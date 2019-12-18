Что готовит украинскому бизнесу 2020 год

Начну с наиболее прогнозируемого ежегодного изменения ставок судебного сбора.

Согласно принятому госбюджету на 2020 год, с 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять 2 102 грн.

Соответственно вырастут ставки судебного сбора, которые подлежат уплате при обращении в суд.

К следующему крупному обновлению можно отнести новую редакцию правил "Инкотермс" и введение их в действие с 1 января 2020 года. Предыдущая редакция была датирована 2010 годом.

С 1 января 2020 года отменяется паевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта. Изменения вносятся в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", принятом 20 сентября 2019 года.

В соответствии с переходными положениями закона исключается статья 40 закона "О регулировании градостроительной деятельности". Эти изменения, в первую очередь, интересны представителям крупного бизнеса, которые нацелены на экономию бюджетных средств компании.

Отменить данные взносы предлагалось еще с 2016 года в текстах различных законопроектов, но только действующая Верховная Рада смогла внести такие радикальные изменения. С точки зрения привлекательности для инвестора это нововведение должно сыграть на руку нашей стране.

Отрицательным моментом может стать проблема наполнения местных бюджетов.

Помимо этого вносятся изменения в седьмую статью закона "О регулировании градостроительной деятельности". Они предусматривают, что органам, осуществляющим управление в сфере градостроительной деятельности, архитектурно-строительного контроля и надзора, запрещается требовать от заказчика строительства предоставления любых услуг, материальных или нематериальных активов, в том числе осуществления строительства объектов.

Следующие изменения касаются финансового сектора. Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", который вступил в силу 19 октября 2019 года.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года, кроме отдельных пунктов.

Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 1 июля 2020 года для регистрации финансовой компании нужно будет обращаться в НКЦБФР.

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы "Возвращайся и оставайся" по возвращению в Украину граждан, которые живут и работают за границей, и по созданию стимулов для того, чтобы желающие уехать оставались на родине. Об этом шла речь в видеообращении президента.

Государство при этом берется разработать механизм выдачи доступных кредитов для открытия собственного дела. Процентная ставка составит 5-9%.

Она будет колебаться в зависимости от направления бизнеса и объема годовой выручки, а также от количества созданных рабочих мест. Процентная ставка может уменьшаться в зависимости от количества нанятых работников. Сумма кредита будет одинаковой для всех и составит 1,5 млн грн. Срок — пять лет.

Если критически взглянуть на эту инициативу, то следует отметить, что "заробитчанам" нужны не только и не столько кредиты. Им также необходимы прозрачное налогообложение, упрощенная система получения лицензий и гарантированная защита их имущественных прав судами и правоохранительной системой. Однако в видеообращении президента об этом речь не идет.

Также следует учитывать психологический момент. Люди, которые выехали за границу на постоянное место жительства, уже успели закрепиться на своей новой родине. Они прошли сложный, длительный и затратный путь адаптации, часто продали все свое имущество на территории нашей страны. Чтобы вернуть их в Украину, нужно что-то более веское, чем обещанные кредиты.

В открытом доступе отсутствуют какие-либо законопроекты, которые бы регулировали программу "Возвращайся и оставайся", поэтому оценить порядок получения кредитов, сложность и длительность процедуры пока невозможно.