5G: гипотетическая угроза или новые возможности?

Пандемія COVID-19 змусила багатьох адаптуватися до дистанційної роботи, навчання і навіть розваг.

Мабуть, це і є та "сакральна" диджиталізація, якої ми так довго чекали.

Однак користувачі інтернету, постійно перебуваючи в домашніх Wi-Fi- і мобільних мережах, збільшили навантаження на телекомунікаційну інфраструктуру на 20-100%, що знизило швидкість передавання даних.

Зокрема, різко зріс трафік від абонента до базової станції (up-link), навіть якщо трафік в зворотному напрямку до споживача (down-link) залишився незмінним. У ЄС в деяких мережах LTE в up-link-каналах трафік майже подвоївся.

Це стало проблемою, бо мережі будувалися для скачування контенту з інтернету, а не для завантаження в мережу відео та інших "важких" файлів.

Якість інтернету і голосових дзвінків зараз надважлива для бізнесу та індивідуальних користувачів. Від операторів зв'язку в Україні і світі очікують стабільності послуг, і вони чудово розуміють важливість своєї роботи.

Українські оператори докладають багато зусиль для розширення покриття 4G/LTE в новому частотному діапазоні 900 МГц, який дає можливість надати доступ до якісного мобільного інтернету навіть у селах і на автошляхах.

Світ розгортає більш ефективні і надійні мережі п'ятого покоління. На піку епідемії, у квітні 2020 року, Фінляндія почала розгортання мобільної мережі для державних органів та екстрених служб. Ericsson впровадить для державної компанії Erillisverkot Group рішення для опорної мережі (ядра) п'ятого покоління.

Тимчасом з розгортанням 5G в деяких країнах поширюються маніпулятивні чутки, що нова технологія сприяє розповсюдженню пандемії. Дійшло до того, що у Великобританії і Нідерландах підпалюють вежі. Це незаконно і нелогічно, бо епідемія поширюється також там, де 5G ще навіть не почали впроваджувати.

Хвиля радіофобії докотилася до України. Технологія 5G ще не встигла до нас дістатися, як на державному сайті створена петиція про заборону 5G. Автори вважають, що ця технологія шкодить здоров'ю і може запустити незворотні процеси в навколишньому середовищі. Про що ж говорять факти?

Згідно з експертними висновками, рівень електромагнітного випромінювання від 5G буде таким же, як і від існуючих мобільних мереж. Випромінювання від обладнання стільникового зв'язку є неіонізуючим – такі радіохвилі протягом багатьох років використовуються для роботи радіо і телебачення.

Не варто плутати їх з радіоактивним випромінюванням – гамма-променями. Це іонізуюче шкідливе випромінювання від ядерних матеріалів, що не має нічого спільного з мобільним зв'язком.

Нешкідливі для здоров'я людей норми випромінювання від базових станцій і пристроїв мобільного зв'язку встановлені незалежними міжнародними організаціями, зокрема Всесвітньою організацією здоров'я та Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP).

Ці норми значно вищі за порогові значення всіх наявних технологій, включно з 5G. Недавно телеком-оператор Telstra і Ericsson провели відповідні заміри базових станцій 5G в Австралії і дійшли висновку, що реальний рівень випромінювання при використанні 5G значно нижчий за встановлені норми.

Компанія Ericsson провела понад сто подібних досліджень, повністю спростувавши закиди радіофобів і технофобів.

Крім того, згідно із звітом Ericsson, технологія 5G ще й більш енергоефективна. На мережах, де обладнання модернізоване до 5G і де впроваджені наші новітні рішення в управлінні радіосайтами за допомогою штучного інтелекту, телеком-оператори зафіксували зниження енергоспоживання до 15%.

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Як 5G розвиватиметься далі? У майбутньому 5G дозволить впровадити системні рішення із зниження шкідливих викидів вуглецю в атмосферу.

Так, у Швеції компанія Ericsson разом з партнерами Einride, Telia і DB Shenker створила безпечну та екологічну транспортну екосистему, підключивши до мережі 5G повністю автономний електротранспорт, що може здійснювати логістичні перевезення з меншими на 90% викидами діоксиду вуглецю.

До того ж, такий безпілотний комерційний транспорт менше простоює, є більш надійним та економічно доцільним. Тож, попри всі страхи адептів технологічного застою і 5G-"зради", нові технології впевнено крокують світом і допомагають розвивати економіки передових країн.

Україна проходить шлях розвитку мобільних технологій "екстерном", останніми роками скорочуючи відставання від решти світу. Наприклад, затримка у впровадженні 4G вже значно менша, ніж, скажімо, 3G, яку ми запустили на понад десять років пізніше від більшості розвинених країн.

Наразі ще є куди покращувати покриття і проникнення 4G, над чим активно працюють всі гравці ринку: оператори, держава, постачальники обладнання. Недавно збудовані сучасні 4G-мережі невдовзі стануть основою для більш новітньої технології 5G, що обов'язково дійде до українських споживачів.