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Как сделать тепло "зеленым"

Как сделать тепло "зеленым"

Динамика использования возобновляемых источников энергии в системах теплоснабжения в стране угрожающе снижается. Нужно действовать. (укр)
Четверг, 5 марта 2020, 12:21
Александр Домбровский
народный депутат VII и VIII созывов Верховной Рады, председатель правления общественного союза "Global 100 RE Ukraine"

Перехід до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) стосується не лише електроенергетики.

Сектор електроенергетики, безперечно, важливий, але не єдиний, де необхідні декарбонізація і перехід до ВДЕ.

На малюнку нижче представлена структура кінцевого енергоспоживання України за трьома категоріями: електроенергія, теплова енергія і транспорт.

Отже, виробництво теплової енергії потребує понад половину загального споживання енергії. Аналогічна картина — у більшості країн ЄС. Очевидно, що без декарбонізації теплопостачання, як і транспорту, загальні плани країн щодо декарбонізації і переходу до ВДЕ виконати буде неможливо.

Структура кінцевого енергоспоживання України

 

Показовим у цьому контексті є приклад Німеччини. У 2018 році частка ВДЕ в загальному енергоспоживанні цієї країни становила 16,6%, а в електроенергетиці — 37,8%. Очевидна тенденція швидкого розвитку ВДЕ в електроенергетиці при стагнації у виробництві тепла і на транспорті.

Результат — ціль Німеччини у скороченні викидів парникових газів у 2020 році не буде досягнута. Німецькі політики визнають необхідність виправлення ситуації і прискореного розвитку ВДЕ у виробництві тепла і на транспорті.

Частка ВДЕ в кінцевому енергоспоживанні Німеччини

 
Синя лінія — електроенергетика, жовта — системи опалення та охолодження, зелена — транспорт

Статистика і плани ЄС

Eurostat недавно опублікував енергетичну статистику за 2018 рік. Загалом в Євросоюзі частка ВДЕ в системах опалення та охолодження зросла до 21% і продовжує підвищуватися. Наприклад, у 2014 році вона становила 12%.

Серед лідерів — Швеція, Латвія, Фінляндія, Естонія. Їх показник — понад 50%. Країни-лідери з розвитку відновлюваного тепла посідають провідні місця і в загальному рейтингу з ВДЕ. В України — 8%, не надто почесне третє місце з кінця.

Відновлюване тепло в ЄС на більш ніж 80% виробляється з біомаси та біогазу. Решта джерел — теплові насоси, сонячне тепло і тепло з побутових відходів.

Частка ВДЕ в системах опалення та охолодження ЄС

 

ЄС планує прискорення в секторі відновлюваного тепла. Згідно з RED II директивою 2018-2001 Європарламенту та Ради, заплановано збільшення частки ВДЕ у теплопостачанні та охолодженні в середньому на 1,3% за рік до 2030 року.

Понад 75% цього зростання повинно відбутися в системах централізованого теплопостачання (ЦТ). Тобто у 2030 році частка ВДЕ в системах опалення та охолодження повинна становити понад 36%.

Для забезпечення цього зростання директива зобов'язує операторів систем ЦТ підключати постачальників теплової енергії з ВДЕ або скидного тепла від незалежних виробників на основі недискримінаційних критеріїв. Відмова у підключенні та придбанні тепла з ВДЕ можлива у трьох випадках.

Перший — система не має необхідної ємності через наявну високу частку тепла з ВДЕ, скидного тепла або тепла, виробленого високоефективною когенерацією.

Другий — тепло від третіх сторін не відповідає технічним умовам, необхідним для підключення і забезпечення надійної роботи систем ЦТ.

Третій — оператор може продемонструвати, що надання доступу призведе до надмірного підвищення ціни для кінцевих споживачів.

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Що в Україні

За даними енергетичного балансу, частка ВДЕ в системах опалення у 2018 році збільшилася лише до 8% із 7,7% у 2017 році. Це перші сигнали сповільнення зростання сектору через невирішеність низки проблем.

Серед них — недостатня кількість біопалива на ринку, проблеми з підключенням третіх сторін до теплових мереж ЦТ, відносно низькі ціни на природний газ, сплата котельними, ТЕС і ТЕЦ на біомасі податку на викиди СО2.

Частка та обсяг споживання ВДЕ в системах опалення та охолодження України

 

Висновки

Сектор виробництва теплової енергії потребує понад половину загального споживання енергії України. Без декарбонізації цього сектору загальні плани з декарбонізації і переходу до ВДЕ виконати буде неможливо.

У 2018 році намітилася загрозлива тенденція до суттєвого зниження темпів зростання використання ВДЕ в системах теплопостачання. Існує ризик входження сектору в стагнацію. Вважаємо за необхідне вжити такі першочергові заходи.

Забезпечення квот для проєктів на біомасі та біогазі на аукціонах з підтримки об’єктів ВДЕ, що повинні початися у 2020 році, на рівні не менше 200 МВт на рік.

Запровадження системи електронної торгівлі твердим біопаливом.

Впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання.

Скасування податку на викиди СО2 для котелень, ТЕС і ТЕЦ на біомасі.

Додатковий аргумент щодо необхідності використання ВДЕ у виробництві тепла навів керівник інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

За його словами, запаси блакитного палива в Україні становлять 350 млрд куб м. Тобто за нинішніх темпів добування газу, близько 20 млрд куб м на рік, цих покладів вистачить всього на 17,5 року. Зовсім небагато, а що далі?

Співавтор — Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України, член правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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