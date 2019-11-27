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Симулякры корпоративного управления

Симулякры корпоративного управления

Корпоративные тренинги, советы директоров и стратегии. Как далеко эти вещи от настоящего управления бизнесом?
Среда, 27 ноября 2019, 09:05
Петер Зашев
профессор (адъюнкт) в Стокгольмской школе экономики

Следуя за мировыми трендами, большие компании в Восточной Европе тоже нарастающе покупают и пользуются корпоративными тренингами, в том числе лидерских программ!

Как и на любом рынке, поставщики и качество бывают разные – от престижных бизнес-школ с международными рейтингами до местных игроков и бизнес-гуру с неясным опытом.

Но разговор не о них, даже если тема стоит большего осмысления и обсуждения! Разговор о том, что (особенно в бизнесе) любое знание/инструмент имеет смысл, только если мы понимаем, в чем его полезность и почему бизнес/человечество его придумал!

В отсутствие такого понимания многие лидеры и менеджеры занимаются симулякрами, иными словами, на курсах и лидерских программах вроде берут все передовое "как у них", но отдачи все равно нет никакой. Примеры, которые я чаще всего вижу?

- ценности компании;

- совет директоров;

- видение и стратегия компании.

Ценности компании

Львиная доля восточно-европейских лидеров и менеджеров, с которыми я встречался, сами в них не верят!

Для них это некий красивый декор/фасад, прячущий настоящее капиталистическое лицо-суть их компании – заработать!

Но любая современная и успешная компания имеет свои ценности (которые задают владельцы напрямую или через совет директоров) и работает в соответствии с ними. Ценности во многом определяют бизнес-модель, выбор клиентов и партнеров и т.д. Ценности компании и есть некий её ДНК-код!

В реальности у многих в Восточной Европе они есть как некий красивый набор слов, который висит на стене рядом с туалетом. Очередной симулякр!

Все как у них, у взрослых, но без понимания, зачем нам это надо, пользу это нам не приносит.

Даже наоборот, отнимает время на их создание и вносит цинизм, типа "обман все это! Деньги зарабатываем, вот и все!"

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Совет директоров

Восточная Европа еще в 1990-х (с помощью западных консультантов) списала с Запада большую часть корпоративного права, в том числе наличие Совета директоров.

В итоге, как бы на бумаге, все как у них, а требуемого результата все равно нет! Получается некий симулякр – буква закона присутствует, а духа закона нет!

Я думаю, положа руку на сердце, все отметят, что видно в реальности там, где закон требует наличия совета директоров: в госкомпаниях видим политических назначенцев, с зачастую, неоправданно большими окладами и нулевым реальным вкладом, а в частных – друзей и родственников владельца(ев), миссия которых – "не мешать".

И то и другое симулякр, который губителен для компании, и в долгосрочной перспективе для ее владельцев.

Видение и стратегия

Тут легко можно увидеть невооруженным взглядом, как многие топы, даже если были в (топ) бизнес-школах, ловко оперируют терминами, создают эффектные powerpoint’ы, а в итоге бизнес все равно движется от бюджета до бюджета, решения принимаются "на коленке" с точки зрения тактики, а не стратегии.

Видение, даже когда оно есть, по моему опыту:

а) абсолютно нереально и серьезно его никто не воспринимает (30%),

б) слишком заточено на конкретные бизнес – результаты, иными словами никого не вдохновляет (30%),

в) слишком расплывчато и многие его не понимают (30%).

Вышесказанное лишь часть примеров симулякров. Учитывая их массовость, мы все начинаем жить в каком-то параллельном, полуреальном мире, где, вроде, все термины, структуры и инструменты налицо, но отдачи/результата все равно нет!

Что делать? У меня нет легкого и однозначного ответа! Но, наверное, первым шагом всегда может быть вопрос к себе: почему умные люди придумали все это?

В чем истинные смысл и полезность иметь совет директоров, ценности, стратегию и т.д. В первую очередь, с точки зрения владельца компании!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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