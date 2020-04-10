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Оценивайте правильно, или Как избежать потерь при закупках газа в ProZorro

Оценивайте правильно, или Как избежать потерь при закупках газа в ProZorro

Завышенная ожидаемая стоимость — прямой путь к потерям. Чтобы доказать это, мы построили регрессионную модель на основе данных о закупках природного газа. (укр)
Пятница, 10 апреля 2020, 14:01
Алексей Грибановский
дата-аналитик Центра совершенствования закупок в Киевской школе экономики

У 2019 році замовники купили природний газ майже на 30 млрд грн (за кодом CPV-0912), і лише 20% закупівель пройшли за відкритими процедурами.

Ми вже писали про те, як замовники втрачають на неконкурентних закупівлях.

Замовники також втрачають на конкурентних закупівлях.

З 2017 року при сталій конкуренції середньорічна економія невпинно зростає — з 10% у 2017 році до 39% у третьому кварталі 2019 року.

На малюнку добре видно завищену очікувану вартість.

Поквартальна різниця між очікуваною і кінцевою цінами за куб м природного газу у 2017-2020 роках

 

Чому так відбувається?

По-перше, замовники можуть жити мірками бюджетів 2019 року, визначаючи в його рамках свої очікування на 2020 рік, тоді як цінова ситуація на ринку природного газу, на відміну від інших, докорінно змінилася в бік зниження.

Якщо в першому кварталі 2019 року ціна за кубометр газу під час конкурентних закупівель становила понад 9 грн, то в четвертому кварталі 2019 року — 5,7 грн.

По-друге, замовникам складно визначити правильний розмір очікуваної вартості, орієнтуючись на багато джерел інформації: дані біржі NCG, які є у відкритому доступі, дані "Нафтогазу" чи дані торгів на УЕБ.

По-третє, замовники можуть побоюватися, що не надто висока очікувана вартість не зацікавить учасників, і тендер може виявитися неуспішним. Ці побоювання ми розвінчали в дослідженні, у якому обґрунтували, що завищення очікуваної вартості не впливає позитивно ні на успішність процедури, ні на конкуренцію.

Навпаки, завищена очікувана вартість — пряма дорога до втрат. Щоб довести це, ми побудували регресійну модель на основі даних про закупівлі природного газу з 1 січня 2019 року по 31 березня 2020 року (3,34 тис конкурентних завершених закупівель). Модель "живиться" такими показниками.

Розмір очікуваної вартості за одиницю товару (куб м)

Офіційний курс євро/гривня

Ціна газу на біржі NCG

Середній історичний показник економії для цього замовника

Середній історичний показник конкуренції для цього замовника

Регіон (область) замовника

У підсумку модель пояснює, як ці фактори впливають на кінцеву ціну аукціону.

Модель показує, що ці фактори пояснюють 64% коливань ціни, а решта залежить від інших факторів, наприклад, ефекту демпінгу та "додаткових угод".

Найсильніше на ціну впливає курс євро: кожне зростання курсу євро на 1 гривню додає 43 (+/- 2) копійки до ціни одного кубометра газу. Також підтверджується теза про те, чому замовникам важливо правильно визначати очікувану вартість.

Модель показує, що при збільшенні стартової ціни на 1 грн за один кубометр газу кінцева ціна зростає на 0,22 грн (+/- 1,5 коп). На прикладі це виглядатиме так.

Замовник А оголосив тендер з очікуваною вартістю на рівні 7 грн за куб м й отримав ціну 6 грн. Замовник Б оголосив аукціон з 10 грн, але в ході аукціону, за нашими розрахунками, не опуститься до 6 грн, а буде становити (при всіх інших однакових факторах): кінцева ціна для замовника Б = 6 грн + 4 грн х 0,2 = 6,8 грн.

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Безумовно, багато замовників готові жертвувати втратами заради більшої вірогідності успішної процедури. Але, як показують наші розрахунки, вплив розміру очікуваної вартості на конкуренцію фактично наближається до нуля: збільшення очікуваної вартості на 1 грн сприяє збільшенню конкуренції всього на 0,04 учасника.

Набагато більше на конкуренцію впливають гарні практики замовника, його досвід та репутація. Тож як оптимально визначити очікувану вартість при закупівлях газу?

У листі Мінекономрозвитку щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі пропонується кілька підходів для визначення очікуваної вартості. Один з них — розрахунок очікуваної вартості товарів чи послуг методом порівняння ринкових цін або середнє арифметичне хоча б трьох аналогічних закупівель.

На ринку газу як монотовару більш доречним є пошук середніх значень не кінцевої ціни, а середніх ставок у нульовому (закритому) раунді, тобто серед цінових пропозицій, з якими учасники приходять і готові брати участь в тендері.

Саме цей орієнтир найкраще пояснюється різними факторами: на 72,5% або майже +10% порівняно з поясненням фінальної ціни.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Prozorro государственные закупки газ исследования

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