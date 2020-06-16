Стратегия Минфина-2023 или «Graduate from IMF»
Негативний вплив пандемії на економіку України є викликом, що потребує системних сильних рішень.
Відповідь Мінфіну – Стратегія дій відомства до 2023 року. Ми розробили і представили її проект для публічного обговорення.
Наша мета – запропонувати суспільству відповіді на ключові фінансові ризики.
У документі з робочою назвою "Самодостатність" (Graduate from IMF) загалом ідеться про п’ять напрямків. Серед них:
- ефективні бюджетні видатки;
- податкове стимулювання економіки;
- зважена фінансова і боргова політика;
- якісні кадри і діджиталізація
- детінізація.
Стратегічне завдання – позбутися прямого фінансування МВФ.
Для цього потребуємо більшої самодостатності, аби мати змогу запозичувати на внутрішніх і зовнішніх ринках капіталу. На умовах, що задовольняють нас, а не кредиторів.
Упевнений, до 2022-го Україна завершить чинну програму з Фондом. Сподіваюся, до того часу вийдемо на "нуль" у графі "кредити МВФ" в бюджеті.
Далі, до 2023 року, оберемо новий формат співпраці. Бачу нашу країну не реципієнтом ресурсів, а донором досвіду й технічної допомоги.
Це амбітна, але реальна мета. Вона вимагає покрокового плану дій, із чіткими завданнями і жорсткими дедлайнами.
Важливо знизити співвідношення боргу до ВВП до 55%.
Це зменшить ризики України як емітента цінних паперів і вплине на покращення рейтингу. Розраховуємо із часом отримати рейтинг інвестиційного класу.
На часі – реформування державного банківського сектору. Зменшимо вдвічі обсяги непрацюючих кредитів. Будемо повертати довіру людей до банків.
Один з кроків – підвищити розмір гарантованої суми відшкодування внесків фізичних осіб до 800 тисяч гривень.
Вже змінюємо акценти у фіскальній політиці з репресивності на попередження злочинів.
Нагальні кроки – створення Служби фінансових розслідувань замість податкової міліції, запровадження "нульової декларації", виведення із тіні грального бізнесу.
З 2021-го перезапустимо ДПС і Держмитслужбу у статусі єдиних юридичних осіб. Оновимо там кадровий склад на 50-60%.
Запропонуємо співробітникам стимулюючі виплати. Поступово їхній офіційний дохід має досягти рівня відповідних підрозділів сусідніх країн.
Готуємо електронну акцизну марку для алкоголю і тютюнових виробів.
Вже розпочато пілотний проект з автоматичного оформлення експорту, і до кінця поточного року ми плануємо, що до 500 митних декларацій в день будуть оформлюватись автоматично.
Надалі поступово буде розширюватись перелік митних процедур, які будуть максимально здійснюватися без участі людини.
Будемо посилювати технологічно митні пункти. За рахунок ІТ-технологій, автоматизованих засобів зчитування номерів, систем відеоспостереження, зважування та сканування.
До 2021-го запровадимо централізовану систему встановлення ризиків при митному оформленні товарів.
Упевнений, цей документ може стати стратегією фінансового зміцнення та зростання держави. Для нас є важливою думки експертів та усіх небайдужих громадян. Долучайтеся до обговорення.
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