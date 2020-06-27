Благотворительность в телефоне

Кураж – київська благодійна барахолка та денна вечірка, яка вже 4 роки допомагає благодійним проєктам.

На жаль, благодійність в Україні ще не досягла рівня абсолютного явища. Рівень довіри до благодійників досить низький. Однією з цілей, з якими я створювала Кураж, є зміна цієї стигми.

Цього року у колаборації з monobank нам вдалося зібрати 12 352 997,05 грн та придбати 37 одиниць обладнання в українські лікарні.

Для того, щоб професійна та прозора благодійність стала повноцінною частиною економічної системи, ділюся інсайдами про соціальну колаборацію із високим рівнем довіри.

Як все почалося?

Кураж з 2015 року займався благодійністю "альтернативного" формату – ми намагалися показати всім, що допомагати можна легко та весело.

Таке ж бачення благодійності було у monobank. Тож команда банку звернулася до нас із пропозицією передавати суму коштів, зібрану з кешбеку, на благодійні проєкти під нашою опікою.

Нам було надзвичайно приємно, і ми почали співпрацю. За досить скромними попередніми оцінками думали, що було б непогано, якби принаймні 10000 людей взяли участь у проєкті.

Однак, на щастя, результат перевищив будь-які очікування: за рік колаборації Куражу та monobank було втілено 12 благодійних проєктів допомоги дітям.

Як це працює?

Основою нашої роботи є прозорість та зрозумілість, тому вся інформація знаходиться у відкритому доступі. Окрім того, використовуючи кешбек як основну форму збору коштів, ми надаємо благодійникам змогу взяти участь просто та швидко, без зайвих зусиль та часу.

Для кожного проєкту важлива поетапна структура. Формування благодійної колаборації Куражу та monobank можна умовно поділити на кілька етапів.

Встановлення мети проєкту та його формування

Першим кроком є визначення мети. Наша глобальна мета полягає в тому, щоб життя і здоров'я дітей не наражалися на небезпеку через відсутність необхідного медичного обладнання в лікарнях.

Щомісяця ми формуємо пропозиції щодо проєктів, а потім разом з monobank обираємо той, яким займатимемось протягом місяця.

У питанні формування та реалізації благодійних проєктів ми працюємо в партнерстві з Українською біржею благодійності.

Це перша в Україні незалежна загальнонаціональна соціальна інфраструктура онлайн благодійності, яка вже 7 років робить благодійність в нашій країні професійною.

Ми надаємо допомогу державним дитячим лікарням, перинатальним центрам та пологовим будинкам України.

Підготовку кожного щомісячного проєкту ми починаємо з визначення того, яке обладнання і куди зараз важливо придбати.

За допомогою менеджерів УББ ми робимо розсилку по базі лікарень та просимо надати таку інформацію:

обсяг допомоги, який може надати установа;

статистика народжуваності дітей;

потреби в обладнанні.

Намагаємося в першу чергу допомагати із забезпеченням життєво необхідного обладнання, якого немає в лікарні воно критично застаріле.

Щомісяця вибираємо різні лікарні і купуємо найнеобхідніше обладнання, яке в офіційних листах-запитах просили лікарі.

Окрім того, намагаємося брати до уваги індивідуальні складності установ. Наприклад, корпуси лікарні можуть бути розташовані в різних будинках, а дитину не можна транспортувати, не зашкодивши здоров'ю: потрібен мобільний апарат.

Ми вважаємо, що такі випадки важливо розглянути в першу чергу.

При тривалому спілкуванні лікарі часто починають ділитися робочими труднощами та ідеями щодо їх подолання – ми це цінуємо і прагнемо допомогти.

Вибір обладнання

Визначивши обладнання та лікарню, потрібно уточнити актуальну вартість у постачальників і визначити найоптимальніший варіант в розрізі ціна-якість.

Важливо: все обладнання повинно бути сертифіковане. З цим нам також допомагають менеджери УББ разом з партнерськими фондами, які реалізують проєкти на платформі.

Вони мають велику базу перевірених постачальників, тому завжди знаходять кращі варіанти за ціною, якістю та строками поставки.

Нас завжди радує прихильність і бажання допомогти з боку самих постачальників: готовність зробити знижку або надати певний запас витратних матеріалів до апарату в подарунок.

Окрім цього, ми надаємо перевагу тим апаратам, що можуть допомогти найбільший кількості пацієнтів.

Збір коштів

Зібравши необхідні документи, в тому числі лист-запит від лікарні про необхідність отримання благодійної допомоги у вигляді обладнання, договір, рахунок на оплату, ми створюємо онлайн-проєкт зі збору коштів на платформі УББ.

Збір коштів триває місяць. Кураж та monobank підтримують проєкти інформаційно, нагадуючи благодійникам про можливість допомогти.

Наприкінці місяця monobank проводить підрахунок і переводить всю зібрану клієнтами за допомогою кешбеку суму на рахунок УББ, яка зараховується на активний проєкт цього місяця.

Якщо коштів було зібрано більше, ніж необхідно, вони зберігаються для наступного проєкту, якщо менше – збір продовжується наступного місяця.

Використання зібраних коштів

Зібрана сума не перераховується до лікарні. Гроші знаходяться на рахунку Української Біржі Благодійності, яка є гарантом цільового використання благодійних коштів.

Далі УББ за окремим договором перераховує зібрані кошти на рахунок партнерського фонду "Свічадо", який технічно реалізує проєкт, оплачує рахунки від постачальника та домовляється про доставку апаратів в лікарні.

Все обладнання передається за договором про благодійну допомогу і ставиться на баланс лікарні.

Для більш складного обладнання вже на місцях звертаються до послуг техніка-інженера. Він все встановлює, налаштовує і вводить в експлуатацію. Після цього апаратом можуть починати користуватися лікарі.

Звітність

Переглянути інформацію щодо використання коштів можна у декількох джерелах:

На платформі УББ. На сторінці кожного проєкту є розділи "Документація" та "Фотозвіт". Кожен в будь-який час може зайти туди і побачити скан-копії оригіналів документів.

У графі "Проєкт здійснює" розміщена інформація про організацію, яка проводить закупівлю обладнання у постачальника і передає його на баланс лікарні.

Всі перекази коштів відображаються на сторінці проєкту в розділі "Донори" з деталями: сума, дата, час, назва компанії або ім'я благодійника.

В розділі "Блог" кожен бажаючий може поставити будь-яке запитання щодо проєкту.

Звіт від monobank. Повідомлення отримують саме ті клієнти, які підключили благодійний кешбек в попередньому місяці. Там є інформація про фінансовий результат збору та благодійну мету, яка буде реалізована з його допомогою.

Сторінки Куражу в соціальних мережах. Щомісяця на сторінках Куражу виходить пост-підсумок. Ми розповідаємо, яку суму вдалося зібрати, чи закритий проєкт на 100% або ми продовжуємо збір, нагадуємо, яке обладнання і в які лікарні буде закуплено.

Після приїзду, установки і отримання фото робимо публікації з фотозвітом з лікарень. Нам також можна написати повідомлення із питаннями щодо здійснюваних благодійних проєктів.

Допомагати – просто

Такою простою та прозорою діяльністю Кураж та monobank прагнуть досягти створення культури допомоги в України, без зайвої драми, без маніпуляцій.

Ми хочемо дати кожному бажаючому можливість допомогти, а також докладаємо всіх зусиль, щоб кожна людина, яка зробила свій внесок, знала, як він вплинув на життя інших людей.