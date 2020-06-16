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Стратегия Минфина-2023 или «Graduate from IMF»

Стратегия Минфина-2023 или «Graduate from IMF»

В планах - уменьшить внешние долги, провести детенизацию экономики и снизить налоговую нагрузку. (укр)
Вторник, 16 июня 2020, 19:10
Сергей Марченко
министр финансов Украины

Негативний вплив пандемії на економіку України є викликом, що потребує системних сильних рішень. 

Відповідь Мінфіну – Стратегія дій відомства до 2023 року. Ми розробили і представили її проект для публічного обговорення. 

Наша мета – запропонувати суспільству відповіді на ключові фінансові ризики.

У документі з робочою назвою "Самодостатність" (Graduate from IMF) загалом ідеться про п’ять напрямків. Серед них:

ефективні бюджетні видатки;

- податкове стимулювання економіки;

- зважена фінансова і боргова політика;

- якісні кадри і діджиталізація

детінізація.

Стратегічне завдання – позбутися прямого фінансування МВФ. 

Для цього потребуємо більшої самодостатності, аби мати змогу запозичувати на внутрішніх і зовнішніх ринках капіталу. На умовах, що задовольняють нас, а не кредиторів.

Упевнений, до 2022-го Україна завершить чинну програму з Фондом. Сподіваюся, до того часу вийдемо на "нуль" у графі "кредити МВФ" в бюджеті.

Далі, до 2023 року, оберемо новий формат співпраці. Бачу нашу країну не реципієнтом ресурсів, а донором досвіду й технічної допомоги. 

Це амбітна, але реальна мета. Вона вимагає покрокового плану дій, із чіткими завданнями і жорсткими дедлайнами.

Важливо знизити співвідношення боргу до ВВП до 55%. 

Це зменшить ризики України як емітента цінних паперів і вплине на покращення рейтингу. Розраховуємо із часом отримати рейтинг інвестиційного класу.

На часі – реформування державного банківського сектору. Зменшимо вдвічі обсяги непрацюючих кредитів. Будемо повертати довіру людей до банків. 

Один з кроків – підвищити розмір гарантованої суми відшкодування внесків фізичних осіб до 800 тисяч гривень.

Вже змінюємо акценти у фіскальній політиці з репресивності на попередження злочинів. 

Нагальні кроки – створення Служби фінансових розслідувань замість податкової міліції, запровадження "нульової декларації", виведення із тіні грального бізнесу.

З 2021-го перезапустимо ДПС і Держмитслужбу у статусі єдиних юридичних осіб. Оновимо там кадровий склад на 50-60%. 

Запропонуємо співробітникам стимулюючі виплати. Поступово їхній офіційний дохід має досягти рівня відповідних підрозділів сусідніх країн.

Готуємо електронну акцизну марку для алкоголю і тютюнових виробів. 

Вже розпочато пілотний проект з автоматичного оформлення експорту, і до кінця поточного року ми плануємо, що до 500 митних декларацій в день будуть оформлюватись автоматично. 

Надалі поступово буде розширюватись перелік митних процедур, які будуть максимально здійснюватися без участі людини.

Будемо посилювати технологічно митні пункти. За рахунок ІТ-технологій, автоматизованих засобів зчитування номерів, систем відеоспостереження, зважування та сканування. 

До 2021-го запровадимо централізовану систему встановлення ризиків при митному оформленні товарів.

Упевнений, цей документ може стати стратегією фінансового зміцнення та зростання держави. Для нас є важливою думки експертів та усіх небайдужих громадян. Долучайтеся до обговорення.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
финансы Минфин МВФ

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