Новый вызов для "зеленой" энергии: кто заплатит за ограничения?

Україна вирвалася в лідери серед європейських країн за темпами будівництва об'єктів "зеленої" генерації.

Усього за кілька років країна збільшила потужності відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) — сонячних, вітрових та біостанцій — до 6,8 ГВт.

Це більше, ніж потужність Запорізької АЕС — найбільшої в країні атомної електростанції.

Виробництво екологічної електроенергії поступово збільшується, але енергосистема зазнає перевантажень, а її надійність погіршується.

Диспетчери енергосистеми, які відповідають за стабільність енергозабезпечення в країні, вимушені обмежувати роботу СЕС і ВЕС. Причому імпорт електроенергії з Білорусі та країни-агресора Росії з незрозумілих причин зберігається. Разом з тим, ніхто не компенсує збитки "зеленим" станціям, що передбачено законодавством.

Енергетичні експерти, у тому числі фахівці Всеукраїнської енергетичної асамблеї, не раз попереджали, що небезпечно видавати технічні умови на будівництво об'єктів ВДЕ у такому обсязі без відповідного аналізу і врахування ризиків.

Тепер настав час, коли наші невтішні прогнози підтвердилися: обсяг "зеленої" генерації досяг критичної точки, і подальше його збільшення невідворотно супроводжуватиметься або обмеженнями, або фінансовими проблемами.

Переломний момент для "зелених"

Перше обмеження вироблення "зеленої" електроенергії сталося 5 листопада 2019 року: диспетчери енергосистеми зупинили роботу кількох ВЕС в Запорізькій області. Вітряки повернулися в стрій протягом 30-60 хв. У грудні 2019 року і в січні 2020 року така ситуація повторилася з іншими підприємствами.

Причини — відсутність гнучкості в енергосистемі і тепла зима. Підготовлені до лютих морозів потужності АЕС і ТЕС не знадобилися. Станції і так працювали на низьких обертах, тому знижувати їх потужність уже було небезпечно. Через це диспетчери скоротили вироблення "зеленої" електроенергії.

Цікаво, що це відбувалося при збереженні імпорту електроенергії з РФ і Білорусі. Тобто диспетчери енергосистеми усвідомлювали, що залишають поставки електроенергії з Росії замість екологічної "зеленої" енергії українських станцій. Скандал досяг державного масштабу, але навіть це не зупинило імпортні закупівлі.

Схвалені в грудні 2019 року зміни до законодавства обмежили імпорт лише частково. Був заборонений імпорт за двосторонніми договорами, проте залишилася можливість імпортувати електроенергію на ринку "на добу наперед".

Тобто Білорусь та РФ продовжують демпінгувати ціною і вбивають вітчизняну генерацію, ще більше прив'язуючи Україну до імпортної електроенергії.

Експерти і представники "Укренерго" сходяться на думці, що навесні проблема стане значно серйознішою через період мінімального споживання електроенергії.

"Оператор системи передавання попереджає, що через негнучкість енергосистеми будуть вводитися примусові обмеження видачі потужності вітрових і сонячних електростанцій на 10-30%", — заявляють в "Укренерго".

Інвестори з надією на краще

Скільки коштів підприємства ВДЕ недоотримали через обмеження і скільки втратять в майбутньому — поки ніхто озвучувати не береться. Проте зрозуміло, що це питання гостро стане вже найближчим часом. Особливо з огляду на те, що більшість станцій побудовано за позичені кошти європейських та інших інвесторів.

Попри спроби держави змінити умови ведення бізнесу в секторі ВДЕ шляхом ретроспективних змін, інвестори розраховують на збалансовані рішення. Те саме вони очікують у ситуації з обмеженнями. Про те, що примусова зупинка станцій ВДЕ повинна бути оплачена, чітко вказано в законі "Про ринок електроенергії".

Вартість електроенергії, що не відпущена виробником, який продає електричну енергію за "зеленим" тарифом, в результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження, відшкодовується виробнику за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, сказано у законі.

Відсутність рішень щодо проблеми обмежень ще більше шкодить репутації України на міжнародній арені, кажуть експерти та учасники ринку. За їх ініціативою в "Укренерго" все ж створили спеціальну робочу групу, яка повинна розробити методику компенсації фінансових втрат підприємствам ВДЕ.

"30 січня відбулося перше засідання робочої групи з питань розробки механізмів відшкодування вимушених обмежень генерації з ВДЕ за участю фахівців НЕК "Укренерго", представників Асоціації сонячної енергетики, інших галузевих асоціацій і генеруючих компаній", — повідомила Асоціація сонячної енергетики.

Завдання групи — вирішити правові прогалини щодо порядку виплат "зеленим" виробникам при вимушених тимчасових обмеженнях генерації підприємств ВДЕ.

Однак, як зазначають представники асоціацій ВДЕ і гравці ринку, формальне створення робочої групи поки не дало жодного результату. За підсумком кількох зустрічей представники "Укренерго" і "Гарантованого покупця" не зробили реальних кроків для вирішення цього питання.

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Переймаючи європейський досвід

Україна не перша стикається з проблемою обмежень ВДЕ. Щоб не вигадувати велосипед при розробці методики, нашим фахівцям варто звернути увагу на досвід інших країн з розвиненим сектором "зеленої" енергетики.

Наприклад, у Німеччині оплачують недовироблену "зелену" електроенергію за коефіцієнтом 0,95 від розміру "зеленого" тарифу. Там оператори системи мають право змінювати роботу генеруючих підприємств у разі перезавантаження мережі.

Вони діють на основі контракту на забезпечення резервних потужностей для управління перенавантаженням (Netzreserve). Витрати на управління навантаженням в Німеччині регулюються спеціальним положенням. У ньому зазначено, що обмеження ВДЕ слід використовувати тільки в крайньому випадку, коли інші заходи вичерпані, а тому такі обмеження повинні бути компенсовані.

До якого механізму компенсацій прийдуть фахівці, невідомо. Однак слід терміново вирішувати цю проблему і підвищувати гнучкість енергосистеми. За розрахунками "Укренерго", при досягненні встановленої потужності ВДЕ 7,5 ГВт (очікується до кінця 2020 року) диспетчерські обмеження становитимуть 31% на рік.

Базуючись на досвіді інших країн, вважаю за доцільне на законодавчому рівні запровадити порядок, який передбачатиме встановлення обов'язку для генеруючих потужностей "зеленої" енергетики надавати системному оператору прогнозований обсяг виробництва електроенергії на наступну добу з точністю плюс-мінус 5% з умовами грошової відповідальності за відхилення від прогнозів.

Також треба ввести положення щодо можливості участі згаданих генеруючих компаній в балансуючому ринку. Якщо енергосистемі потрібно зменшити обсяг генерації ВДЕ, їх зменшуватимуть, при цьому вона отримуватиме грошову винагороду за участь в балансуванні енергосистеми. Це підвищить надійність роботи енергосистеми та зменшить фінансові ризики "зеленої" енергетики.

Ситуацію навколо "зеленої" енергетики треба врегульовувати якнайшвидше, не чекати, коли вона досягне критичної позначки. Це може негативно позначитися не лише на ринку електроенергії, а й на всій енергосистемі України.