Поступления в госбюджет в мае, и будут ли хорошие новости в будущем

З початку 2020 року Мінфін, податкову та митницю лихоманить не тільки від кадрових новин, а й від звісток про проблеми з виконанням бюджету.

Днями Мінфін та Державне казначейство оприлюднили перші дані про виконання держбюджету в травні, які мали б стати промінцем світла.

За статистикою, після значного недовиконання надходжень у перші місяці 2020 року план за надходженнями в травні було виконано на 97,8%, а план з податкових надходжень навіть перевиконано на 3,57 млрд грн або на 9%.

Щоправда, обсяг надходжень до держбюджету виявився на 30,8 млрд грн або 29,6% меншим, ніж за п'ять місяців 2019 року, у тому числі за податковими органами – на 4 млрд грн (на 8,5%), за митницею – на 12,9 млрд грн (на 17,2%).

Екскерівники податкової та митниці Сергій Верланов та Макс Нефьодов заявили, що таке виконання плану стало можливим лише через перегляд Мінфіном планів за надходженнями. Що насправді відбувається з держбюджетом і яких показників варто очікувати в наступні місяці?

Зміна планів

Ключова річ в питанні виконання державного бюджету – з яким планом порівнювати. Їх багато, і вибір бази порівняння значно змінює цифри. Наприклад, у частині надходжень до бюджету є бюджетний розпис Мінфіну на кожен місяць. Відомство "доводить" цей розпис до інших державних органів.

При цьому розпис Мінфіну може оперативно змінюватися залежно від низки факторів. Аналіз двох версій розпису, які є у розпорядженні Центру аналізу публічних фінансів – у січні і травні 2020 року – говорить про значні зміни в планових помісячних показниках бюджету на квітень і травень.

Ці зміни цілком логічні. 13 квітня парламент змінив закон про держбюджет. Доходи були зменшені на 120 млрд грн, видатки було збільшено на 82,4 млрд грн шляхом нарощування планового дефіциту втричі до майже 300 млрд грн.

Відображення цих змін у розписі дозволило показати позитивний тренд: у квітні план за надходженнями за загальним фондом було збільшено на 42 млрд грн або на 65%, а план на травень, навпаки, зменшено вдвічі.

Ключова зміна – у плані неподаткових надходжень: кошти, які повинні були надійти від Нацбанку в травні, Мінфін "посунув" у графіку на квітень.

Важлива зміна відбулася і в частині плану за податками. З травня плани із збору податків, включаючи платежі з митниці, зменшилися щонайменше на третину. План податкових надходжень на травень зменшено на 27 млрд грн (31%), на червень – на 18 млрд грн (30%), на липень – на 17 млрд грн (27%).

Таким чином, завдяки зменшенню планів податковій та митниці буде легше звітувати про їх виконання. При цьому фактичні надходження до бюджету за п'ять місяців 2020 року лише в лютому та березні були вищими, ніж у 2019 році, а в січні, квітні і травні вони були нижчими, і з квітня розрив значно виріс.

Хронічно-політична проблема

Чи означає наведене, що Мінфін скоїв неподобство? Навряд чи. З боку Мінфіну було б коректно пояснити, що фокус з перевиконанням плану податкових надходжень у травні – це лише "гра із статистикою", а не свідчення ефективної роботи податкової та митниці після звільнення попередніх керівників.

Проте зміна розпису була передбачувана з урахуванням квітневих змін до бюджету, і не тільки їх. Ситуація з виконанням бюджету у 2020 році – це лише загострення давньої хвороби бюджетного планування.

План за доходами загального фонду держбюджету не виконується вже кілька років поспіль, а недовиконання починається вже з початку року.

За десять місяців – січень-травень 2019 року і січень-травень 2020 року – план за доходами загального фонду бюджету було виконано лише раз: у травні 2019 року. План податкових надходжень, не враховуючи різке зменшення плану, що відбулося в травні, не було виконано жодного разу.

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Водночас на кожен наступний рік закладається ще більш амбіційний план за доходами. Наприклад, у першому кварталі 2020 року план надходжень був на 32,4 млрд грн або на 18,2% вищий, ніж факт за аналогічний квартал 2019 року.

Очікувалося, що за січень-березень 2020 року податкові надходження зростуть на 20% порівняно з фактичним обсягом надходжень за перший квартал 2019 року. За розрахунками Мінфіну, у січні-березні 2020 року економіка повинна була згенерувати на 20% більше податків та інших надходжень, ніж рік тому.

Таке зростання було б важко забезпечити навіть за умов стабільного розвитку економіки, не кажучи про її падіння в час кризи. Зростання становило лише 4%, тож розрив між плановими та фактичними показниками стрімко збільшується. Ми досі не вийшли на обсяги виконання бюджету, закладені на попередні роки.

Наприклад, план на перший квартал 2018 року становив 184 млрд грн, на перший квартал 2019 року – 194 млрд грн, на перший квартал 2020 року – 210 млрд грн. На практиці у січні-березні 2020 року Мінфін зміг зібрати до бюджету лише 183 млрд грн, і це був максимум за три роки.

Постає логічне питання: навіщо так "хронічно" завищувати плани за надходженнями? Скоріше за все, відповідь лежить у політичній площині: якщо закласти невелике зростання надходжень і витрат, це буде погано сприйматися політично. Передусім – депутатами, які мають свої бажання з фінансування.

Це підвищує простір для ручного управління бюджетом і призводить до хронічного невиконання програм та пошуку "політичних винних", хоча насправді проблема не стільки в площині виконання, скільки в площині планування.

Співавтор – Богдан Корж, молодший аналітик Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління