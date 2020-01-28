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Обновление медоборудования: время для финансового лизинга?

Обновление медоборудования: время для финансового лизинга?

Износ основных средств медицинских учреждений в Украине превышает 45%. Клиникам не хватает средств, и выход есть. (укр)
Вторник, 28 января 2020, 15:25
Владимир Кузьо
руководитель группы небанковских финансовых учреждений, проект USAID "Трансформация финансового сектора"

Протягом 2017-2018 років в Україні було закуплено лише 93 закордонні комп'ютерні томографи, 39 апаратів МРТ і близько 1 тис апаратів УЗД.

Обсяги оновлення медичного обладнання зростають, але не покривають зношеність основних фондів лікарень.

Пришвидшити закупівлю нового медобладнання, а отже, покращити якість медичних послуг, можуть інструменти на зразок фінансового лізингу.

Ми бачимо нові можливості для українського фінансового сектору, приватних інвесторів та офіційних дистриб'юторів обладнання в цьому сегменті.

Реформа системи охорони здоров'я України, розвиток приватної медицини та капітальні інвестиції в медичну інфраструктуру призведуть до зростання конкуренції за клієнтів завдяки їхньому попиту на якісні медичні послуги.

Ринок охорони здоров'я зростає і потребує додаткового фінансування

Недавно асоціація "Українське об'єднання лізингодавців" та проєкт USAID "Трансформація фінансового сектору" поділилися результатами дослідження можливостей для лізингу медичного обладнання в Україні.

Згідно з дослідженням, витрати на охорону здоров'я та закупівлю медичних виробів у світі зростали на 5,4-5,6% щорічно з 2016 року до 2020 року, а ринок медобладнання досяг 440 млрд дол. Обсяг українського ринку на 2020 рік оцінюється 494,6 млн дол, його щорічне зростання — 10%.

Основну частку займають діагностика In Vitro (13% світових продажів), кардіологія (11,6%) та діагностична візуалізація (9,8%). Одним з найпопулярніших сегментів обладнання, що може надаватися в лізинг, є прилади діагностичної візуалізації: томографи, мамографи, апарати УЗД, КТ та МРТ, рентгенографи.

 

Наприкінці 2017 року загальний ступінь зношеності основних засобів медичних закладів становив 45,6% (загалом по Україні — 55,1%). Значною перешкодою для оновлення основних фондів клінік є обмеженість зовнішнього фінансування.

Навіть приватні клініки на 70% фінансуються за власні кошти і тільки близько 8% — за кредитні кошти банків та інших установ. Тобто для ринку характерні низьке проникнення фінансових послуг і нестача конкуренції в системі медичних закладів.

Невдовзі на ринку можуть з'явитися державні медичні підприємства, що посилять конкуренцію за отримання коштів. Головне для фінансових установ — почати взаємодіяти з потенційними лізингоотримувачами і постачальниками обладнання.

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Отримувачі обладнання в лізинг: доходи, розташування, об'єкти

Статистичні дані про обсяги реалізованих послуг у сфері охорони здоров'я вказують, що після критичної точки падіння 2014 року, 9,2 млрд грн, обсяг послуг щорічно зростав у середньому на 30% і досягнув 21,2 млрд грн у 2017 році.

Одночасно зростала відносна частка медичних послуг, які надавали фізособи-підприємці. Зростання доходів від наданих послуг потенційними лізингоотримувачами, як і зростання всього ринку, є вкрай важливим для забезпечення платоспроможності позичальників.

 

Зростання ринку приватної медицини України відбувається завдяки збільшенню попиту на послуги, появі нових гравців і зростанню довіри до приватної медицини.

Якщо у 2016 році в Україні було надано медичних послуг на 13,9 млрд грн, то в 2017 році цей показник зріс на 34,3% до 18,7 млрд грн.

Ринок приватних медичних послуг сконцентрований у великих містах: Київ (48,4%), Харків (11,3%), Дніпро (10,4%), Одеса (7%), Львів (6,6%). Він охоплює як системно-мережеві універсальні заклади (клініки широкого профілю), так і малі кабінети.

Згідно з дослідженням, частка імпорту потенційних об'єктів лізингу в Україні становила 90% від загального обсягу продажу.

Найбільші постачальники — Китай, CША, Німеччина та Японія. Найпопулярніші категорії — обладнання діагностичної візуалізації (ультразвук, КТ, МРТ, рентген), лазерне хірургічне обладнання, стоматологічне та терапевтичне обладнання.

Ми очікуємо зростання ринку медобладнання на 5% щорічно. Торгові марки серед обладнання високої якості — Siemens Healthineers, Philips, Canon.

Постачальники обладнання в лізинг: бізнес-модель, механізм фінансування

Серед найбільших імпортерів медичного обладнання відсутні клініки, що свідчить про чітку структуризацію ринку та окреслену спеціалізацію його учасників. Здебільшого компанії-імпортери здійснюють також дистрибуцію обладнання.

Бізнес-модель компаній-імпортерів стандартна та уніфікована і включає такі етапи: пошук бізнес-партнерів за кордоном, розбудова бізнес-відносин з покупцями обладнання в Україні, постачання обладнання та його розмитнення, навчання медичного персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування, оновлення та модифікація проданого медобладнання згідно з політикою виробника.

Імпортери наголошують, що 70-80% покупців (приватні медичні установи) під час укладання угоди просять про фінансування або відтермінування платежів через нестачу обігових коштів та низьку доступність банківських кредитів у галузі.

Стандартний механізм розрахунку обмежує обсяги закупівлі, адже передбачає 25-50% авансу та максимальне розтермінування оплати залишку рівними частинами від трьох до шести місяців після постачання та інсталяції за обладнання.

Ринок охорони здоров'я в Україні зростає і дає можливості співпраці лізингових компаній з медичними закладами та постачальниками обладнання.

Першим кроком до розвитку цієї співпраці можуть стати окремі спільні проєкти з фінансування закупівлі медичного обладнання при врахуванні ризиків та рекомендацій. Накопичення статистики та досвіду з управління ризиками дозволить в майбутньому масштабувати фінансування лізингу в медичній сфері.

Співавтор — Наталія Педос, експерт з розвитку лізингового ринку, проєкт USAID "Трансформація фінансового сектору"

Погляди авторів, висловлені в цій статті, необов'язково відображають погляди уряду США та USAID.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
медицина лизинг исследования

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