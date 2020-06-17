Как сделать гранты помощниками бизнеса

экспертка по фандрейзингу, развитию социальных, культурных и бизнес-проектов, управляющий партнер группы компаний Synergy Universe и Synergy Development Consulting

Гранты 一 популярный инструмент среди предпринимателей. Такой же, как управление проектами, чтобы планировать и контролировать процессы, влиять на результаты, как и CRM-система, чтобы выстраивать взаимоотношения с клиентами.

Такой же, как и кредиты и инвестиции, чтобы создавать, развивать, восстанавливать предприятия за средства, которые не нужно возвращать бизнесу.

Почему так? Потому что это двусторонняя выгодная сделка.

Для бизнеса 一 бесповоротный ресурс, без возврата и процентов, в натуральном и материалом виде. Для доноров (тех, кто выдает средства) 一 решение глобальных проблем общества опытными исполнителями.

Чтобы получить такие средства, надо следовать нескольким правилам.

Сначала правила 一 потом игра

У грантовых конкурсов существуют свои законы. Они похожи на правила игры, иностранного языка, физические законы и правила дорожного движения.

Для автора проекта знание этих правил дает понимание правил игры: "знаешь правила и используешь 一 побеждаешь, не знаешь и не используешь 一 проигрываешь".

Чтобы побеждать, надо знать всего несколько законов:

Глобальные цели устойчивого развития

В мире существует большое количество проблем. Это и экология, и бедность, и образование, и многие другие проблемы. Так вот, эти проблемы 一 запросы общества.

Эти запросы финансируются донорами, а решаются силами лучших бизнесов.

Честность и открытость

В истории с грантами важно хорошее отношение к бизнесу, к людям, к государству.

Это подтверждается регистрацией предприятия, уплаченными налогами и "белыми" зарплатами.

Таким образом участник конкурса показывает свою честность уже сегодня, и честность 一 в случае победы.

Опыт команды

Гранты 一 это история о лучших идеях, решениях, и лучшей команде.

Для участия обязательно иметь подобный позитивных опыт, потому что дилетантам не место в глобальных целях.

Глобальный подход

Если предприятие следует законам конкурсов, то пора выбрать грант и сотен актуальных на сегодня. После проделать несколько шагов.

Выбрать авторов заявки. Это могут сделать сотрудники или подрядчики.

Подготовка заявки сотрудниками подходит, когда:

до подачи грантового дедлайна есть несколько месяцев, а значит и достаточно времени на подготовку сотрудниками;

за плечами успешный опыт получения безвозвратных средств.

Подготовка заявки подрядчиками подходит, когда:

до подачи заявки всего месяц;

некогда заниматься заявкой из-за других задач;

нет опыта участия в таких конкурсах.

В начале работы над заявкой важно поговорить с сотрудниками о гранте и его роли для всех и возможностях в будущем.

Если это конкурс на развитие, тогда для команды это шанс получить работу или клиентов в другой стране, новом рынке, куда выйдет бизнес после выполнения условий конкурса.

С таким подходом сотрудники будут заинтересованы подготовить документы, отчеты вовремя для заявки.

Важно обозначить зоны ответственности. Что в случае самостоятельной работы команды, что с подрядчиками, понадобится включенность сотрудников для подготовки документов, отчетности, отзывов.

Нужно прописать, кто отвечает за подготовку конкретных документов.

Обозначить временные рамки. Что в случае с подрядчиками, что с самостоятельной работой, понадобится обозначить временные рамки 一 до какого срока присылать отчетность или обсуждать вопрос заявки.

Это поможет структурировать задачи по бизнесу и по задачам конкурса.

Также важно тщательно читать условия. Это поможет подробно рассчитать проект и затраты ресурсов, потому что в каждом проекте есть ограничения, как покупка алкоголя за счет грантовых средств и другие.

Дедлайны тоже важны. Задача команды 一 обозначить крайний срок подачи, раньше крайнего срока в описании. Это позволит уменьшить риски вроде неработающего интернета или проблемы с загрузкой документов.

Подытоживая вышесказанное, обратите внимание на грантовые программы, изучите правила и смело участвуйте в конкурсах, потому они 一 возможность для бизнеса, хороший инструмент для создания, развития и восстановления предприятий.