Финансовые парадоксы о долларе

Надходять сумні новини про захворювання і смерті від пандемії новітнього коронавірусу. В світі вже понад півмільйона інфікованих осіб, кількість померлих перевищила 23 тисячі...

"Лідерство" по захворюванням та смертях в чергове змінює континент – з азійського Китаю через європейську Італію перекинулося на північ Нового Світу – в Сполучені Штати Америки.

Щойно надійшло повідомлення, що кількість загиблих від новітньої зарази в США вже більше тисячі, а нових заражень за добу тут підтверджено близько 15‘000!

Якщо подивитися на реакцію на ці події американських фондових ринків, то спочатку цифри приголомшують. Ні, не червоним кольором, який символізує падіння цін на акції, а навпаки. Все зелене.

І не просто зелене, а величезні показники зростання. І це після позавчорашніх світових рекордів (понад 11% додали тоді американські індекси). Сьогодні знову "космос"! Приблизно 6% догори!!!

Така ніби-то нелогічність поведінки фондових ринків виникла не сьогодні. Останніми роками інвестори в американські цінні папери грають у досить небезпечну гру "чим гірше, тим краще!"

Маю на увазі, що чим гірша ситуація в реальній економіці, тим сильніші стимули від американського уряду та центробанку (ФРС).

Зокрема, цього тижня Конгрес ухвалив програму додаткових витрат бюджету на 2 трильйони доларыв, а Федрезерв пообіцяв швидко друкувати необмежену кількість доларів. На "свіжі" долари ФРС викуповуватиме, практично, будь-які американські активи.

Логічно було би припустити, що долар повинен швидко падати до інших твердих іноземних валют. Але ні! Індекс долара на зараз такий же, як і місяць тому, і як півроку тому, ще до кризи. Хоча коливання доларового індекса величезні - майже 10% протягом березня.

Причина в тому, що інші розвинуті країни ведуть себе подібним чином – друкують величезні обсяги своїх валют. І справа не в змаганні – хто більше надрукує, щоб не допустити посилення своїх валют проти "американця".

Уряди і центробанки інших розвинених країн рятують свої економіки, заливаючи всі потреби свіжими грішми.

А що ж в Україні? У нас навпаки, гривні в обігу стає значно менше. Нацбанк за останній місяць вивів з обігу близько 50 млрд доларів, продавши зі своїх ЗВР два мільярди доларів.

Тобто гривень у світі стало сильно менше, а доларів та інших твердих валют – набагато-набагато більше. Знову логічно було би припустити, що гривня буде посилюватися до долара. Але і тут не так! Курс долара до гривні сьогодні перевищив позначку 28 грн/долар.

Чому так? Фінансисти остерігаються, що Національний банк України теж почне друкувати незабезпечену гривню у великих обсягах, якщо Україна не виконає свої зобов‘язання перед МВФ, тобто Верховна Рада не ухвалить закон про ринок с/г землі та "антиколомойський" закон.

Тоді наступить кінець макрофінансової стабільності, до якої ми вже почали звикати. А прийде #дефолт.

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