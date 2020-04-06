Рынок земли проголосовано: как будет осуществляться контроль

Наше головне завдання забезпечити простежуваність і законність ринку.

Законом передбачена необхідність перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

На практиці це означає, що при здійсненні кожної угоди купівлі-продажу, нотаріус повинен встановити, чи може конкретний покупець придбавати цю ділянку.

Він має перевірити, чи є покупець громадянином України, яка площа земель перебуває у його власності, чи є він учасником юридичних осіб, тощо.

Кожен нотаруіс матиме доступ до даних державних реєстрів.

Іншим інструментом є електронна система моніторингу, робота над якою міністерством вже ведеться, яка забезпечить органи державної влади та громадян аналітикою про стан земельних відносин у реальному часі.

Зокрема, загальнодоступною буде інформація про концентрацію земельних ресурсів, динаміка обігу прав на землю, її вартість тощо.

Фактично, це буде перший інструмент, завдяки якому можна буде мати публічний контроль за земельними відносинами в країні.

Законопроектом передбачається, що порушення вимог закону, які встановлюються до власника земельної ділянки (концентрація, громадянство, тощо), є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.

Найкращий спосіб для аграрія убезпечити землю у себе у власності чи користуванні – це зареєструвати свої права на землю.

Якщо відомості про ділянки потрапляють в систему, то в подальшому значно легше буде вживати правові засоби для захисту своїх прав.

Інше вкрай важливе питання – це ціна земельної ділянки.

Для того, щоб уникнути демпінгу на ринку земель, але при цьому не встановлювати штучний механізм регулювання, прийнятий закон встановлює, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

Таким чином, встановлюється запобіжник щодо випадків недобросовісного заниження вартості земельної ділянки, при цьому обмежень щодо верхньої межі не встановлюється.

Зазначена норма дозволить протягом початкового етапу становлення відкритого ринку приватних товарних сільгоспземель сформувати реальну ринкову вартість таких земель з одночасним утриманням цього ринку від спекулятивного заниження вартості на самому початку цього шляху.