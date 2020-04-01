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IT в эпоху коронавируса: как справляется индустрия

IT в эпоху коронавируса: как справляется индустрия

IT-индустрия замедлит свое привычное развитие из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Сейчас компании сфокусированы на оптимизации бизнес-процессов и затрат. (рос)
Среда, 1 апреля 2020, 11:18
Константин Васюк
исполнительный директор ассоциации "IT Ukraine"

Ще місяць тому асоціація "‎IT Ukraine" заявляла, що експорт комп’ютерних послуг минулого року зріс на 30,2%.

Не тільки зріс, але і перегнав виручку від експорту пшениці — 4,17 млрд проти 3,65 млрд доларів.

Минуло не так багато часу, проте ми вже опинились в іншій бізнес-реальності і такого стрімкого росту, на жаль, найближчим часом нам вже не спостерігати. Натомість, можемо виділити кілька трендів, з якими має справу IT-індустрія в "карантинні" часи:

1. IT-індустрія уповільнить свій звичний розвиток на 20-30% щороку

Наразі ще рано говорити про наслідки пандемії коронавірусу для IT-галузі в Україні — вони поки не такі відчутні. Але в найближчі 3-4 місяці ми помітимо зміни не в кращу сторону.

Поки не йдеться мова про масові скорочення бюджетів, зменшення кількості проектів чи звільнення працівників.

Проте деякі гравці IT-ринку вже заявляють про відтермінування строків певних проектів чи оптимізації бюджетів.

Скоріш за все, компанії найближчим часом сфокусуються на оптимізації команд, операційних витрат, а ще переглянуть свої бізнес-процеси.

Але потрібно розуміти, що життя не зупиняється: як і раніше, є потреба в кадрах, нові проекти стартують, команди працюють, хоч і віддалено і в нових реаліях.

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2. Remote work — звична справа для українського IT-фахівця

Варто зауважити, що IT-спеціалісти вже звикли до подібного формату роботи. Особливо це стосується аутсорсингових команд, а таких у нас 80%.

На сьогоднішній день приблизно 98% IT-фахівців працюють в домашніх умовах. Виключення становлять технічні спеціалісти, які забезпечують роботу інфраструктури компаній.

Хочу підкреслити, що при роботи в режимі remote work, зберігається висока якість послуг та робіт і для клієнтів різниця є зовсім непомітною.

3. IT-компанії виділяють чимало ресурсів на боротьбу з COVID-19

Ми радіємо, що IT-бізнес активно включився в протидію розповсюдженню COVID-19 з самого старту оголошення карантину в Україні.

Компанії створюють фонди, закуповують медобладнання і засоби захисту, створюють online-платформи для взаємодії і допомоги лікарям.

Активну роботу проводять в регіонах і IT-кластери. Питання в тому, що є фінансові ресурси, бажання з боку компаній допомогти і є "голови", які створюють для цього платформи.

Проблема лише в тотальному браку медобладнання і подекуди координації. Асоціація "‎IT Ukraine" анонсувала 26 березня проєкт #AntiVirus.

Ми координуємо дві сторони: IT-компанії, які мають ресурси і бажання допомогти і з іншого боку, лікарні, які потребують допомоги.

Компанії-учасники Асоціації теж мають чимало ініціатив, вартих поваги. Наприклад, SoftServe виділив 10 млн грн для підтримки медичних закладів у боротьбі з пандемією коронавірусу, а 27 березня вже передав два апарати штучної вентиляції легень для потреб Львівської обласної інфекційної лікарні та Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Компанія Міратех відремонтувала 3 апарати штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 12.

Innovecs закуповує та встановлює кисневу магістраль у Київську міську клінічну лікарню № 17. І таких прикладів у нас багато! Можна ще читати і читати про ініціативи компаній Intellias, N-iX, TECHIIA.

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5. Бізнес консолідується, щоб брати участь в розробці законодавчих актів і ініціатив, які на нього впливають

За останній місяць в Україні було оголошено і продовжено карантин, запроваджено режим надзвичайної ситуації, прийнято ряд законів  з метою запобігання виникненню та поширенню COVID-19 і підтримки бізнесу в період. Звісно, вся ця ситуація вкрай негативно впливає на бізнес, тож він не стояв в стороні.

23 березня 8 найбільших бізнес-спільнот в Україні виступили з заявою щодо можливого введення надзвичайного стану.

Головний меседж полягав в тому, що цей крок завдасть катастрофічних наслідків економіці України, якій і так зараз приходиться не солодко.

Цей крок мав успіх і вже 25 березня Кабмін вводить режим надзвичайної ситуації замість надзвичайного стану.

Незабаром на бізнес чекають нові виклики — загроза з боку можливого оголошення дефолту.

Так, вже 27 березня він гуртується і виходить із заявою до депутатів ВРУ про те, щоб останні прийняли низку необхідних законодавчих актів в рамках попередніх домовленостей з МВФ.

Відкритим питанням залишається доцільність запровадження більш адекватної моделі карантину, яка б дозволила запобігти катастрофічним наслідкам для малого та середнього бізнесу.

Ключовий меседж полягає в тому, що якщо ми хочемо успішно вийти з цього "коронавірусного" періоду і приступити до звичного режиму роботи, з найменшими втратами, то маємо вже зараз консолідувати зусилля і готуватись до змін, які вже невідворотні.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
IT кризис коронавирус власть

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