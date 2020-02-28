Нужно ли НR-у event-агентство

HR — то ж не маркетинг.

Звісно, коли потрібні крута презентація продукту чи мега-подія для партнерів, думка про те, що все можна зробити власними силами, не виникає.

Але коли виникає потреба в залученні івент-агентства "для внутрішніх потреб"?

Вона настає після усвідомлення, що компанії бракує продуктивної корпоративної культури, а співробітникам — відчуття належності до особливої спільноти.

Відчуття настільки сильного та яскравого, щоб вони зберігали відданість компанії попри найсолодші пропозиції конкурентів та турбулентність ринків.

Коли навіть власники бачать, що матеріальна мотивація не робить ваш колектив веселим, творчим та проактивним, а "гонитва зарплат", як і гонитва озброєнь, веде лише до краху, настає час подивитися в бік професійних івенторів.

Навіть якщо у вас в штаті вже є "менеджер з щастя", одній людині важко створити та підтримувати необхідні емоційні вібрації в колективі. Справжнє івент-агентство — це генератор потрібних емоцій та вражень, створених спеціально для вашої компанії відповідно до ваших цілей та завдань.

Низка найгеніальніших фрилансерів, насмиканих "під івент", не вирішить завдання, якщо йдеться про тяглість корпоративної культури і довгострокові впливи.

Щойно ви починаєте розглядати великі та маленькі події в компанії як частину її комунікацій, вам потрібне фахове івент-агентство — партнер, що володіє досвідом, експертизою та ресурсами втілити ваші стратегічні плани в життя.

Адже основний продукт та основна цінність, які генерує агентство, — настрій та емоційна атмосфера у вашому колективі. Саме у співробітництві з агентством ви зможете створити інструментарій, що дозволить "володіти душами" колективу. Це нелегко, не зовсім дешево і потребує кардинальної зміни сприйняття.

Щойно ви зміните погляд на агентства як на постачальників окремих сервісів, джерело знижок, додатковий людський ресурс і почнете шукати партнера у втіленні ваших стратегічних внутрішніх та зовнішніх комунікацій, вам відкриється світ нових можливостей та досягнень. Бонусом ви позбудетеся величезної кількості неякісних пропозицій та шахраїв на ринку івент-послуг.

Що для цього потрібно?

Спробуйте переформулювати завдання та очікувані результати. Наприклад, не шукати підрядника для кожної події чи разом з довгостроковим партнером щоразу вигадувати "щось новеньке", а створити запит на довгострокову співпрацю.

Завдання агентства — запропонувати план активностей відповідно до цінностей та місії компанії, створення атмосфери в колективі, зростання у співробітників відчуття належності до спільноти, підвищення лояльності та продуктивності праці.

Агентство повинне надати всю інформацію про настрої в колективі, плинність кадрів та інші показники, які хотілося б поліпшити в рамках співпраці. Крім того, потрібно поставити чіткі вимірювані KPI, досягнення яких вважатиметься успіхом.

За таке завдання профани та фірми-одноденки не візьмуться, тож вам залишиться тільки обрати із справжніх професіоналів. Нейронаука довела, що більшість рішень люди ухвалюють емоційно, тому фаховий партнер з керування емоціями — саме те, що потрібне фаховому HR для блискучих результатів.

Івент-агентство — це команда, що здатна керувати емоціями і створювати враження та переконання. Усі івент-"фішечки" — інтерактивні зони, декор, спецефекти, зірки, живі скульптури, мильні бульбашки — просто "елементи коду" для створення потрібного настрою, способу дій, переконань.

Лише від професійності та досвідченості команди залежить те, що складеться з цих елементів в результаті. З однакового набору продуктів фаховий шеф здатен створити кулінарний шедевр, а хтось — малопридатну для вживання субстанцію.

Що складніший та витонченіший смак повинна мати страва, то більш професійним мусить бути шеф. У хорошого агентства за плечима десятки презентацій продуктів, сотні тимбілдингів та корпоративів, робота з різними аудиторіями, база всіх підрядників і головне — розуміння того, що, як і на кого найбільше діє.

Саме це розуміння та можливість створення потрібних емоційних впливів ви й отримаєте, обравши собі надійного івент-партнера.