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Как взыскать убытки с менеджмента

Как взыскать убытки с менеджмента

Когда механизм производного иска заработает в полную силу?
Понедельник, 11 ноября 2019, 17:44
Вадим Майструк
юрист Aequo

Взыскание убытков с менеджмента – дело неблагодарное. Такое клише обусловлено тремя факторами.

Во-первых, в нашем подсознании крепко укоренилось, что суды не любят удовлетворять иски об убытках в принципе.

Во-вторых, выносить сор из бизнеса, а тем более судиться – не наша ментальность.

В-третьих, и тут давайте на чистоту, не все заинтересованы в честном менеджменте.

В данном контексте речь идет о случаях, когда мажоритарный собственник покрывает менеджмент, а миноритарный с этим поделать ничего не может. Результат: потери в бизнесе, за которые ответственность нести некому.

Дабы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, в мае 2016 заработал дополнительный механизм взыскания убытков – производный иск.

Механизм простой: даже маленький участник/акционер, доля которого в бизнесе превышает 10%, может предъявить претензии к управленцам в интересах юридического лица.

То есть прямым выгодоприобретателем этого нововведения является бизнес, опосредованным – его собственники. 

Учитывая сопутствующую детализацию ответственности менеджмента, которая произошла в мае того же 2016 года, эффект от нововведений ожидался "вау-вау".

Оправдались ли ожидания и удалось ли хоть кому-нибудь наказать провинившихся топов?

Динамика роста

Забегая наперёд – да, удалось. Многим ли – нет. Есть ли перспектива – однозначно да.

Теперь обо всем по порядку.

С мая 2016 года производных исков в Украине подано около 30. Справедливости ради, в это число не входят иски, поданные непосредственно юрлицом к менеджменту.

То есть речь идет только о претензиях, заявленных к управленцам участниками либо акционерами в интересах юридического лица. 

Если же суммировать все хозяйственные иски о взыскании убытков с директоров и прочих управленцев, то их за три года их было подано более 100.

Цифра вроде не впечатляет. Но если до 2016 такие дела можно было пересчитать на пальцах, то сотня – не такой уж и плохой количественный показатель.

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Качество vs количество

Качество дел пока проигрывает количеству. Увы, 90% исков суды оставляют без удовлетворения.

С одной стороны – плохо. С другой – есть прекрасная возможность поучиться на чужих ошибках. А ошибки и вправду есть.

Ошибка № 1: отсутствие факта убытков 

Большинство проигранных исков пропитаны болью, обидой и обвинениями собственников в сторону менеджмента (как правило, уже бывшего).

Но за этой обидой зачастую отсутствует сам факт убытков. Отсутствие основополагающего факта закономерно приводит к отказу в удовлетворении иска.

Практический пример. Директор продал объект недвижимости ООО по стоимости, которая была на 70% ниже рыночной.

Между строк судебного решения читается, что продал с таким неприличным дисконтом умышленно. В дальнейшем участник ООО в интересах последнего предъявил к директору иск о взыскании убытков.

Сумма иска – разница между реальной стоимостью объекта и ценой фактической продажи. Все бы ничего, но до предъявления иска сделка была признана недействительной в судебном порядке.

Соответственно, имущество по реституции вернулось к ООО, что исключает факт убытка как такового.

Вывод №1: даже если управленец и наделал пакостей, наказать его монетой можно лишь в случае, если эту монету утратило юрлицо.

Ошибка № 2: отсутствие доказательств

Если факт убытков действительно есть, его еще нужно доказать. Как и причинно-следственную между убытками и действиями управленца. Именно доказать, а не предположить. Как показывает практика, именно на этом месте ломаются копья большинства истцов.

Практический пример.Будучи в сговоре с одним из учредителей ООО, директор затеял дублирующий бизнес. Производственные мощности ООО использовал в новосозданном бизнесе, а само ООО – практически довел до банкротства.

Второй учредитель такую наглость терпеть не смог и обратился в суд с производным иском о взыскании убытков.

Фабула дела в украинских реалиях вполне привычная. И ко второму учредителю по-человечески проникаешься сочувствием. Но судебное решение не может строиться на эмоциях и предположениях (и это правильно).

Именно по этой причине суд в удовлетворении иска отказал: истец не предоставил ни одного доказательства наличия убытка и причинно-следственной связи между предполагаемыми потерями и действиями директора.

Вывод №2: перед обращением в суд нужно потрудиться и собрать доказательства. Сам иск нужно грамотно обосновать.

Повторимся: указанные ошибки являются основанием для отказа в удовлетворении 90% исков. Соответственно, если эти ошибки учесть, то статистика может быть совершенно иной. Помочь исправить ее могут и позитивные примеры, которые стоит взять на вооружение.

Паровозик, который смог

Позитивных примеров в судебной практике пока немного. Но их качество и суть более чем удовлетворяют. Некоторые из них стоят особого внимания.

Уплата земельного налога за третьих лиц

Директор от имени ООО уплатил земельный налог за физ. лиц-арендодателей на сумму около 1 млн грн. Учредитель ООО такие траты не одобрил и обратился в суд с иском в пользу юрлица.

Удовлетворяя иск, суд обосновал решение следующим: истец доказал, что действия директора привели к потере конкретной суммы, а директор, в свою очередь, вину в произошедшем не опроверг.

Отказ от лицензии в пользу иного юрлица

ООО являлось собственником лицензии на добычу газа. Директор ООО подписал отказ от лицензии и передал этот отказ … своему же юрлицу, бенефициаром которого он и являлся.

Воспользовавшись таким отказом, новый выгодоприобретатель переоформил лицензию не себя. Удовлетворяя иск на сумму 1,5 млн грн (цена лицензии), суд исходил из прямой связи между действиями директора и убытками ООО. 

Таким образом, позитивные примеры реального наказания менеджмента все же есть.

К ним можно было бы отнести и нашумевшее дело Харьковского тракторного завода, в котором сумма претензий к бывшему управленцу составляет аж 30 млн грн.

Но в июне 2018 года Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Основание – истец окончательно не убедил его в наличии вины бывшего гендиректора. Возможно, со второй попытки собственнику бизнеса это удастся.

***

Пока один бизнес спускает недобросовестному менеджменту все с рук, другой не хочет оставаться в дураках и идет в суд. Первый сетует на плохую практику, второй – ее меняет. Первый проигрывает априори. Второй – имеет шансы на успех.

Соавтор – Елена Перцова, советник Aequo

 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
убытки бизнес менеджмент

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