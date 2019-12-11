Чего ожидать пациентам и поставщикам услуги гемодиализа

Гемодіаліз увійде в медичну реформу у 2020 році.

Така інформація з'явилася у публічному просторі у вересні 2019 року в процесі обговорення проєкту державного бюджету на 2020 рік.

Це має означати, що коли з 1 квітня 2020 року в повному обсязі запрацює "Програма медичних гарантій", то пацієнти вільно обиратимуть, де їм отримувати медичні послуги, у тому числі послугу гемодіалізу.

Вони зможуть обирати з-поміж переліку закладів різної форми власності. Національна служба здоров'я буде закуповувати ці медичні послуги в закладів та оплачувати за договорами.

У фінальній версії держбюджету на "Програму медичних гарантій" виділено 72 млрд грн для всіх рівнів медичної допомоги. Проте скільки коштів заклали конкретно на надання замісної ниркової терапії методом гемодіалізу та який тариф був узятий за основу для розрахунку цих видатків, наразі невідомо.

З одного боку, пацієнтська спільнота, надавачі медичних послуг і бізнес з оптимізмом ставляться до включення послуги гемодіалізу до "Програми медичних гарантій". Це підвищить якість надання послуг, залучить іноземні інвестиції в розвиток інфраструктури та збільшить кількість пролікованих пацієнтів.

Наразі в Україні гемодіалізом забезпечені понад 7 тис українців, проте це лише чверть від усіх пацієнтів, кому він украй необхідний.

З іншого боку, аби послуга гемодіалізу ввійшла в реформу за таким оптимістичним сценарієм, необхідно, аби тариф на послугу був максимально коректно та адекватно порахований відповідно до вимог протоколів лікування.

Як розрахувати тариф на послугу гемодіалізу

Вигадувати нічого не потрібно, бо існує "Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування", яку Кабмін затвердив у 2017 році. Там закріплені принципи розрахунку вартості медичної послуги, у тому числі гемодіалізу.

Щоби порахувати тариф, потрібно взяти за основу та проаналізувати витрати обраних референтних закладів охорони здоров'я всіх форм власності. Такий підхід дозволить розрахувати реальну ціну для всіх комунальних та приватних закладів охорони здоров'я. Проте методика — це калькулятор, а головне — наповнення.

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Що має входити в тариф на послугу гемодіалізу

Щоб надавати послугу гемодіалізу якісно та безперебійно, треба включити в тариф усі необхідні компоненти, а не лише вартість витратних матеріалів.

Відповідно до методики, тариф має покривати всі прямі та непрямі витрати медичних закладів: витратні матеріали та лікарські засоби, обов'язкові лабораторні дослідження, зарплату персоналу, витрати на технічне забезпечення та поточний ремонт високовартісного обладнання, усі комунальні витрати.

У Польщі, Румунії та Чехії тариф на послугу компенсує вартість матеріалів та обладнання, витрати на інфраструктуру і персонал, вартість еритропоетинів, фосфату біндерів, препаратів заліза та гепарину, лабораторних аналізів, витрати на формування судинного доступу, трансфер пацієнтів та їхнє харчування.

Компоненти тарифу та принципи його розрахунку неабияк впливають на якість та доступність лікування методом гемодіалізу. Нижче наведено показники доступності гемодіалізу в різних країнах на 1 млн населення.

Ці числа зовсім не означають, що в Україні проживає менше людей з хронічною хворобою нирок V, термінальної стадії, яким потрібен гемодіаліз. Вони свідчать про те, наскільки більше пацієнтів, наприклад, Румунія може забезпечити необхідним лікуванням завдяки дієвій системі оплати послуг гемодіалізу.

Аби зробити входження гемодіалізу в реформу якомога ефективнішим для українського пацієнта від самого старту, ми повинні максимально відповідально підійти до розрахунку тарифу та взяти до уваги досвід розвинених країн, які успішно пройшли процес трансформації системи охорони здоров'я.

Міжнародний досвід підтверджує, що ефективно працює формат відкритої дискусії із залученням до процесу розрахунку вартості медичної послуги представників міжнародних організацій The World Bank та USAID, національних експертних груп.

Лише такий прозорий підхід до розрахунку тарифу дозволить галузі стати інвестиційно привабливою, змінити нинішні архаїчні правила і забезпечити пацієнтів якісною та доступною процедурою гемодіалізу.