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Зернотрейдеры уходят на карантин

Зернотрейдеры уходят на карантин

У правительства есть два месяца, чтобы разработать антикризисный план для аграрного сектора – основного поставщика валюты в страну. Запаса прочности фермерам хватит ненадолго.
Пятница, 20 марта 2020, 08:59
Владислав Белах
президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры

Обвал на мировых финансовых рынках разрушительно ударил по крупнейшим транснациональным аграрным трейдерам.

Акции Glencore и Bunge по сравнению с осенью прошлого года обвалились почти в два раза.

При этом текущие котировки пшеницы, кукурузы и других аграрных культур не показывают настолько же резкого снижения, как у нефтепродуктов. Но спрос на будущие поставки нового урожая находится на очень низком уровне.

Зерновые гиганты слишком интегрированы в современную финансовую систему. Взяв на себя обязательство поставить определенный объем продукции, они сразу же хеджируют риски, покупая против зерновой позиции фьючерсы.

В результате мировые агропромышленные компании сейчас фиксируют колоссальные убытки.

Не исключено, что в ближайшее время мы станем свидетелями громких банкротств и поглощений слабых игроков более сильными.

Котировки акций украинских агрохолдингов также обвалились. С прошлого года "Кернел" потерял более 30%. 

Средний украинский фермер оказался лучше подготовлен к кризису в мировой экономике. Из-за постоянных потрясений у него уже выработался иммунитет к волатильности рынков.

Уже давно не доверяя никому – ни трейдерам, ни правительству, ни гривне, ни доллару – фермер держит свободные ресурсы в продукции.

Обязательствами перед трейдерами он не обременен. Нужно купить топливо, выплатить зарплату – продаем часть продукции и дальше продолжаем "сидеть" на зерне.

Поэтому обвалы на фондовых рынках не сказываются на фермерах так же болезненно, как на крупнейших трейдерах.

По оценкам Центра логистики и транспортной инфраструктуры, в Украине на элеваторах еще остается 6 млн тонн кукурузы, 1,5 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн подсолнечника.

Разберемся, что происходит с каждой из наших экспортных позиций.

Вызовы для агробизнеса: как кризисы влияют на сырьевые рынки

Кукуруза. Исторически с января по апрель спрос на кукурузу находится на самом низком уровне. 2020 год не исключение.

Последние полтора месяца фермер придерживает товар, понимая, что спрос к лету восстановится из-за физической потребности основных потребителей.

Сказывается и фактор посевной, когда торговля готовой продукцией естественным образом замирает.

Ценовой индикатив по кукурузе сегодня находится на уровне 157–162 доллара за тонну, что на 10–15% ниже обычных цен.

Но гривневая цена не особо просела в ожидании возможной девальвации и находится в диапазоне 4700–5050 грн за тонну.

В целом ситуация по кукурузе обычна – фермер три последних года работает в условии низких цен на эту культуру.

Пшеница. Экспорт в период с января по июнь не носит спотовый характер, обычно продажи трейдерами делаются заранее по относительно высоким ценовым уровням в ожидании проседания на украинском заготовительном рынке.

Фермер, зная это, сейчас придерживает продукцию, выжидая "честную" цену от трейдера.

В целом же, несмотря на падение биржевых котировок на пшеницу с 200–213 долларов за тонну до 180–190 долларов за тонну, цены на украинском рынке не показывают заметного снижения, так как, повторимся, трейдерам нужно закрывать свои торговые позиции, даже покупая себе в убыток.

Добавим, что рынок пшеницы весной поддерживается и за счёт переработчиков-мукомолов, которые пополняют свои запасы для производства муки.

Как и в случае с кукурузой, проседание цен на пшеницу носит временный характер. На экспортном рынке возможен всплеск в течение июня–июля до момента уборки нового урожая.

Сработает отложенный спрос. Даже при дальнейшем проседании цен на внутреннем рынке оставшиеся у фермера запасы пшеницы прошлогоднего урожая могут быть востребованы летом.

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Подсолнечник. Наиболее сложная ситуация с маслом, на котировки которого оказывают давление рекордно упавшие цены на нефтепродукты.

Стоимость масла снизилась до минимальных значений в 650 долларов за тонну против обычных 700–740 долларов за тонну.

Как следствие, переработчики активно давят вниз цены на подсолнечник для получения большей маржи по существующим продажам, а также по планам на новые продажи масла.

Значит ли это, что переработка встанет или начнет работать в минус? Абсолютно нет.

Масличная переработка в последние несколько лет даёт очень хорошую маржу, запас семечки у переработчиков в этом сезоне на три месяца работы, спрос и цены на шрот даже на украинском рынке остаются на высоком уровне.

В плюс производителям может играть девальвация, благодаря которой разрыв между ценами семечки и готовой продукции будет не настолько ощутимым.

Резюмируя, можно сказать, что с продажей остатков прошлогоднего урожая не должно возникнуть проблем, ситуация не носит экстраординарного характера.

Главный риск сегодня – цены на будущий урожай, так как они полностью зависят от биржевых котировок.

Сегодня международные потребители ждут максимально низких цен и не спешат обеспечивать спрос и давать рынку ликвидность.

Цены по форвардным контрактам для фермеров абсолютно убыточны и не покрывают себестоимость производства.

Драйвером для роста цен могли бы стать негативные новости о неблагоприятных климатических условиях и, соответственно, сокращение объемов производства.

Но пока мировой рынок замер в оцепенении. До момента уборки урожая фермеры пересидят с продукцией прошлого года, но что делать дальше, никто пока не понимает.

Не исключаю, что в этом году мы увидим очень сильную волатильность.

Долгое выжидание, а затем резкие ценовые скачки, что вынужденно приведет к неравномерности поставок и колоссальной нагрузке на логистическую инфраструктуру.

К такому развитию событий необходимо начинать готовиться уже сейчас…

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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