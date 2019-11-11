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Либертарианство или социализм? Что нам готовят наши слуги

Либертарианство или социализм? Что нам готовят наши слуги

Если подходы наших доморощенных "социалистов" во власти восторжествуют, то страна уверенно продолжит свое падение.
Понедельник, 11 ноября 2019, 18:12
Александр Соколовский
учредитель Ukrainian Fashion Week, президент "Укрлегпрома", владелец компании "Текстиль-контакт"

Новоизбранный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партийная идеология либертарианства будет заменена.

По его словам, обсуждается что-то среднее между либеральными и социалистическими взглядами.

Хочу предупредить, что если подходы наших доморощенных "социалистов" восторжествуют, то страна уверенно продолжит свое падение, а продолжающийся отток трудовых ресурсов его многократно усилит.

Ведь основы либертарианства — это меньше государства в экономике и больше свободы предпринимательству, а социалисты — это только про то, как мы будем перераспределять налоги, землю, природные ресурсы и кто будет у корыта.

Маленький наглядный пример по вопросу выбора властью идеологии.

Только в 2014-2015 годах в Польше открылось пять концертных залов: зал симфонического оркестра Национального радио Польши в Катовице, конгресс-центр ICE в Кракове, зал филармонии в Щецине, национальный форум музыки во Вроцлаве и центр культуры и конгрессов "Йорданки" в Торуне.

Если посмотреть, сколько за пять лет в Польше открылось театров, музеев и библиотек, то пост получится длинным. Пытаюсь теперь вспомнить, какие объекты культуры появились в последние пять-десять лет у нас в стране.

Есть одна "досадная" закономерность: развитие культуры и образования невозможно без развития экономики. В 1991 году наши стартовые экономические условия были примерно одинаковыми, только мы стоим на месте, а в Польше ВВП на душу населения вырос уже в девять раз!

Оказывается, количество заводов, площадь страны или длина дорог не имеют значения, если граждане и выбранная ими власть не понимают, что именно нужно менять и какие изменения обеспечат подъем экономики.

Начиная реформы в 90-х, полякам было чрезвычайно трудно. Однако, в отличие от падких на популистов украинцев, поляки поняли необходимость в болезненных изменениях и смогли привести к власти реформаторов. Много лет перманентных трансформаций превратили Польшу в богатую страну с хорошими перспективами.

Рецепты для ускоренного экономического роста — ни для кого не секрет, и именно с такой программой Зеленскому удалось стать президентом, а "Слуге народа" — получить большинство в Верховной Раде.

Уменьшение роли государства в экономике.

Поэтапное снижение доли госрасходов в ВВП с 42% до приемлемых 30%.

Приватизации государственных предприятий.

Открытие рынка сельскохозяйственных земель.

Комплексная реформа системы образования.

Борьба с коррупцией.

Разделение монополий в энергетическом секторе.

Содействие прямым иностранным инвестициям.

Защита прав собственности.

Верховенство права.

Если всего это не произойдет, если вместо появившейся социалистической риторики не будет озвучена и не начнет воплощаться стратегия ускоренного экономического роста, судьба партии власти и страны будет крайне печальна.

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Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Зеленский ВВП Польша

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