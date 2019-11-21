Как и для чего инвентаризировать леса

Ліси — важлива екосистема, що позитивно впливає на клімат, навколишнє середовище та життя людей.

До того ж, це важливий природний ресурс, який широко використовується у виробництві та забезпеченні потреб населення.

Ефективне та розумне управління будь-якими ресурсами потребує перш за все точних даних про їхні кількісні та якісні характеристики.

В Україні 10,4 млн га лісів. За цим показником Україну можна порівняти з Польщею, 9,2 млн га, та Німеччиною, 10,7 млн га.

Водночас, якщо в Україні річний обсяг лісозаготівлі становить близько 20 млн куб м, то в Польщі — близько 40 млн куб м, у Німеччині — близько 64 млн куб м.

Виходячи з цих даних, можна стверджувати, що Україна має низький обсяг вирубування. Це погано не лише для деревообробного бізнесу, а й для самої природи. Перестиглий ліс не такий корисний для природи, як ліс-молодняк, а сухостій — це економічна проблема, яка лягає на плечі лісових підприємств.

Для екології та економіки важливо заготовляти достатню кількість деревини і робити це вчасно, особливо з огляду на всихання соснових порід, поширення жука-короїда і необхідність оновлення породного складу лісів. Для максимального екологічного та економічного ефектів вирубування слід ретельно планувати.

Щоб розуміти, у якому обсязі і де заготовляти деревину, потрібні точні дані інвентаризації з можливістю їх регулярного оновлення. Наразі точність та якість даних низькі, адже остання інвентаризація в Україні проводилася у 2011 році.

На початку листопада в парламенті був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін до Лісового кодексу щодо проведення національної інвентаризації лісів". Його мета — створити умови для національної лісової інвентаризації.

Проте наразі не визначено, які методи та інструменти будуть використовуватися при проведенні інвентаризації та які дані будуть отримані.

Експерти комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської бізнес-асоціації вважають, що важливо забезпечити не тільки загальну оцінку запасу насаджень в країні — площу лісів, їх межі та приблизну кількість.

Інвентаризація також повинна забезпечувати окремі лісогосподарські підприємства точними даними про кількість лісу, координати ділянок та їх межі, сортиментний склад, стан зрілості лісу, запаси на кожній ділянці, вартість заготовки. Такі дані відповіли б на політичні, бізнесові та екологічні питання.

На переконання експертів асоціації, інвентаризацію слід проводити за допомогою сучасних лазерних та супутникових технологій, алгоритмів програмного забезпечення для аналізу цих даних. Проводити інвентаризацію "вручну" неможливо через нестачу спеціалістів та відсутність спеціального органу.

Враховуючи наявність системи електронного обліку деревини, проведення інвентаризації та безперебійного моніторингу дасть змогу відображати стан лісів, темпи їх вирубування, швидко перевіряти законність робіт, планувати їх проведення в місцях, де це справді необхідно та економічно ефективно.

Важливо правильно управляти цінними лісовими ресурсами, а робити це можна тільки на основі вчасних та достовірних даних. Для їх отримання і потрібні сучасні рішення з інвентаризації лісів та обліку деревини.