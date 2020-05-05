Стройте сегодня то, что хотели построить завтра

Як житиме бізнес після карантину, хто вийде з коронавірусної кризи більш потужним, а хто збанкрутує, яким чином зберегти кошти компанії в токсичних умовах стрімкої девальвації, та чи варто сьогодні інвестувати в активи менш успішних конкурентів, які сходять з дистанції?

Ці та інші питання я сьогодні чую дуже часто. Тому хочу поділитися власним досвідом виживання та розвитку в умовах економічної депресії, яка вже почала руйнівні процеси в усьому світі, на прикладі компанії "Нова пошта".

На своєму бізнес-шляху мені довелося пережити кризи 2008, 2014 років. І я можу точно сказати, що криза, з якою сьогодні зіткнувся весь світ, у тому числі й наша держава, є надпотужною та найбільшою, адже сьогодні ми маємо справу з кризовим міксом, коли на одному полі одночасно вирує 4–5 смерчів.

Криза коронавірусу спричинила кризу економіки, який у свою чергу призвів до управлінської кризи й так далі.

Саме тому єдина мета, яку має поставити перед собою кожен бізнесмен у цих складних умовах – пережити цю кризу, залишитися у власному бізнесі, а можливо, навіть прийняти рішення про закриття цієї справи заради створення іншого бізнесу, який би був більш сумісний з новими викликами.

Головне, щоб навесні 2021 року, кожен з нас сказав: "Ми цю кризу подолали!"

Останнім часом політки та експерти дуже наполегливо намагаються заспокоїти підприємців, оперуючи філософськими постулатами: "кінець – це тільки початок", "саме криза надає унікальні можливості для розвитку" та інше.

У цьому, безперечно, є частка правди, проте чи переросте вона в абсолютну істину залежить виключно від грамотних управлінських рішень, нестандартного мислення та вміння використовувати потужність кризової хвилі у власних бізнес-інтересах.

Головне – пам’ятати, що криза не вибачає помилок!

Хтось питає, чи треба сьогодні інвестувати? Питання дуже актуальне, адже мова йде не лише про намагання деяких бізнесменів скористатися явищем масового банкрутства конкурентів задля розширення власної справи.

Головна мета інвестицій в умовах кризових явищ – зберегти свої кошти від знецінення. Всі сьогодні чудово розуміють, що 2 трлн доларів, які надрукували США, невідворотно призведуть до девальвації американської валюти.

Знецінюватися буде євро, інші валюти, адже уряди усіх країн, які мають власні гроші, обов’язково їх друкуватимуть. Відповідно, знецінюватиметься й гривня.

Банки, як місто сховища для грошей, виглядають для нас теж достатньо ризиковими, бо в пам’яті ще свіжі події 2014 року.

Моя особиста точка зору: так, єдиним надійним механізмом збереження капіталу є інвестиції. Проте інвестувати необхідно виключно у власну справу.

Якщо у вас є гроші, до вас будуть приходити збанкрутілі конкуренти та пропонувати купити їх бізнес. Але я б не радив цього робити.

По-перше, корпоративна культура чужої компанії може протирічити культурі вашого бізнесу, і щоб гармонізувати придбані активи, вам доведеться заплатити величезні кошти, яких в умовах кризи у вас не так вже й багато. Ви ризикуєте оплатити пенсію вашому конкуренту.

По-друге, на ринку обов’язково з’являться нові більш потужні конкуренти, про яких ви нічого раніше не чули. Адже бізнес намагатиметься зараз виживати в будь-який спосіб, диверсифікуючи свою присутність у нових напрямах діяльності.

Тому я переконаний, що цю кризу з мінімальними втратами переживе той, хто сьогодні створить для власного бізнесу міцну подушку безпеки, інвестує суттєві кошти в основні фонди. Саме зараз настав час будувати те, що ви хотіли побудувати колись потім.

Коротко розповім про те, які стратегічні рішення в кризових умовах прийняли власники "Нової пошти".

По-перше, ми вирішили інвестувати лише в ті проекти, які мають швидку віддачу. По-друге, ми почали дуже швидко гасити кредиторську заборгованість перед партнерами – постачальниками та перевізниками. В чому логіка?

Навіть якщо в нас протягом кризи почнуться фінансові проблеми, ми, з одного боку, матимемо такий собі вже оплачений буфер, з іншого – більшу лояльність наших партнерів.

Можна наперед заплатити орендну плату. До того ж "Нова пошта" зробила великі валютні передплати постачальникам з Голландії, які виготовляють для нас сортувальне обладнання.

Ми купили обладнання на кілька років вперед, яке потім встановимо на наших ще непобудованих сортувальних центрах.

Усі ці заходи дозволяють нам зміцнювати стратегічну лінію розвитку компанії. Ми продовжуємо територіальну експансію вглибину території України, йдемо в ще менші населені пункти та села.

Задля цього домовляємося з нашими партнерами, що вони робили свої власні поштові мережі біля існуючих відділень.

Ми мали найбільш амбіційну інвестиційну програму на 2020 рік. Але в умовах кризи скоротили її десь на 40%, проте прив’язали її до наших фінансових результатів.

Зараз дивимося помісячно, як відпрацювала компанія. І якщо за підсумками місяця компанія згенерувала достатньо грошей, нарощуємо інвестиції.

Ми будемо намагатися цього року не брати додаткові кредитні навантаження. Проте критично важливі інвестиції ні на секунду не зупиняли.

В травні добудовуємо велику частину вантажного терміналу в Києві. До кінця року добудуємо 2 чергу київського інноваційного терміналу. Всі ці роботи ведуться.

Loading...

Коронавірусна криза показала, що технології безконтактної видачі товарів вкрай потрібні та затребувані у майбутньому.

І якщо б сьогодні у "Нової пошти" було кілька тисяч машин безконтактної видачі відправлень, вплив вірусу нам би було набагато легше подолати.

Основні наші новації будуть у двох площинах. По-перше, це digital-напрям. Уже восени ми будемо мати новий мобільний додаток, новий, більш потужний та зручний сайт, реалізуємо ще кілька актуальних digital-рішень для наших споживачів.

По-друге – ми сконцентрували увагу на впровадженні інновацій, пов’язаних із сортуванням. Ми ні на секунду не зупиняли будівництво нових сортувальних центрів з майже повністю автоматизованими процесами.

І остання порада. Для того, щоб лишатися ефективною людиною, ви маєте займатися чимось ще, крім бізнесу.

Бізнес – це марафон, і які б ви не були зараз молоді та сповнені енергії, вам потрібно правильно розподіляти сили на дистанції.

Ви маєте планувати достатньо часу на спорт, ви маєте добре висипатись, як це не банально, ви маєте правильно харчуватися.

Найгірше, що ви можете зробити – працювати в режимі 24/7 і бути таким собі Павкою Корчагіним. Але все це дуже погано закінчиться.

У вас є ще багато місій, окрім бізнесу. Ви є батьком, чоловіком або дружиною, жінкою. І повірте, це – не менш важлива у житті місія.

Якщо ви будете займатися різноманітними справами, то це буде вигідніше саме для бізнесу, бо дає змогу дивитися свіжим оком і бачити нові перспективи.