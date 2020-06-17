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Как сделать гранты помощниками бизнеса

Как сделать гранты помощниками бизнеса

Как увеличить шансы компании получить грантовое финансирование
Среда, 17 июня 2020, 18:08
Светлана Олейникова
экспертка по фандрейзингу, развитию социальных, культурных и бизнес-проектов, управляющий партнер группы компаний Synergy Universe и Synergy Development Consulting

Гранты 一 популярный инструмент среди предпринимателей. Такой же, как управление проектами, чтобы планировать и контролировать процессы, влиять на результаты, как и CRM-система, чтобы выстраивать взаимоотношения с клиентами.

Такой же, как и кредиты и инвестиции, чтобы создавать, развивать, восстанавливать предприятия за средства, которые не нужно возвращать бизнесу.

Почему так? Потому что это двусторонняя выгодная сделка. 

Для бизнеса 一 бесповоротный ресурс, без возврата и процентов, в натуральном и материалом виде. Для доноров (тех, кто выдает средства) 一 решение глобальных проблем общества опытными исполнителями.

Чтобы получить такие средства, надо следовать нескольким правилам.

Сначала правила 一 потом игра

У грантовых конкурсов существуют свои законы. Они похожи на правила игры, иностранного языка, физические законы и правила дорожного движения. 

Для автора проекта знание этих правил дает понимание правил игры: "знаешь правила и используешь 一 побеждаешь, не знаешь и не используешь 一 проигрываешь".

Чтобы побеждать, надо знать всего несколько законов:

Глобальные цели устойчивого развития

В мире существует большое количество проблем. Это и экология, и бедность, и образование, и многие другие проблемы. Так вот, эти проблемы 一 запросы общества.

Эти запросы финансируются донорами, а решаются силами лучших бизнесов.

Честность и открытость

В истории с грантами важно хорошее отношение к бизнесу, к людям, к государству. 

Это подтверждается регистрацией предприятия, уплаченными налогами и "белыми" зарплатами. 

Таким образом участник конкурса показывает свою честность уже сегодня, и честность 一 в случае победы.

Опыт команды

Гранты 一 это история о лучших идеях, решениях, и лучшей команде. 

Для участия обязательно иметь подобный позитивных опыт, потому что дилетантам не место в глобальных целях.

Глобальный подход

Если предприятие следует законам конкурсов, то пора выбрать грант и сотен актуальных на сегодня. После проделать несколько шагов.

Выбрать авторов заявки. Это могут сделать сотрудники или подрядчики.

Подготовка заявки сотрудниками подходит, когда:

  • до подачи грантового дедлайна есть несколько месяцев, а значит и достаточно времени на подготовку сотрудниками;
  • за плечами успешный опыт получения безвозвратных средств. 

Подготовка заявки подрядчиками подходит, когда:

  • до подачи заявки всего месяц;
  • некогда заниматься заявкой из-за других задач;
  • нет опыта участия в таких конкурсах.

В начале работы над заявкой важно поговорить с сотрудниками о гранте и его роли для всех и возможностях в будущем. 

Если это конкурс на развитие, тогда для команды это шанс получить работу или клиентов в другой стране, новом рынке, куда выйдет бизнес после выполнения условий конкурса. 

С таким подходом сотрудники будут заинтересованы подготовить документы, отчеты вовремя для заявки.

Важно обозначить зоны ответственности. Что в случае самостоятельной работы команды, что с подрядчиками, понадобится включенность сотрудников для подготовки документов, отчетности, отзывов. 

Нужно прописать, кто отвечает за подготовку конкретных документов.

Обозначить временные рамки. Что в случае с подрядчиками, что с самостоятельной работой, понадобится обозначить временные рамки 一 до какого срока присылать отчетность или обсуждать вопрос заявки. 

Это поможет структурировать задачи по бизнесу и по задачам конкурса.

Также важно тщательно читать условия. Это поможет подробно рассчитать проект и затраты ресурсов, потому что в каждом проекте есть ограничения, как покупка алкоголя за счет грантовых средств и другие.

Дедлайны тоже важны. Задача команды 一 обозначить крайний срок подачи, раньше крайнего срока в описании. Это позволит уменьшить риски вроде неработающего интернета или проблемы с загрузкой документов.

Подытоживая вышесказанное, обратите внимание на грантовые программы, изучите правила и смело участвуйте в конкурсах, потому они 一 возможность для бизнеса, хороший инструмент для создания, развития и восстановления предприятий.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бизнес финансирование

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