Внутренняя авиация. Почему украинцы не летают

Розвиток внутрішньої авіації — болюче питання для нашої країни.

Його намагаються вирішити давно, але позитивні зміни малопомітні.

Чому нема ні попиту на внутрішні перельоти, ні нових пропозицій?

Внутрішні пасажирські авіаперевезення здійснюють чотири авіакомпанії: МАУ, "Мотор січ", SkyUp і "Роза вітрів". Лідером є МАУ, її частка становить 67,3%.

На внутрішньому ринку авіації відсутні міжнародні компанії, якими активно користуються прості люди, здійснюючи перельоти до країн Євросоюзу.

Напрямок Рейсів на день Авіакомпанії Київ-Одеса 2 МАУ, "Роза вітрів" Київ-Львів 2-3 МАУ, SkyUp Київ-Харків 2-3 МАУ, SkyUp Київ-Запоріжжя 2-4 МАУ, "Мотор січ", SkyUp Київ-Чернівці 1 МАУ Київ-Івано-Франківськ 1-2 МАУ, "Роза вітрів" Київ-Херсон 1 МАУ Харків-Львів 2 на тиждень SkyUp

Іноземні компанії не заходять на внутрішній ринок через низький попит. Комерційним компаніям не вигідно ставити дорогі європейські та американські літаки на внутрішні перельоти через низьку рентабельність.

Так, на одному з найпопулярніших внутрішніх маршрутів Київ-Одеса можна стабільно спостерігати ледь не половину вільних місць на борту. Причина такої низької завантаженості — невиправдано високі ціни на переліт.

Беручи до уваги середню зарплату по країні, 12 264 грн, українці ледь можуть дозволити собі купити квитки на авіатранспорт. Їх вартість становить мінімум 2 500 грн в обидва боки. На день за цим маршрутом є всього два рейси.

Тимчасом реальний пасажиропотік між цими містами — близько 10 тис осіб за добу. Відповідно, якби націнка на переліт не була захмарною, а компанії запустили ще п'ять рейсів, то в плюсі залишилися б і пасажири, і авіакомпанії.

Не варто забувати про можливість використання внутрішніх ресурсів для постачання літаків. Державне підприємство "Антонов" легко б упоралося з поточним навантаженням на внутрішню авіацію.

Навіть виробництво чотирьох літаків АН могло б дати великий поштовх українській авіаційній індустрії. Прибуток від використання вітчизняних літаків надійде набагато раніше, ніж після укладення контрактів з іноземними компаніями. Таким чином, уже завтра ми зможемо розвивати авіатранспорт в Україні.

Крім того, одним із драйверів внутрішньої авіації може стати створення українського авіаційного хабу в Києві. У столиці є два аеропорти: "Київ ім. Сікорського" і "Бориспіль".

Більшість експертів, розробляючи стратегії розвитку внутрішньої авіації, забувають про найголовніше в житті: час та ресурси. Якраз використання аеропорту "Київ" може зекономити і час пасажира, і ресурси.

Використання аеропорту "Бориспіль" як внутрішнього хабу не є ефективним через наявність додаткових витрат після прибуття літака. Щоб дістатися до центру Києва, необхідно витратити 15-30% вартості квитка та до двох годин. Ці вагомі недоліки зникли б при повному переміщенні внутрішніх рейсів в аеропорт "Київ".

Компаніям необхідно тільки узгодити свої графіки рейсів. Це нескладний процес, оскільки авіаперевізники не конкурують між собою на ринку внутрішніх перельотів. Це можна зрозуміти, проаналізувавши розклад внутрішніх авіаційних рейсів.

Додатковим стимулом розвитку внутрішньої авіації може стати скасування ПДВ. Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував зробити крок назустріч внутрішній авіації у вигляді скасування цього податку. За словами міністра, пасажири заощадять близько 20% від вартості квитка, що підвищить попит.

Утім, скасування ПДВ не зобов'язує перевізників знижувати вартість квитків — 20% можуть піти авіакомпанії. Краще скасувати ПДВ на рік, щоб випробувати механізм. Якщо він принесе плоди, тоді можна буде скасувати податок на постійній основі.

Україна пропонує зайти на ринок внутрішніх авіаперевезень компаніям Ryanair та Wizz Air. Вони готові до діалогу, проте спрогнозувати розвиток подій поки складно. До того ж, для роботи з міжнародними компаніями слід модернізувати аеропорти.