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Как запускать новый бизнес после карантина

Как запускать новый бизнес после карантина

Какие у местных властей есть возможности для поддержки малого и среднего бизнеса?
Четверг, 7 мая 2020, 18:20
Владимир Клименко
член наблюдательного совета ЧАО "Иста-Центр"

Перефразируя известную поговорку: "Вирусы приходят и уходят, а кушать хочется всегда". Государство и его чиновники много говорят о запуске экономики после карантина, но какие рычаги имеет государство и местные органы власти для запуска и поддержки малого и среднего бизнеса?

Есть различные инструменты, сегодня хочу обратить внимание на один из них – гарантия местного органа власти.

Инструмент незаслуженно забыт, хотя может быть очень эффективным в запуске и поддержке бизнеса в регионах, причем не только малого и среднего.

Что важно для запуска бизнеса? Идея, план, менеджмент, финансирование.  Первые три фактора оставляем за предпринимателем.

Финансирование  могут предоставить банки, тем более что НБУ понижает ставку рефинансирования, депозитные и кредитные ставки постепенно падают, а банки переликвидны, то есть  деньги есть, и они готовы кредитовать качественных заемщиков.

Но в получении кредита частой проблемой является наличие и качество залога, особенно для начинающих предпринимателей, и вот залогом, причем очень надежным, может стать государственная или местная гарантия.

Как это может работать?

Местный совет создает  в местном бюджете резерв на покрытие гарантий по программе запуска малого и среднего бизнеса, определяет основные требования к претендентам, лимиты,  правила обращения за гарантиями, процедуру их получения, выделяет людей из аппарата (или создает отдельное предприятие на подобие Долгового агентства, которое создает Кабмин) для оценки проектов и подготовки документов для выдачи гарантии.

Большой аппарат при этом не нужен, 3 квалифицированных человека справятся с рассмотрением 10 проектов в месяц (120 проектов в год), а больше, скорее всего, не понадобится.

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 Выдавать  гарантии нужно только жизнеспособным проектам, а их окажется вряд ли больше 10% от заявленных, то есть  не больше 1015 проектов в год.

Команда финансистов отсеивает нежизнеспособные  проекты, жизнеспособные  проекты готовит к рассмотрению и принятию решения. А  вот окончательное решение должен принять авторитетный кредитный комитет.      

В чем преимущества такого инструмента?

Во-первых, это инициатива. Именно местный орган власти определяет приоритеты, под которые он готов выдавать гарантии.

А именно: приоритетные  отрасли,  требования к количеству рабочих мест, другие требования  – все определяет местный орган власти.

Во-вторых, запуск новых бизнесов, а значит появление новых рабочих мест, увеличение налогов и сборов, уменьшение существующей безработицы.

В-третьих, вовлечение средств банков в реальную экономику.

Но самое интересное,  что выпуск гарантии не потребует моментального финансирования.

Новые бизнесы будут запускаться силами предпринимателей, на деньги банков, а местный бюджет при этом направляет бизнесы в соответствии со своими приоритетами и при этом ничего не теряет на первых этапах.

Конечно, нужно изначально понимать, что часть гарантий сработает, а значит, какие-то потери местный бюджет в будущем понесет.

Но чем более качественным и квалифицированным будет процесс отбора  и мониторинга проектов, тем меньшая доля от лимита фактически будет использована.

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Во многих украинских банках услуга выдачи гарантии не превышает 2% от суммы лимита, а фактические потери от таких операций, соответственно, еще меньше.

Для того, чтобы объемы потерь от выданных гарантий местных органов власти стремились к цифре коммерческих банков необходимы две вещи: квалицированная  работа оценивающей команды и отсутствие коррупции в кредитного комитете.

Итак, преимущества гарантий очевидны, какие же минусы?

 Минус, известный мне, только один – коррупционные риски. Именно коррупция приводит к злоупотреблениям,  неэффективному использованию средств и потерям гарантодателя, в нашем случае – местного бюджета.

Но с коррупционными рисками  можно бороться, причем не только прокурорскими методами. Прежде всего, важны системные предохранители.

Первый предохранитель  – объем гарантии. Гарантия не должна быть на 100% проекта. Она должна покрывать не менее  70% (чтобы не превратиться в фикцию), но не более 85% суммы проекта, чтобы предотвратить выдачу гарантии за "откат".

 Предприниматель, который вложил в проект 10–15%  честно заработанных денег, не будет заинтересован вступать в коррупционные договоренности, так как всю сумму кредита отдавать ему.

Второй предохранитель  – механизм принятия решения. Команда по оценке проекта должна выполнять только подготовительную функцию.

Она должна отсеять нежизнеспособные проекты и помочь предпринимателям подготовить жизнеспособные. Окончательное решение должен принимать кредитный комитет.

Он должен состоять из представителей местных  органов власти, авторитетных местных банкиров и успешных предпринимателей, тоже местных.

 Причем количество представителей власти должно быть меньшинство, например, не более 1/3. А количество банкиров и предпринимателей – большинство.

Именно такая комбинация кредитного комитета обеспечит осуществление местных приоритетов, экспертизу в области финансирования и фактического управления бизнесом, а также существенно уменьшит коррупционные риски.   

Третий предохранитель прозрачный процесс принятия решения. Информация о всех предложенных проектах, принятых положительных и отрицательных решениях, а также о ходе реализации проектов, которым выданы гарантии, должны быть в свободном доступе, в идеале – на сайте местного органа власти.

На местном уровне очень легко отследить, кто есть фактический бенефициар гарантий и как фактически использованы деньги, полученные под местную гарантию.

Четвертый предохранитель – банк. Гарантия – это только часть залога, это не весь бизнес. Коммерческий банк не пойдет в нежизнеспособный проект только потому, что на 80% или 85% суммы кредита есть местная гарантия.

Он сделает свой анализ и прокредитует только тот бизнес,  который сможет вернуть кредит. 

Да, все ошибаются, в том числе банкиры, невозможно предсказать будущее развитие рынков и бизнесов, поэтому часть бизнесов все-таки будут не успешными, и по части гарантий местному бюджету придется платить.

Но во-первых, гарантии выдаются на условиях платности и плату внесут все проекты, плюс  к тому времени, когда сработают гарантии, местный бюджет получит дополнительные доходы от налогов  успешных бизнесов и все это вместе может перекрыть  потери бюджета, и в этом случае местные органы власти получат развитие города (или региона) фактически без потерь бюджета от выплат по гарантиям.

Что же мешает запуску такого эффективного инструмента?

Ответ неожиданно прост действующее законодательство. Бюджетный кодекс разрешает местным советам выдавать гарантии только "предприятиям коммунальной  сферы".

Реальный частный бизнес лишен такой возможности на сегодняшний день, но почему? Наверное, в то время, когда принимался Бюджетный кодекс, законодатель хотел оградить местные бюджеты от потерь, связанных со злоупотреблениями, и это можно понять.

Но в условиях финансовой децентрализации, когда местные бюджеты не только получают больше доходов, но и несут больше ответственности за финансирование расходов на местах, пришло время дать им возможность определять приоритеты местного развития и привлекать для осуществления этих приоритетов  реальный бизнес.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бизнес карантин местные бюджеты бюджет

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