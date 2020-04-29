Спасти страну: нам нужна амнистия капитала и секторальные льготы

Пандемия – кризисная ситуация, требует быстрых, смелых и слаженных действий, пусть даже непопулярных. Так сложилось, в нашей стране люди не ожидают чего-то экстраординарного от государства.

Поэтому бизнес, KAN Development в том числе, сразу, с начала марта, включился в борьбу с эпидемией, начали покупать ИВЛ, защиту для персонала, дезинфицирующую технику, комплектующие и раздавать по больницам.

Сейчас уже каждый бизнесмен понимает структуру потребностей больниц и последовательность лечения от коронавируса.

Мы привыкли выживать сами и просили лишь одного – нам не мешать. С одной стороны, это хорошо.

Но с моей точки зрения, сейчас наступил момент, когда Украина должна наконец прийти по "нетрадиционному" пути.

Государство должно осознать необходимость срочной поддержки как существующего бизнеса, так и того, создание которого нужно срочно стимулировать.

Необходимо максимально оперативно увеличивать количество налогоплательщиков (так как многие из этой категории вышли).

Ситуация вывела из бизнеса много отраслей и оставила людей без работы. Эти факторы ставят под вопрос и выполнение уже сиквестированного бюджета.

Конечно, мы не США, понимаем, что нет возможности вливать триллионы долларов.

Но насколько эффективны меры, предложенные украинским правительством в качестве компенсации бизнесу за вынужденный простой? Рассмотрим некоторые аспекты.

Компенсационные меры пока не системны

Можно не платить за аренду земли. Вопрос: каким образом потери бюджета компенсировать местным советам?

Второй вопрос: могут ли не платить за аренду земли стейкхолдеры, которые у крестьян брали в аренду паи? Это не совсем справедливо.

Вопрос три – почему от уплаты аренды освобождены те, кто продолжают работать?

Возможность не платить или платить меньше за аренду недвижимости. Но есть многие бизнес-центры, ТРЦ с кредитными обязательствами, с них никто не снял ни проценты, ни часть тела кредита. Лишь ввели возможность отсрочки уплаты.

Таким образом, в правительственные меры не всегда логичны. Если уж предоставлять компенсацию, то всем участникам бизнес-процесса.

Конечно, особое внимание государство должно уделять сферам, наиболее пострадавшим от карантина. И безусловно, максимально просто и понятно должен быть прописан механизм поддержки государства персоналу, принудительно выведенному с рынка труда.

Эти средства вернутся в экономику, но главное – помогут сохранить позитивный настрой граждан. Ведь что такое кризис? Это момент, когда люди теряют веру в завтрашний день, начинают деньги экономить, ничего не покупать и никуда их не вкладывать.

Что может сделать государство?

Прежде всего, государство должно выступить генеральным заказчиком по всем возможным направлениям – строительство инфраструктурных проектов, медицина, фармакология, все, что нужно для области здравоохранения.

Я противник такой бесплатной медицины, но экстренная помощь должна быть бесплатной, государство должно покрывать все потребности.

Примеры, когда отечественная компания может что-то производить, а заказы размещаются в Китае или любой другой стране в условиях кризиса – неуместны.

Как выйти из кризиса? Формула простая и давно известная: амнистия капитала+секторальные льготы+льготы за создание новых рабочих мест.

Вспомним, амнистия капитала была среди предвыборных обещаний президента. Увы, спустя год о ней уже даже никто не вспоминает.

Но без амнистии капитала мы зависим от милости МВФ, международных банков, кредиторов. А где же деньги украинских инвесторов, почему они находятся в матрацах, на счетах наших и иностранных банков?

Сейчас не время спрашивать, где взяли деньги, люди работали так, как на тот момент государство позволяло и не их вина, что власть удовлетворяли существующие порядки. Сейчас я бы даже предложил очень либеральную амнистию: завёл деньги на Украину - налога нет.

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налог 5% с полной и безоговорочной амнистией без права какого-либо преследования.

Показал активы за границей –

Рассчитывать на западных инвесторов в данный момент смысла особо не видится – у них свой кризис, свои локальные проблемы.

Однако, амнистия капитала – один из не многих способов привлечь финансы для спасения экономики страны.

Также я бы рекомендовал незамедлительно рассмотреть вопрос о предоставлении украинского гражданства на инвестиционной основе.

Например, вложил житель Казахстана, России, Белорусии или Молдовы в экономику Украины 500 тыс. долларов – получи паспорта для всей семьи.

Что мы теряем? Ничего, а страна пополнится потенциальными инвесторами, разве это плохо?!

К сожалению, пока власть по-прежнему выбирает популистский путь вместо рационального.

Но именно коронавирусный кризис дает возможность поменять все правила. Границы некоторое время будут закрыты для людей, но не для товаров и капитала.

Мы должны создать идеальные условия не только для возвращения капитала, но и для инвестиций, предложить льготы интереснее, чем в странах-соседях.

Например, снизить наконец НДС, хотя бы до 15%. Стимулировать создание производств, индустриальных парков, свободных экономических зон.

Надо проанализировать по КВЭДам импорт, и всем позициям, которые не выпускаются в Украине, дать максимальные льготы для старта производства, с перспективой не только заместить импорт, но и наладить экспорт конкурентной продукции. Особенно в сельском хозяйстве, фармакологии, машиностроении и прочих секторах.

Пандемия требует смелых решений. Она оправдывает любые действия. Даже международные организации, которые ранее были категорически против амнистии капитала и секторальных льгот – не будут сейчас возражать, ведь во всем мире кризис.

Индустриальных парков в странах вокруг Украины более трех сотен. А мы все выжидаем, наши льготы индпаркам скудные, чисто номинальные.

Действенными станут, например, освобождение индпарков от налога на прибыль, ввозного НДС на оборудование, налога на землю хотя бы на 5 лет с начала эксплуатации.

Вот территория, все сети проводят, гарантируют подключение, инвест-няня все вопросы на месте решает. Что нужно от инвестора? Создание технологичного производства, а главное высокооплачиваемых рабочих мест (с зарплатой более 20 тыс. грн).

Причем при условии освобождения от налога на прибыль даже на пять лет, госбюджет не теряет ничего, зато Украина приобретет современное производство, НДС, налоги на социалку, а самое главное создание рабочих мест.

Задача государства: создать такие условия, чтобы людям с финансовым ресурсом был резон возвращать свои накопления в страну, чтобы им было интереснее, выгоднее создавать рабочие места, чем просто держать деньги в банке.

Но все это возможно только при условии, если мы избавимся от контрабанды. Она убивает любую инициативу создавать что-либо в Украине.

Еще один вопрос, который требует нетривиальных, и возможно провокативных решений – человеческий ресурс.

Людям, потерявшим работу из-за карантина, государство должно оказывать индивидуальную помощь. А что делать с сотнями тысяч заробитчан?

Лучший вариант – предоставить им работу здесь, с конкурентной для них зарплатой.

А для этого нужны снова инвестиции в существующие или новые проекты, а значит возвращаемся к основной программе спасения экономики (амнистия капитала + секторальные льготы + льготы за создание новых рабочих мест).

Но если людям не предоставляют возможность работать – на чартерах оправьте обратно, как недавно в Финляндию на клубнику.

Самый худший вариант – оставить людей без работы в стране. Это ведет к марганализации отдельных слоев населения и ухудшению настроения в целом в обществе.

Если коротко: государство должно поменять философию, стать прежде всего генеральным заказчиком у бизнеса, стимулировать возвращение капитала, создания новых производств и новых рабочих мест. На все это у нас мизер времени – максимум до конца года.

Выходя из карантина, надо готовиться к следующим эпидемиям

Надо осознавать, что это не последняя пандемия. Необходимо продумать и создать систему реагирования, места обсервации и базовые эпидгоспиталя.

Сейчас мы закрыли границу, в будущем надо стараться избегать таких сценариев. Поэтому необходимо создать рядом с пунктами перехода места обсерваций на большое количество людей; в каждой области стационарные крупные инфекционные больницы или мобильные госпиталя, которые приводятся в режим готовности в течение нескольких дней.

Как только объявлен карантин, туда мобилизуют врачей, на месте решены вопросы их проживания, безопасности и др.

Места обсервации расположены рядом с пунктами перехода границы, с аэропортами.

Все, кто возвращаются после объявления карантина – должны понимать, что по приезду будут находиться на обсервации, без разговора, до проверки и за свой счёт.

Возможно, будут введены, по аналогии с медкнижками, обязательные анализы вирусы и на антитела.

Тогда страна сможет жить и работать свободно, не закрываясь на локдаун. Но на эти меры надо выделить средства, утвердить алгоритм и неукоснительно и без исключений ему следовать.

ГАСИ: коррупцию победит полная передача полномочий на места

Не могу обойти тему реформы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, ведь реализация любого проекта начинается и финализируется в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

От прозрачности работы ГАСИ зависит не только эффективность и привлекательность инвестиций, но и способность нашей страны преодолевать кризисы.

Понимаю все проблемы, которые сейчас существуют в системе государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Но когда вместо одной конторы создают несколько, с разделением функций, и говорят, что не будет коррупции – не верю, ее будет еще больше.

Будут отменять решения других органов власти, а самое главное, ты никогда не найдёшь виновного, так как каждая из вновь создаваемых организаций не отвечает за конечный результат.

Строительство – это не всегда однозначные решения, часто органам власти необходимо идти на компенсирующие мероприятия, чтобы решить проблемы всех вовлечённых в эти процессы участников.

Выход один – создать конкурентные органы с одним набором полномочий. Приведу пример: раньше притчей во языцех, символом коррупции была экспертиза.

Но когда сделали несколько экспертиз – рынок забыл о таком понятии, как коррупция в этой сфере.

Вопрос: кто сегодня несет политическую ответственность за все эти незаконные или неуместные стройки? Местная власть.

Поэтому нужно, чтобы все категории строительства, за исключением стратегических, как атомные станции, могли администрировать в ГАСК, которые подчиняются местным органам самоуправления.

А если местная власть захочет подмять под себя рынок или у нее неугодные девелоперы? Необходима альтернатива, возможность получения разрешительных документов на выбор – в центральном органе госархбудконтроля.

С одним условием: если пошел в центральный со стартовыми документами, там и вводить в эксплуатацию, чтобы в одном месте велась аналитика, искались компенсаторы тех или иных проблем, если они будут выявлены.

На взгляд рынка, решение проблемы коррупции ГАСИ – именно в создании на местном и центральном уровне предприятий, которые отвечают за все, от выдачи разрешения до ввода, с равными правами.

Так и появится конкуренция. Уверен, что при таком подходе коррупция ГАСИ забудется. Мэры смогут отчитываться, что контролируют застройку территории в полном объеме и на всех этапах, имеют полномочия и возможности.

Это значительно улучшит качество проектов на местах и уже местная власть не сможет ссылаться на отсутствие полномочий.