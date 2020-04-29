Когда банки начнут идентифицировать удаленно?

Недавно НБУ дозволив банкам ідентифікувати клієнтів віддалено.

Уже з 28 квітня банки України зможуть ідентифікувати та верифікувати клієнтів без їх присутності за допомогою технології BankID.

Банкам також дозволять частково віддати процес віддаленої ідентифікації на аутсорс.

Технологію віддаленої ідентифікації вже застосовує низка фінансових установ: Bank of America та Royal Bank of Scotland – за відбитком пальця, Barclays – за судинним малюнком пальця, HSBC – за обличчям, Wells Fargo – за голосом та обличчям або за судинним малюнком очного яблука, Citibank – за голосом.

Ініціатива НБУ повинна спростити доступ клієнтів українських банків до фінансових продуктів та послуг, адже основна мета створення BankID – це забезпечення надійної та зручної ідентифікації користувача для надання адміністративних та банківських послуг за допомогою інтернету.

Однак дозвіл для вітчизняних банків проводити віддалену ідентифікацію не означає, що це буде реалізовано в найближчі терміни.

Передбачається, що віддалена ідентифікація відбуватиметься за допомогою системи BankID НБУ, кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і відеозв'язку клієнта з працівником банку, дистанційного зчитування даних через NFC, платежу на окремий рахунок банку з особистого рахунку клієнта.

Це дозволить банкам розширити перелік продуктів та послуг, збільшити кількість дистанційних операцій, які раніше вимагали присутності клієнта, починаючи з відкриття поточного рахунку і закінчуючи повторною ідентифікацією.

На початку 2020 року до системи BankID НБУ було підключено лише 18,6% ринку. Решта банків за бажання може легко підключитися до системи. Щоб зацікавити їх, Нацбанк хоче реалізувати комерційне використання системи.

Це означає, що банки зможуть монетизувати передавання даних на користь абонентів – постачальників послуг, які надають комерційні послуги дистанційно. Проблема в тому, що банкам, крім підключення до системи, доведеться змінити програмне забезпечення, розробити регламентні процедури і навчити персонал.

Зараз більшість банківських послуг надається у відділеннях. Зважаючи на кількість громадян, які звикли відвідувати відділення, а також на великий перелік операцій, що вимагають маніпуляцій з готівкою, іншими цінностями, у найближчому майбутньому банки не зменшуватимуть кількість своїх відділень.

Максимум, що може статися, – це перепрофілювання відділень згідно з попитом.

Утім, якою б не була модель, важливо дотриматися паритету: враховувати інтереси як клієнтів, які продовжуватимуть відвідувати відділення, так і клієнтів, які хотітимуть швидше перейти на дистанційні канали.

Крім того, банкам належить модернізувати багато технологічних процесів, зрозуміти, яку частину опцій можна передати на аутсорс, та як зробити процедури ідентифікації максимально простими і зрозумілими для клієнтів.

За нашими оцінками, віддалена ідентифікація на ринку запрацює лише через пів року. Деякі учасники зможуть почати раніше, проте на цей процес впливає безліч факторів, через які період запровадження може зміститися.

Це те, до чого банкам необхідно буде адаптуватися найближчим часом. Зазначені нововведення спростять безліч процесів та операцій для дистанційного обслуговування, що може перевернути ринок банківських послуг.

Для масштабних цифрових змін необхідна трансформація свідомості клієнтів. У найближчому майбутньому не потрібно буде йти до банку. Щоб відкрити вклад, провести операції за картками або кредитами різних фінансових установ, вистачить глянути в камеру мобільного телефону та вимовити певну фразу.

Систему віддаленої ідентифікації можна використовувати в різних сферах: від підписання контрактів до сплати податків. Шлях до цих можливостей відкритий.