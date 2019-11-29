Непрерывное образование — ключевой тренд будущего

Протягом наступних десяти років ринок праці трансформується до невпізнання.

Людям потрібно буде навчитися працювати в світі розвинених технологій, пліч-о-пліч з роботами.

Штучний інтелект, доповнена і віртуальна реальність використовуються майже в кожній сфері, і розробок на базі цих технологій буде все більше.

Уже зараз всі повинні думати про те, як знайти своє місце в нових умовах.

Інвестиція в майбутнє

За даними дослідження Deloitte Insights, у 2020 році найстаршим представникам покоління міленіалів виповниться 40 років. Вони становитимуть 50% від усього працюючого населення. При цьому термін "життя" навичок міленіалів скорочується: 35% з них застаріють до кінця 2020 року.

Швидкий розвиток технологій, вимирання професій і заміна людей автоматизованими рішеннями призведуть до того, що до 2030 року роботу втратять 400 млн людей, а 375 млн будуть змушені отримувати нові навички.

Здатність освоювати нові професії стане ключовою навичкою майбутнього. За даними доповіді Deloitte Global Human CapitalTrends, 86% респондентів вважають, що вони повинні "наново відкрити в собі здатність до навчання". Так вони зможуть залишитися конкурентоспроможними на ринку праці.

Саме тому попит на якісну бізнес-освіту росте. Loading...

Безперервність освіти

Освіта повинна залишатися частиною нашого життя незалежно від віку. Кожна людина відповідальна за те, наскільки конкурентоспроможною вона буде через 5, 10 і 20 років. Зараз у всіх є чимало можливостей для того, щоб отримати додаткову кваліфікацію, оновити знання або повністю змінити сферу роботи.

Щоб конкурувати з технологіями на ринку праці, потрібно розвивати "м'які" навички: соціальні, комунікативні, управлінські. Дослідження LinkedIn підтверджує, що вони справді сприяють успіху при працевлаштуванні.

Програми навчання містять предмети з управління персоналом, стратегічних бізнес-комунікацій, практики ведення переговорів.

Потрібно стежити за тим, як змінюється картина світу, які технології більш перспективні, а потім аналізувати, чи вистачить навичок, щоб залишатися у професії в найближчі роки. Іноді досить лише доповнити свої знання.

За даними дослідження Deloitte, 73% співробітників високоефективних компаній оновлюють навички кожні півроку, 44% — навчаються постійно. 84% вважають, що переосмислення навчання — важливе або вкрай важливе питання, 12% думають, що компанії, у яких вони працюють, здатні впоратися з цим викликом.

Якщо бізнеси хочуть розвиватися і зміцнювати свої позиції на ринку, вони повинні формувати культуру навчання. Вона включає не тільки інтеграцію освітніх форматів у робочі процеси і заохочення постійного навчання, а й персоналізований підхід до нього. Можливість отримувати знання і розвиватися — один з ключових факторів, що впливають на лояльність до компанії.

Фундаментальність і гнучкість

Щоб залишатися на ринку, бізнес-школи повинні швидко реагувати на зміни. В Україні стан бізнес-освіти має свою специфіку і розвинений недостатньо.

Людям бракує фундаментальних знань. Багато хто женеться за модними вузькопрофільними компетенціями, не розуміючи, як влаштований бізнес. Спочатку закладають фундамент, потім — будують будинок. Так і з освітою. Вузькі компетенції варто розвивати після отримання базових навичок.

Важливим трендом залишається гнучкість. Все більше програм пропонують студентам рішення з вільним графіком або кількома форматами навчання. Ми в академії "Делойт" упевнені, що важливо надавати студентам свободу.

Більшість слухачів — управлінці й підприємці. Наше завдання — зробити так, щоб навчання було сумісним з їх професійною діяльністю.

Ми пропонуємо програми, розділені на короткі курси, які проводяться в зручний час. До них можна приєднатися будь-коли. Багато занять можна відвідувати ввечері або у вихідні дні, а також у форматі вебінару.

Учитися ніколи не пізно. Нинішні і вчорашні студенти, менеджери вищої ланки і фахівці в різних галузях можуть здобути бізнес-освіту, підвищивши свою конкурентоспроможність.

Щоб відповідати на виклики часу, потрібно швидко реагувати на зміни та отримувати нові навички. Тільки люди, які усвідомлюють це, зможуть інтегруватися до економічної парадигми майбутнього.