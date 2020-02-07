Что мешает строительству бетонных дорог в Украине

На 2020 год у правительства амбициозные планы – сшить дорогами всю страну.

Объемы строительства и ремонта станут рекордными за последние 10 лет, как и объемы финансирования.

На обновление 6500 км дорог хотят потратить 113 млрд грн.

Такие масштабы строительства и ремонта станут вызовом для украинской дорожной отрасли и возникает вопрос: по какому пути пойдет ее развитие? Будем ли мы использовать современные технологии строительства, как это делают в западных странах, чтобы продлить срок эксплуатации наших дорог, или пойдем по уже привычному маршруту?

По сравнению с европейскими странами, в Украине цементобетонные дороги практически не строятся.

Есть буквально несколько проектов, в частности, дорога Днепр – Решетиловка, объездная Житомира и еще одна дорога в Николаевской области.

Но на этом все. Так, доля цементобетонных дорог в Украине в общей дорожной сети составляет 1%, тогда как в Европе – это 30–40%.

При этом срок службы цементобетонных дорог больше асфальтобетонных в 2–3 раза – 20–25 лет. Конечно, при условии соблюдения технологии строительства.

Стоимость таких дорог, соответственно, тоже на 30–40% больше, но за счет долговечности в долгосрочной перспективе они более выгодны.

Также нужно учитывать тот факт, что на сегодняшний день 80% битума, который используется в строительстве асфальтобетонных дорог, импортного производства.

Почему же при явных плюсах цементобетонные дороги у нас не строятся?

Первое – отсутствие необходимой техники. Поскольку строительство цементобетонных дорог в Украине только начинает зарождаться, для реализации проектов необходимо привлечение иностранных подрядчиков.

Второе – проблема контроля качества. Для строительства цементобетонных дорог необходимо уделять значительное внимание контролю качества, потому как в отличие от асфальтобетонных дорог, любое нарушение технологии или просчет будет очень сложно исправить.

Сегодня в Украине, к сожалению, нет надлежащего контроля, и этот фактор мешает начать масштабное строительство бетонных дорог.

Loading... – на сегодняшний день в Украине, по данным ГосдорНДИ, существует всего 15 компаний, которые занимаются проектированием и около 200 сертифицированных проектантов.

Для массового строительства этого явно недостаточно. Это связано, в том числе, и с низким уровнем заработной платы специалистов (6–7 тыс. грн в месяц).

В большинстве европейских стран проектные работы оцениваются в размере 5–6% от стоимости проекта, в Украине – 1%.

Четвертое – тендеры. Уже на самом первом этапе регулирования, когда заказчик прописывает условия тендера, он указывает, какую дорогу нужно построить. Тендерная документация прописывается очень детально, вплоть до количества техники и рабочих, и, само собой, технологии.

А поскольку цементобетонные дороги у нас практически не строятся, то на этапе планирования такая технология зачастую просто не рассматривается.

Наша рекомендация – ввести либо технологическую нейтральность, либо же создать общенациональную программу, которая, исходя из качества, нагрузки, потока автомобилей ответит на вопрос, какая дорога на этом участке нужна: асфальтобетонная или цементобетонная.

Конкуренция на рынке должна быть на уровне проектов, а не технологий.

Кто придумал и реализовал лучше проект – сделал его дешевле и качественней, тот и получает большее финансирование.