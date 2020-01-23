Новый закон о труде: чего ожидать работодателям и работникам?

Попробуем детально разобраться, что может измениться в регулировании трудовых отношений и как это отразится на работниках и работодателях.

Заключение трудовых договоров по новым стандартам

Действующий Кодекс законов о труде не предусматривает обязательное оформление трудового договора: работодателю достаточно подписать соответствующий приказ и уведомить Государственную фискальную службу.

Новый законопроект предлагает заключать все трудовые договоры исключительно в письменной форме в бумажном либо электронном виде. Все изменения условий трудового договора будут оформляться дополнительными соглашениями.

Законопроект также предусматривает обязательные условия трудового договора, без которых договор не считается заключенным, в частности, это информация о рабочем месте, описание выполняемой работы и т.д.

Кроме того, планируется введение новых видов трудовых договоров.

Например, по условиям договора с нефиксированным рабочим временем, работник обязан выполнять конкретную работу без каких-либо гарантий того, что такая работа будет предоставляться работодателем на постоянной основе.

Учебный трудовой договор предоставит возможность трудоустройства учеников и студентов на срок до 6 месяцев.

Договор с домашним работником будет заключаться при использовании домашнего труда, если он занимает не менее 80 часов в месяц.

С момента вступления в силу нового закона каждый работодатель, от крупной корпорации до частного предпринимателя, должен будет заключить со всеми работниками достаточно объемный трудовой договор в письменном или электронном виде.

Новые условия увольнения

Изменения касаются также расторжения трудового договора как по инициативе работника, так и по инициативе работодателя.

Согласно новому законопроекту, равно как и действующему Кодексу, работник будет иметь право в любое время по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя не менее чем за две недели.

Катерина Цвєткова

Такое предупреждение должно быть оформлено в письменном или электронном виде.

Работнику также предоставляется право в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор в случае нарушения работодателем условий трудового договора.

Однако больше всего критики новый законопроект вызвал именно из-за изменений порядка увольнения работника по инициативе работодателя.

Действующий Кодекс законов о труде допускает увольнение работника по инициативе работодателя исключительно на установленных законом основаниях. Новый законопроект предусматривает, что работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

То есть работодателю фактически предоставляется право в любой момент уволить работника без оснований и объяснения причин, что противоречит нормам Конституции Украины.

Для прекращения трудовых отношений вышеуказанным способом, у работодателя будет выбор: предупредить об увольнении в срок, который зависит от периода работы сотрудника (от 15 до 90 дней), или же выплатить работнику компенсацию и уволить.

Размер компенсации предусмотрен в размере не менее двойного среднего заработка за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления.

Кроме того, новый законопроект предусматривает возможность увольнения работника, который находится на больничном или в отпуске. Действующим трудовым законодательством это не предусмотрено.

Борьба с дискриминацией

Новый законопроект также предусматривает более значительную защиту от дискриминации в отношении работников.

Вводится новая категория - защита от психологического насилия и моббинга, которая будет включать в себя защиту от психологического и экономического давления, притеснений, насмешек, клеветы, изоляции, унижения достоинства, создания враждебной, оскорбительной атмосферы, невыносимых условий труда, умышленного, систематического и необоснованного распределения нагрузки и задач между работниками, выполняющими аналогичную работу, неравномерной оплаты за аналогичный или равноценный труд.

Работники, подвергшиеся дискриминации или предвзятому отношению, смогут обратиться в суд с заявлением о защите прав, компенсации материального и морального ущерба, предоставив подтверждения такого отношения.

При этом обязанность доказывать отсутствие дискриминации работника возложена на работодателя.

Электронные трудовые книжки

Кроме того, проект Закона о труде предлагает ввести электронную форму трудовых книжек, на основании которых будет вестись учет трудовой деятельности работников.

Электронная трудовая книжка будет отражать общий страховой стаж работника, в том числе, приобретенный в период до 01 января 2004 года.

Это не первая попытка законодателя отменить бумажные трудовые книжки, что полностью отвечает требованиям современности.

Отдых и отпуск

Законопроект о труде сохраняет количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска - 24 календарных дня в году. Продолжительность отпуска за свой счет увеличивается с 15 до 30 календарных дней в году.

Вместе с тем предлагается установить еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 24 часов в течение каждого семидневного периода.

Напомним, что согласно действующему законодательству, продолжительность непрерывного отдыха составляет не менее 42 часов.

Таким образом, обязательным может стать только один выходной день вместо двух.

Кроме того, оплата за работу в выходные и праздничные дни предусмотрена в размере 120% ставки, в то время как действующий Кодекс предусматривает такую оплату в двойном размере.

Что в итоге?

Законопроект частично повторяет нынешний Кодекс законов о труде.

К примеру, сохраняются основные социальные гарантии, такие как запрет на увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, сохранение рабочих мест за мобилизованными работниками. В то же время, предполагается целый ряд нововведений.

Помимо вышеуказанных изменений, законопроект фактически нивелирует роль профсоюзов в защите трудовых прав, вводит процедуру медиации в трудовых отношениях, меняет сроки обращения в суд.

Законопроект требует существенной доработки и вряд ли будет принят в существующем виде из-за своей неоднозначности, а поэтому ждать принятия нового Закона придется ещё долго.