 5 років експлуатації бронежилет з поліетилену втратив свою протиуламкову стійкість, сьогодні вона менше норми Міністерства оборони України, отже використовувати його в подальшому вкрай небезпечно."

Національний університет оборони окремо України ім. Черняхівського також перевірив дані матеріали на протиуламкову стійкість.

Первинний огляд матеріалів показав, що за 5 років експлуатації бронежилет з поліетилену втратив свою протиуламкову стійкість, сьогодні вона менше норми Міністерства оборони України, отже використовувати його в подальшому вкрай небезпечно.

Другим етапом перевірки було занурення бронежилетів у воду на 60 хвилин, і сушіння після цього в умовах, наближених до реальності (на жаль, сьогодні бронежилети досі сушаться біля буржуйок та на розпечених від сонця поверхнях). Завдання даного випробування — зрозуміти, чи не втрачають бронежилети свої захисні властивості під впливом, наприклад, дощу.

Отже, за результатами випробування можна зрозуміти, що волога на балістичні властивості арамідного пакету не впливає, за 8 годин він повністю висихає та відновлюється, більше того, арамідна тканина збільшила свою протиуламкову стійкість, це надійно захищає від осколків.

"Це одноразовий бронежилет, його необхідно викидати щоразу після використання, але ж хто так буде робити в бойових умовах АТО?!"

Щодо другого бронежилета, — волога, що потрапляє поміж каландрованих плівок при сушінні перетворюється в пар, підриває плівку, руйнує клей, що призводить до руйнування нетканого полотна та втрату балістичних властивостей НВМПЕ.

Тобто, волога для нього шкідлива, за ніч висохнути бронежилет не встигає, окрім цього втрачає протиуламкову стійкість та балістичні властивості, як висновок, після сильного дощу стає непридатним у використанні.

Для використання у зоні АТО такий бронежилет категорично не підходить, не буде захищати навіть від осколків.

ТЕМП-3000, в свою чергу, звернувся до Міністра оборони України з проханням звернути увагу на дані дослідження та врахувати їх при підготовці технічних вимог до бронежилетів в майбутньому.

"Бізнес не має повноважень вносити зміни до технічних вимог самостійно, але ми можемо ініціювати, писати листи в Міністерства оборони - ми наголошуємо на необхідності підняти державні вимоги, щодо якості бронежилетів!

Саме цим і займаємося. Адже поки зміни не прийнято, ми не маємо змоги виготовляти та поставляти більш якісні бронежилети, модернізувати власне виробництво, та враховувати усі нарікання бійців під час експлуатації.

Найбільша цінність — життя людини, і для нас вкрай важлива якість продукції, яку ми поставляємо", - наголошує Юрій Євтушенко, засновник "ТЕМП-3000".