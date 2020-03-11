Как (не) надо реформировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию

Давайте уявимо Державну архітектурно-будівельну інспекцію (далі - ДАБІ) нашої мрії.

Будівництво невеликого гаража біля вашого приватного будинку оформлюється у декілька кліків.

Перед будівництвом об’єкта, що відхиляється від будівельних норм, на онлайн-мапах з’являється 3D-проект для громадського обговорення та контролю, а отже, будинків-монстрів уже не побудуєш.

Реконструкція Гостинного двору завершується перевіркою ДАБІ, яку контролюють українці, переглядаючи відеозапис та заповнений інспекторами чекліст рішення про видачу сертифіката онлайн.

Раніше система була прозорою лише для корупціонерів, які чекали на заявки тих, хто планує будівництво, та вимагали від них хабарі.

Тепер система буде прозорою та публічною для всіх українців.

"Підкладати" документи-погодження проектної документації на будівництво об’єкту від фахівців без їх дозволу стане неможливо, адже тепер виконавці робіт у будівельній галузі підтверджують свій стосунок до кожного об'єкту в своєму електронному кабінеті.

Архітектори переймаються за кожну деталь проекту, адже несуть відповідальність за свою роботу вже не тільки на папері.

Що потрібно для цього зробити та чи втілює наші мрії пакет рішень з реформування ДАБІ, розроблений урядом Шмигаля?

Експерти Офісу ефективного регулювання BRDO проаналізували пропозиції урядовців та виклали свою позицію тут.

Якщо коротко, ДАБІ нашої мрії неможлива без кількох ключових змін.

Розділення сервісних та контролюючих функцій. Зараз інспекція наділена повноваженнями як надавати дозволи та ліцензії у сфері будівництва, так і контролювати сферу, що відкриває необмежені можливості для корупційного тиску на бізнес.

Повноцінне переведення адмінпослуг в онлайн. Для цього законом передбачений запуск Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

При цьому слід як забезпечити можливість подати документи регулятору в електронному вигляді для забудов усіх класів наслідків (відповідальності), так і відкрити повний доступ до усіх рішень регулятора (дозволи, відмови, ліцензії тощо).

Затвердження єдиних уніфікованих форм рішень про надання чи відмову у дозволів на виконання будівельних робіт, сертифікатів про прийняття в експлуатацію об’єктів, ліцензій на будівництво об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

Простіше кажучи, на рівні закону формується вичерпний перелік вимог, які повинен виконати замовник будівництва або здобувач ліцензії.

Якщо замовник будівництва або здобувач ліцензії це зробили, орган архітектурно-будівельного контролю не матиме підстав, аби відмовити йому у наданні цього дозволу, сертифікату або ліцензії.

Loading... децентралізувати видачу дозволів на виконання будівельних робіт та сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів щодо об’єктів класу наслідків СС2 та СС3.

Варто надати таке право виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування, а також запровадити механізм досудового оскарження відмов у видачі дозволів та сертифікатів, що пришвидшить хід вирішення спорів.

Щоби знизити корупційну складову під час перевірок, слід:

Розглянути можливість делегування повноважень із будівельного контролю приватному сектору.

Повноваження ДАБІ з ринкового нагляду за будівельними виробами необхідно передати до Держпродспоживслужби.

Наприклад, функції будівельного контролю у Великобританії можуть здійснювати державні установи, приватні підприємства або фізичні особи, які відповідають певним кваліфікаційним вимогам, пройшли перевірку та зареєструватись в Раді будівельної галузі.

У Новій Зеландії (займає 7 місце в рейтингу Світового банку "Doing business" за категорією "Отримання дозволу на будівництво") функції з будівельного контролю також можуть виконувати і державні установи, і приватні особи, які пройшли відповідну акредитацію.

Підвищувати кваліфікацію органів нагляду та контролю

Наприклад, у США запроваджена добровільна акредитація місцевих будівельних департаментів та інших наглядово-контрольних установ та організацій.

Така процедура підвищує якість роботи органів будівельного нагляду та контролю, бо встановлює вимоги до рівня кваліфікації співробітників, а також допомагає виявляти та усувати недоліки в роботі.

Фіксувати хід перевірок на відеореєстратор за прикладом фіксації роботи патрульних поліцейських.

Що підвищує ризик залишити ДАБІ нереформованою:

Формальна заміна старої ДАБІ новою (чи кількома новими органами) без фактичної реформи надання адмінпослуг.

Блокування дії електронних сервісів (кабінету замовника будівництва) та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Реформа ДАБІ на рівні постанови Кабміну, яка суперечить закону та "підправляє" його вимоги.

Таку "реформу" дуже легко скасувати у судовому порядку або за політичної доцільності. Зміни повинні бути чітко зафіксованими парламентом — у вигляді закону.

Мрії про зручний, прозорий сервіс та передбачуваний державний контроль уже давно повинні збутись.

Юридично українці мають право оформити будівництво будь-якого об’єкта онлайн та без хабарів. Було би добре це право нарешті забезпечити.