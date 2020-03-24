Новые меры для поддержки бизнеса: как Украине не вляпаться в неприятности

Ми ще не розуміємо, в яку економічну халепу вляпалися. Точніше, це вже розуміють провідні економісти, певна кількість підприємців та два десятки народних депутатів.

Але цього ще не розуміють президент, уряд, більшість парламенту та широкі верстви населення.

На тлі загальносвітової економічної кризи українська економіка в її нинішньому вигляді не має шансів. Три фактори склалися разом:

1) вкрай низька економічна свобода, найнижча в Європі – ми зустрічаємо це випробування в кайданках;

2) недоступність фінансових ресурсів, неможливість масштабної підтримки на кшталт того, як в інших країнах;

3) панічні непродумані дії уряду – ліки гірші за хворобу.

Коли почалася криза, парламент швидко прийняв закон 3220. Цього критично замало.

Найближчим часом парламент почне розглядати другий пакет, що включатиме більш рішучі та дієві заходи.

Хочу наголосити: будь-які заходи, які будуть туди включені, дуже скоро виявляться недостатніми, бо ми ще не уявляємо всього масштабу проблеми. Краще дайте економіці більше стимулів і сигналів, ніж менше.

У мене і моїх колег два прохання до народних депутатів:

1) Будь ласка, встигніть включити туди максимум із можливих заходів, напрацьованих спільно кількома аналітичними центрами. Основні пропозиції зазначені тут.

Особисто я вважаю ці пропозиції вкрай недостатніми, але це консенсусний пакет – туди увійшло лише те, з чим були згодні всі без виключення.

Дуже важливі ідеї також містяться у спільній заяві економістів щодо принципів подолання кризи.

2) Будь ласка, пильнуйте: за багатьма даними, в законопроєкт, який буде розглядатися, напихано величезну кількість різноманітної зради.

Можливе все: від скасування захисту української мови (вочевидь, українська мова заважає подолати епідемію) до маленької поправки, що множить на нуль все антикорупційне законодавство, виводячи з-під декларування і відповідальності майно, записане на неповнолітню дитину, що проживає окремо (блискучий хід, чи не так?).

Думаю, там ще багато цікавого знайдете.

У цей час дуже важливо забути про політичні розбіжності та політичні амбіції. Всі набрані у поточних дискусіях бали й рейтинги помножаться на нуль дуже швидко.

Не інвестуйте в них свій час і зусилля. Інвестуйте свій час і зусилля в українську економіку. Вона поверне з відсотками.

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