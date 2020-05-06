Страж-карантин и перепуганный Кабмин

У Роберта Шекли есть рассказ "Страж-птица". Притча в стиле антиутопии, где человечество в лице своего правительства решило доверить борьбу с убийствами металлическим птицам, улавливающим сигнал из мозга человека, собравшегося убить.

Птички, в процессе самообучения стали наказывать убийственным разрядом не только убийц, но и человека (и даже паука), охотящегося за мухой, пахаря, пашущего живую землю, и даже водителя, собравшегося вытянуть ключ зажигания.

В итоге людей ждал голод, а то и смерть от разряда, если бы самообучение дошло до наказания за желание порезать овощи. Апофеоз притчи можете прочитать сами, но сейчас не об этом.

Ситуация с карантином на планете, и в Украине, напоминает ситуацию, где управлять страной доверили… врачам.

В процессе самообучения они познают всё новые способы блокировки вируса, но при этом совсем не учитывают, что стране нужно функционировать, а людям – выживать.

Естественно, чиновники себя не обидят. Есть зарплата, служебный автомобиль. Почему бы и не забыть о потребностях простых людей?

При этом цель та же, что и в притче, цель безоглядного и вульгарного гуманизма – защитить жизни определённой группы людей за счет всего общества и даже за счет тех же людей, которых собрались защищать.

Врачи ничего не смыслят в экономике. Это видно по заявлениям министра Степанова, который решил "поддержать экономические процессы разрешением торговли на плодовоовощных рынках".

А то, что вся остальная часть страны стала на врачебный "гоп-стоп", из Мариинского парка видимо сложно рассмотреть! Или надо ждать бунта в остальных сегментах, чтобы понять, что не у всех, оставшихся без работы, есть зарплата министра и служебное авто?

Врачи не имеют точной статистики, нет тотального тестирования, процент смертности чудовищно оторван от реальности.

Врачи превратили заболевание класса грипп+ в аналог черной оспы или чумы. Врачи внушили явно преувеличенную опасность политикам, которые предприняли совершенно неадекватные меры карантина, убивающие экономику. Не хочу повторяться, это было в предыдущей колонке на ЭП.

В итоге, ради группы риска, которая и должна была бы быть на карантине, страдает вся страна. Пострадает и сама "группа риска".

Пенсионерам кинули подачку по тысяче гривен за счет того, что придётся печатать или занимать деньги, поскольку ЕСВ радикально упадёт по всей стране. Да сама их пенсия не покрывается поступлениями.

Ибо бизнес – загибается (кроме, конечно, Эпицентра и продовольственных торговых сетей с аптеками), люди теряют работу, работающим на удалёнке режут зарплаты.

Это приведет к росту доллара и скупке не выжившего бизнеса олигархами или занятия ими ниш малого и среднего бизнеса.

И всё потому, что опыт трезвого поведения лидеров Нидерландов, Швеции, США, Бразилии, Беларуси не позаимствован.

Реализованы варварские процедуры карантина, на которые способны только перепуганные политики под руководством врачей. Причем, врачей, решения которых откровенно высмеивают сами профессионалы в белых халатах.

Чего только стоит запрет на семейный отдых в парках, который был явным вредительством в отношении собственных граждан?!

Люди дома в квартире ходят без масок, целуются, вместе кушают, но в парк выйти на свежий воздух для формирования нужного витамина D – нельзя!

Парикмахерские работали даже во время пандемии испанки. Интернет обошли фото с тех времен. Это правда. Масса услуг, где контакт подобен контакту с консультантом или кассиром в Эпицентре, оказались бездумно (или преступно) под запретом.

В магазине затянуты плёнкой полки с косметикой, но открыты с моющими средствами. Но если человек уже зашёл на торговую площадь, почему он не может протянуть руку на соседнюю полку и купить крем или лак?

Ведь собственник потом вам с этого заплатит налоги, чтобы было на пенсии и на ваши же зарплаты! Да, врачам этого не понять!

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Эпицентр – работал, а овощные рынки (на свежем воздухе!) были закрыты. Люди и так еле сводили концы с концами. При этом плотность на рынках меньше, чем в супермаркетах. А ведь там тоже торгуют продуктами питания, а не стройматериалами.

Потому не удивляйтесь, пан Шмыгаль, если вас заподозрят в преступном сговоре с торговыми сетями против зарождающегося в Украине фермерства. То, как открываются рынки, и какие жёсткие условия их открытия, это продолжение лоббирования сетей.

В Ашанах, АТБ, Сильпо никто ничего на входе не контролирует, только смотрят на наличие повязок. В лучшем случае, просто скучает человек. В этом видится явная предвзятость власти.

С общественным транспортом вообще степень цинизма запредельная. Два десятка безответственных высших чиновников Кабмина, до зубов обеспеченные служебными машинами, которые всегда на ходу и заправлены (и всё это за счет народа), исходят из того, что у всех, как у них.

При этом они забывают, что Украина до сих пор относится к странам, где для половины населения автомобиль ещё не стал средством передвижения, а остаётся элементом роскоши.

Но даже если есть один автомобиль на семью, то как попадать на работу в разные части города? Или предложите при обрезанных зарплатах катать на работу и с работы на такси?

Огромные трамваи с Вокзала на Борщаговку ходят пустыми (4–5 человек, а то и вообще один проверяющий), но дать людям подъехать без пропуска – страшное преступление.

В свете этого 5 этапов выхода из карантина – это просто образчик маразма власти, полностью оторванной от реалий бытия народа.

Вдумайтесь. Разрешается оптовая и розничная торговля непродтоварами – на первом этапе, бытовое обслуживание – на втором. На третьем этапе будет запущено уже почти всё, а вот общественный транспорт – только на четвертом этапе!!

Этот план могли составлять только люди со служебными автомобилями. Как продавцы, парикмахеры, простые офисные работники будут добираться на работу?! На такси? Или на служебных автомобилях чиновников Кабмина? А может свои личные авто для этого предоставите? На всю страну всё равно не хватит.

Как приедет большинство людей в магазины, клиенты – на предприятия сферы услуг, и просто на работу?

Автомобили есть в лучшем случае только у половины. Но если бы авто были у всех, то город бы просто стал в пробках.

Сами этапы по 10-дневным периодам – верх профанации. Ощущение, что составлял неопытный перепуганный врач в состоянии паники.

Почему на каждый этап по 10 дней? А если какое-то условие где-то не выполнится, страж-карантин будет дальше убивать страну, чтобы выполнить 10-дневку?

Скорее всего так, коль сегодня продлили карантин до 22 мая, а Максим Степанов заявил буквально следующее: "Ослабление карантинных ограничений будет прекращено, если будут проявляться негативные тенденции". Это полная оторванность от экономической ситуации в стране.

Другие страны расконсервируют экономику по мере наступления первых признаков перелома. Италия, с динамикой в 10-ки раз выше нашей, с 4 мая запускает заводы и сферу услуг. И, естественно, общественный транспорт.

Италия, Карл, где у каждой семьи минимум один автомобиль. У нас же это растянуто на 50 дней после 2 месяцев жесткого карантина.

Мы ведём себя, как самая богатая страна в мире, хотя, по сути, являемся Голохвастовым.

Видение премьером пост-карантина будет и дальше убивать экономику страны, ибо оно исходит из концепции скрытого перманентного карантина.

Глава Кабмина считает, что дистанцию нужно будет соблюдать и после отмены карантина, дезинфекции в общественных местах нужно сделать вечными.

То есть премьер говорит открытым текстом, что мы только на бумаге отменим карантин к середине лета, но по сути его продолжим.

Что скажет по этому поводу экономика и её граждане? Тут вопросов больше, чем ответов. Кто компенсирует маршрутчикам перевоз 10 пассажиров вместо возможных 30?

Либо взлетят цены, либо маршрутчики откажутся от перевозок. А это огромный сегмент общественного транспорта.

Кто будет контролировать в часы пик загрузку метро, автобусов или трамваев? Людей дубинками будут выгонять, чтобы добиться дистанции 1,5 метра? При том, что карантин формально отменён. Сохранение подобных требований есть скрытое сохранение карантина, и Кабмину стоит пересмотреть этот пагубный для экономики концепт.

А что сказали бы врачи? Врачи говорят о том, что если в первую волну ввести радикальный карантин, то бывает вторая волна, еще более мощная, чем первая.

У всей планеты будет шанс проверить эту теорию по двум соседним странам – Украине и Беларуси.

И потом даже не врач или эпидемиолог по профессии сможет сделать выводы, стоило ли слушать рекомендации ВОЗ. Статистика США, Нидерландов и Швеции тоже будет в помощь.

Еще врачи говорят, что если постоянно все дезинфицировать, то этим подрывается иммунитет человека, а само стремление к стерильности называется нередкой формой невроза.

Что станет с иммунитетом продавцов магазинов и кассиров, которые будут весь день под дезинфекцией? Господину Шмыгалю стоит поинтересоваться у компетентных врачей.

Что будет с нашим иммунитетом, если нас в каждом магазине от носа до нижней части лёгких будут постоянно дезинфецировать? Проверим на себе, если позволим Кабмину решать это за нас?

По идее, "5 этапов" от Кабмина и дистанцирование&дезинфекция пост-карантина уже провоцируют на полноценный Майдан.

Но власти на местах молчат. Хотя у них достаточно власти, чтобы воспротивиться беспределу врачей.

На всю Украину нашёлся один ответственный мэр в Черкассах. Но чиновники из Кабмина и Офиса президента начали с угроз и давления. Даже президент опустился до угроз в лёгкой форме.

Видимо, они действительно выполняют заказ олигархата на продолжение дерибана страны под прикрытием борьбы с простым вирусом. В притче Шекли хоть действительно заботились о всех гражданах. А здесь – только о тех, кто "заказал" страну.

Мерзко, что молчат другие мэры. Про киевского лучше не вспоминать. Хотя, бывшим боксерам положено по жизни быть смелее (неужели про выборы не думает?).

Неужели только Анатолий Бондаренко на всю страну сохранил трезвость мышления и является действительно народным мэром?

Мэры и губернаторы! Неужели вы не видите маразма власти в Киеве?

Дайте задание своим помощникам, включая экспертов от здравоохранения, собрать статистику по Испании, Италии, США, Швеции, Беларуси и Украине за последние пять лет и сопоставьте чисто статистически количество смертей в сезон и в целом за год от осложнений гриппа и в этом году – от коронавируса.

Думаю, перед вами откроется много "открытий чудных, которые дарует просвещенья дух".

Неужели вы не видите, что Кабмин своими иррациональными решениями убивает страну? В

ам всё равно? Почему вы не хотите поддержать Бондаренко и выступить единым фронтом против запускающих транспорт после запуска торговли, производства и услуг? Ведь непрофессионализм центральной власти – на поверхности.

Вы боитесь взять ответственность? Засунули голову в песок? Ладно, губернаторов назначает президент. Их трусливость и безответственность понятна. Но вас, мэры, выбирал народ. И вы жестоко гнобите своих избирателей под дудку Кабмина.

Отменяйте карантины. А если будут на вас давить очередные друзья президента или министры из Кабмина через СБУ и МВД, обопритесь на народ. Поверьте, вас поддержат.

"Пять этапов" выхода от Кабмина такие же губительные и бессмысленные, как и сам карантин. Думаю, это видно и вам, а не только мэру Черкасс. В мерах карантина власть перешла красную черту. А коль так, такая власть должна подчиниться здравому смыслу народа, или уйти.

У нас не британские джентльмены, сами не уйдут. Придётся вышвыривать. Это уже стало для нас привычно.

Если будет Майдан против карантина и "5 этапов", я приду.