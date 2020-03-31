Киношедевры о земле: топ-7 фильмов

"Земля – ​​єдине на світі, що має цінність, адже вона – єдина, що є вічним, і не завадило б тобі зарубати це на носі! Єдине, заради чого варто трудитися, за що варто боротися і померти! ", – відома цитата героя фільму "Віднесених вітром" 1939-го року.

Земля – незмінно величезна цінність і зараз. Бурхливі обговорення закону про ринок землі – тому доказ.

Команда Martyniv Law Firm підготувала список кіношедеврів про Людину, яка працює на землі.

Фільми будуть цікаві не тільки представникам агробізнесу, але й стануть пізнавальними для всіх.

1. Фільм Олександра Довженка "Земля", за версією ЮНЕСКО, входить до списку топ-5 шедеврів світового кінематографу.

В основі сюжету – історія простої селянської родини, яка живе в невеликому українському селі.

На думку головного героя Василя Трубенка, коли в їхньому селі з'явиться нова сільськогосподарська техніка, то зі старим укладом життя і колишніми порядками буде покінчено.

Незабаром у створений колгосп прибувають нові трактори, і Василь особисто переорює землю, стираючи наділи та лінію між колективним і приватним.

Через це у селі розгорається неабиякий конфлікт, який обертається драматичними наслідками.

2. Фільм "Віднесені вітром" – екранізація однойменного роману американської письменниці Марґарет Мітчелл.

Сюжет фільму розповідає про складні особисті стосунки між жителькою Півдня Скарлетт О'Гара та Ретом Батлером, які розгортаються на тлі громадянської війни в США.

У фільмі також показується й любов Скарлетт до власної землі, до того, що зв'язує її нерозривною ниткою з родючим ґрунтом і дає сили для життя та боротьби.

3. Фантастична драма 2014 року – "Інтерстеллар". Сюжет розвивається у недалекому майбутньому.

Через виникнення посухи з'являється потреба переселити людство на іншу планету у результаті професор Бренд проводить сільськогосподарські експерименти на інших землях.

4. Пригодницька кінострічка "Великий і добрий велетень" режисера Стівена Спілберга розповідає про дівчинку Софі, яка змогла пробудити добро у душі страшного велетня, який її викрав. Смілива дівчинка не тільки навчила його бути добрішим, але й сільському господарству.

5. "Зростаючі міста" – документальний фільм про двох хлопців зі штату Небраска.

Розчарувавшись у своїй мрії виростити органічну їжу у рідному місті, хлопці вирішують пошукати таких самих фермерів, які змогли виростити натуральні продукти

6. Документальний фільм "Реальний бруд фермера Джона" знятий режисером Таггартом Сигелем у 2005 році.

Головний герой Джон, вигнанець суспільства, який намагається змінити своє життя на краще.

Фільм знятий на реальних подіях. Ферма Петерсона є ядром одного з найбільших кооперативів у Сполучених Штатах.

7. Фільм "Марсіанин", режисера Рідлі Скотт, розповідає про міжпланетну місію "Арес-3", яка потрапила у піщаний буревій, тому була змушена покинути дослідницьку землю.

Біолог Марк Уотні отримав ушкодження скафандра під час негоди й випадково залишився на іншій планеті.

Головний герой починає шукати спосіб протриматися і створює ферму, де вирощує картоплю. На таких запасах він має протриматися ще 4 роки до прильоту наступної місії "Арес-4".