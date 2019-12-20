Драйв или холодный расчет: что лучше для бизнеса

Стремление учиться, развиваться, работать напрямую зависит от мотивации. Не факт, что она появится от воодушевляющих лекций бизнес-коучей и психологов.

По данным Science Daily, самый мощный природный катализатор мотивации — дофамин.

Вырабатываемое в мозге химическое вещество формирует у человека желание выполнять те или иные задачи.

Насыщение дофамином похоже на эффект "плюшек" за сделанную работу. Преодолеваешь сложности, получаешь отличный результат и радуешься — получи дозу дофамина.

Так и в бизнесе. Когда создаешь новую нишу, заполняешь ее, видишь, что твой продукт пользуется спросом, что люди подписывают контракты, вносят предоплату, понимая выгоду от сотрудничества с тобой, то получаешь всплеск дофамина, кайф, побуждающий идти дальше.

У того, кто строит бизнес, должно быть гораздо больше скиллов, чем у бухгалтера-счетовода.

Нынешние проекты, особенно в креативной экономике, в первую очередь связаны с постоянной необходимостью переизобретать свой бизнес, адаптировать его к стремительно меняющемуся миру.

Залог успеха в любом проекте — умение быстро реагировать на внешние изменения с помощью эмоционального интеллекта.

Топ-менеджеры давно взяли на вооружение способность распознавать желания потребителей и компаньонов. В будущем это станет ключевым навыком.

Уверенности добавляет и пул единомышленников, готовых на драйве бежать вместе с тобой к цели, а не ждать команды от шефа.

В удачных коллаборациях работа строится на доверии, общих стремлениях и ценностях.

Это больше, чем совместный бизнес, ведь вся команда занимается любимым делом. Итогом такого сотрудничества непременно станет продукт, взрывающий рынок.

Но есть нюанс: если хочешь быстро развиваться, на твоем пути всегда будет череда препятствий и компромиссов, которые придется учитывать.

От фэйла до победы — один шаг

Три года назад я создал "место силы", но не учел, что партнерство в бизнесе может быть основано на лжи.

Бессмысленно делать проект, который обречен изначально, если в основе взаимоотношений с партнером лежит принцип "кидалова". Создать условия, в которых вы с самого начала застрахованы от возможного предательства со стороны непорядочного партнера, пусть даже за счет неудобных вопросов в самом начале пути — это не стыдно.

Я проверил это на себе, совершив ошибку и потеряв все. Но именно эта ошибка в конечном счете позволила мне сделать новый проект, яркий и востребованный. Помните, ошибаться — это нормально.

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Фейлы вызывают у инвесторов доверие. Они понимают, что вы учитесь на ошибках и не боитесь пробовать снова и снова.

Журналист Дэниел Гоулман в бестселлере "Эмоциональный интеллект" пишет, что оптимисты связывают свои провалы с чем-то, что можно изменить, и в следующий раз они обязательно преуспеют.

Пессимисты же винят в промахе фактор, на который не способны повлиять.

Ошибки меняют нас: они заставляют пересматривать прошлый опыт, выносить из прожитого самое полезное и принимать верные решения.

Самое главное — не просто отряхнуться и пойти дальше, а сделать выводы, научиться на своем опыте.

На протяжении нескольких лет вера в энергетически заряженный проект не позволяла мне опускать руки. В итоге я нашел оптимальную бизнес-модель и создал Creative States.

По данным экономиста Кита Нёрса, за последние десять лет мировой товарооборот креативной индустрии составил 624 млрд долларов, что стало рекордом для сравнительно новой отрасли.

Развитие ключевых составляющих этого сектора — IT-технологий, архитектуры, дизайна, моды, медиа — ежегодно увеличивает ВВП стран в среднем на 4%.

Украинский бизнес здесь занял уверенную позицию. Есть спрос на креативные концепции публичных мест — в крупных городах открываются разноформатные хабы, коворкинги и бизнес-инкубаторы.

Сейчас локации сети бизнес-пространств Creative States заполнены на 100% в бизнес-центрах Senator и Gulliver. Готовится к открытию третья локация — Creative State of Arsenal.

Уже занято более 70% офисов. Весной 2020 года проект выйдет за рамки Киева и откроется в Днепре. Локация в бостонском стиле расположится в БЦ "Кудашевский". Там будут рабочие места для 600 человек.

Важная наша "фишка" — развитие операционных сервисов. Это продолжение модели sharing economy, которая лежит у нас в основе.

Зачем нанимать бухгалтера в штат, если можно нанять его на час в неделю? Зачем вам инхаус-рекрутер, если нужно закрыть пару позиций?

Такие сервисы, включая и юридическое сопровождение, должно предоставлять бизнес-пространство. Решение "болей" резидентов — основа бизнеса в сфере офисной недвижимости.

Каждый должен фокусироваться на своей ключевой деятельности, не отвлекаясь на задачи, которые можно аутсорсить.

За идеей должна стоять персона

В основе успешного проекта лежит уверенность его инициатора. Люди покупают у людей, а не у брендов, они верят конкретному человеку.

"Тесла" не была бы "Теслой", если бы не Маск. Apple не стал бы всемирно известным брендом, если бы не Джобс.

Уверен, компания была бы такой же крутой, но не цепляла бы. Билл Гейтс по-прежнему остается главным лицом Microsoft, хотя уже и думать забыл о компании.

Если у компании сильный лидер, он будет "заражать" окружающих своей идеей и, как результат, продуктом.

При этом продукт должен быть качественным, решать проблемы потребителей и, как следствие, приносить прибыль.

Чтобы его создать, нужно анализировать рынок, понимать потребности потенциальных клиентов и стейкхолдеров, тестировать, проводить юридический аудит.

Это сложно, но важно. Холодный расчет — не всегда выигрышная позиция. Создатель классного продукта должен думать и чувствовать, как потребитель, сопереживать ему.

Что естественно, не всех радуют чужие успехи. Взлеты неизбежно сопровождаются комментариями завистников. Не бойтесь осуждения. Если вам плевать на пересуды за спиной, вы уже победили.

В бизнесе риски — на каждом шагу, а там, где преобладают эмоции, вероятность получить негатив еще выше.

Научитесь управлять им. Станьте хозяином положения. Вы должны кайфовать от того, что делаете. Иначе увязнете в болоте.