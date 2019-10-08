ДТЭК в новом рынке электроэнергии: ответы на вопросы

С 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии. У практиков и экспертов были осторожные ожидания о его работе на первоначальном этапе.

При том, что реформа была подготовлена при участии зарубежных партнеров (в т.ч. Европейского энергосообщества и USAID), а модель рынка была неоднократно успешно опробована во многих странах.

Все-таки рынок открывался в момент, когда несколько энергоблоков АЭС были в ремонте, а середина лета - традиционный пик спроса на электроэнергию. Да и информшум, создаваемый недоброжелателями реформы, формировал негативные ожидания.

Тем не менее, Армагеддон не состоялся. Конкурентный рынок работает уже четвертый месяц, скептики начинают понимать его преимущества, конструктивно настроенные эксперты подсказывают, как устранять сложности.

А вот рьяные противники нового рынка (они же по совместительству – "Die Hard" критики ДТЭК) не сдаются.

Применяя метод "если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов", аудиторию страны снабжают псевдо-аналитикой и сомнительной экспертизой.

Продолжается охота на энергетическую Чупокабру. Вчера ДТЭК заметили на РСВ. Сегодня ДТЭК "оккупировал" Бурштынский остров. Завтра "эксперты" еще что-нибудь устрашающее придумают. Их бы энергию, да в мирных целях...

Я собрал ответы и разъяснения на наиболее громко звучащие в последнее время публичные высказывания о якобы "монополии" ДТЭК. Все они, на мой взгляд, попадают в одну из трех категорий: абсурд, подтасовка и недостаточная компетентность.

Но если вчерашний блогер мог безнаказанно писать все, что стерпит ФБ, то сегодня, обладая правом принимать решения от имени власти, он обязан комментировать ситуацию хотя бы минимально владея цифрами и базовым понимание предмета.

Ведь с большой властью приходит и большая ответственность!

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Вопрос первый и самый арифметически простой. Сколько потребитель платит ДТЭК в новом рынке? Тут статистика проста, как тест по математике для 5-го класса. Вот из чего формируется цена на электроэнергию для потребителя:

1) Оптовая цена РСВ (рынок на сутки вперед): 157 коп (62%)

2) Платеж НЭК Укрэнерго и облэнерго: 54 коп (21%)

3) НДС: 42 коп (17%)

Так как в структуре производства электроэнергии ТЭС ДТЭК занимают менее 25% (факт), то удельный вес ДТЭК в платежке потребителя максимум равен 15% (факт). Когда вам называют цифры в 60% и даже 90%, помните: это просто фейк! Вас обманывают.

Звучит много "криков" о якобы монопольном беспределе ДТЭК в Бурштынском энергоострове.

Даже АМКУ под мощным давлением псевдо-экспертов и не всегда удачливых мелких трейдеров, инициирует расследование. Давайте и тут разберёмся, что происходит.

Как работает Бурштынский остров в условиях нового рынка: потребители электроэнергии в Бурштынском острове имеют доступ к 3646 МВт мощностей из разных источников:

1. Бурштынская ТЭС ДТЭК: 2366 Мвт (65%)

2. Импорт из Евросоюза, т.е. Словакия, Румыния и Венгрия: 1050 Мвт (30%)

3. Калушская ТЭС и др.: 230 МВт (5%)

Фактически в сентябре 2019 года в остров было поставлено 760 млн кВтч, из которых 423 млн кВтч (56%) было поставлено на внутренний рынок и 337 млн кВтч (44%) экспортировано. В структуре поставок на внутренний рынок острова из 423 млн кВтч:

– 51% (216 млн кВтч) составила электроэнергия, произведенная на Бурштынской ТЭС;

– 44% (184 млн кВтч) составила импортируемая электроэнергия;

– 5% (23 млн кВтч) электроэнергия, произведенная прочими генерациями.

Таким образом объем производства Бурштынской ТЭС (ДТЭК) для нужд острова по факту сентября 2019 г составляет 51%.

Поэтому когда вам говорят, что в новом рынке ДТЭК контролирует 95% всей э/э в Бурштынском энергоострове – это очередной фейк или элементарное непонимание того, как работает остров.

Кстати, в старой модели рынка так можно было утверждать. Тогда не было свободного импорта в остров, правда и тариф полностью регулировался государством и составляла 162 коп/кВтч в первом полугодии 2019 года.

А знаете какая цена на базовый график сложилась в Бурштынском острове в сентябре? Да, 161 коп/кВтч. Это еще один факт.

В сентябре в ОЭС Украины (согласно официальным данным Оператора рынка), было продано 3,839 млрд кВтч на рынке на сутки вперед (РСВ). РСВ используется как индикатор рыночной цены.

При этом ТЭС ДТЭК продали 0,295 млрд кВтч. Это составляет 7% от общего объема торгов. Если вам пытаются внушить, что ДТЭК на рынке Украины контролирует 60% нерегулируемого рынка – знайте, вас опять пытаются намеренно дезинформировать.

Но вернемся к ситуации в острове. Популярностью обрастает новая теория заговора, что ДТЭК якобы создает дефицит мощности в острове, чтобы нажиться на потребителях.

Конспирологические теории всегда интересны читателям, но в данном случае все до банального просто. В последний раз по подсчетам "эксперта" Геруса объем "зафиксированного" дефицита достиг фантастических размеров: 8000 МВт!

Как говорит Андрей Герус "это равно мощности трех атомных электростанций". Что бы понять дикую абсурдность таких заявлений, достаточно просто посмотреть на базовые цифры потребления острова:

В сентябре потребители Бурштынского острова потребляли ночью максимум 669 МВт, а днем максимум 846 МВт. При таком уровне потребления дефицит 8000 МВт превышает потребление острова в 10!!! раз.

Как дефицит потребления может быть больше самого максимального потребления в десятки раз – никто объяснить не сможет (тут не только физика, тут даже эзотерика бьется в конвульсиях абсурда). Это даже фейком назвать нельзя. Это откровенная манипуляция!

Кстати, ниже предоставлен анализ подобных деклараций Андрея Геруса по поводу искусственного дефицита мощности и в ОЭС Украины.

Согласно информации, опубликованной Герусом, дефицит электроэнергии на 24й час в сентябре в Украине составил 12 064 МВт.

Однако, согласно данным системного оператора НЭК Укрэнерго все потребление в Украине на 24й час составляет 13 855 МВт (как пример показаны данные за 3 сентября, вторник)

Из этих 13 855 МВт реального, а не придуманного Герусом потребления:

– 8504 МВт было покрыто АЭС;

– 633 МВт было покрыто ТЭЦ;

– 86 МВт – ГЭС, ГАЭС и ВИЭ;

– 5090 МВт всеми ТЭС, включая государственную Центрэнерго и частные ДТЭК и Донбассэнерго.

То есть даже если бы полностью отключились все ТЭС (чего по факту и близко не было), то дефицит бы составил 5090 МВт, но никак ни 12064 МВт.

И еще один комментарий по поводу дефицита на РСВ. У клиентов есть очень простой способ избежать рисков, связанных с дефицитом.

Вместо покупки всего объема на РСВ в споте (а именно при такой закупке может возникнуть дефицит), потребители могут просто подписать прямой договор на поставку с производителем электроэнергии.

В таком случае потребитель вообще не несет рисков и не платит за возможный дефицит мощности на РСВ. Это становится проблемой производителя.

Еще несколько поясняющих фактов о работе Бурштынского острова.

Есть три страны, откуда возможен импорт в остров: Венгрия, Румыния и Словакия. Но импорт целесообразен только в том случае, если создается соответствующая ценовая ситуация – цена в Украине должна быть выше. В этом случае импорт становится выгодным трейдерам.

Цена в Европе формируются на основе спроса и предложения на рынке и постоянно меняются под влиянием внешних факторов (погода, аварии, ремонты, изменение объемов потребления и т.д.).

Для Бурштынского острова регулятор установил границы цен для продажи э/э на РСВ днем и ночью. В энергетической тусовке это называется "прайс кэпы" от английского "Price Cap".

Прайс-кэпы применяются независимо от спроса и предложения в острове. Электроэнергию в острове никто не может продать по цене выше 34 евро/ МВтч ночью и 74 евро / МВтч в дневной зоне.

Если продавать э/э ровным графиком 24 часа в сутки, то максимальная цена не может быть выше 59 евро/МВтч.

В Европе прайс кэпов нет. Поэтому цены там на разных рынках – разные. Цены в Венгрии и Румынии – высокие, цены в Словакии – низкие.

Электроэнергию из Румынии и Венгрии в Бурштынский в остров никто не импортирует. Это убытки. Исключение – Словакия: в дневной зоне цены там ниже, чем цены на РСВ в Бурштынском острове.

Трейдеры стремятся импортировать э/э исключительно в дневной зоне. Ночью – импорт в остров убыточный даже из Словакии. Трейдеры не хотят импортировать э/э ночью в Бурштынский остров и нести финансовые потери.

Экономика работы Бурштынской ТЭС сильно зависит от прайс-кэпов. Работа днем покрывает расходы на производство э/э. Работа ночью – не покрывает себестоимость производства э/э.

Ночью станция несет убытки. Единственным способом, чтобы как-то выровнять ситуацию, ТЭС должна работать ровным графиком 24 часа (днем и ночью). Тогда в среднем за счет работы днем, можно покрыть потери ночи.

Импорт и экспорт э/э из острова доступен всем желающим, для этого нужно выкупить на аукционе НЭК Укрэнерго доступ к сечению. На совершенно прозрачных и конкурентных условиях – кто больше заплатит.

ДТЭК в сентябре 2019 года на аукционе Украина – Словакия из 840 МВт сечения выкупил 250 МВт (30%).

Соответственно, другие трейдеры – 590 МВт (70%). В сентябре ДТЭК импортировал 38 млн кВтч, или 21% от купленного сечения, другие трейдеры – 157 млн кВтч, что составляет всего 37% от выкупленного сечения.

Таким образом, трейдеры-импортеры решили не использовать доступное сечение в объеме (внимание на экран) 268 млн кВтч!!!, что больше, чем максимальный объем, который мог импортировать ДТЭК из Словакии в сентябре.

Причина одна. Трейдерам просто не выгодно импортировать э/э в остров ночью. Трейдер несет убытки из-за ночных прайс-кэпов. А трейдер, который несет убытки – это не трейдер, это банкрот.

Только вот потребители в Бурштынском острове к этому не имеют никакого отношения. Они не могут отказаться от потребления э/э ночью только потому, что "трейдер отказывается стать банкротом".

Поэтому нравится это ДТЭК или нет, а ночью Бурштынская ТЭС должна работать, даже если станция несет убытки. Это и называется надежное и стабильное обеспечение электроэнергией потребителей острова.

Что будет если Бурштынская ТЭС будет работать только ночью (когда импорт падает до минимального уровня), а днем будут выключаться, чтобы дать возможность заработать трейдерам?

Если Бурштынская ТЭС будет включаться только ночью, работать в убыток и выключаться днем, чтобы дать возможность заработать трейдерам импортером, то очень скоро ТЭС вынуждена будет остановиться: либо из-за аварийности (это не устойчивый режим работы ТЭС), либо из-за банкротства.

Но это не беспокоит "диванных экспертов". Важно обеспечить спекулятивный доход для мелких трейдеров импортеров.

И еще несколько слов о цене, которая складывается на РСВ острова. "Эксперты" возмущаются, что якобы цены в острове на 15% - 25% выше цен на РСВ в ОЭС Украины. Тут вы сами решите, что это: абсурд, фейк или просто некомпетентность.

Факты вещь упрямая. В сентябре цена РСВ в Бурштынском энергоострове на базовый график потребления составила 161 коп / кВтч.

Цена на РСВ в ОЭС Украины на базовый график – 157 коп/кВтч. Разница – 2.5%. При этом примечательно, что 78% объема всех продаж импортной э/э в Остров были сделаны независимыми (от ДТЭК) трейдерами-импортёрами.

Соответственно влияние на цену в острове у них было почти монопольное. Значит ли это, что независимые трейдеры "завышают" цену на РСВ в острове?

Кстати, если кто-то думает, что трейдера-импортеры заинтересованы в снижении цена на РСВ…поздравляю вас. Вы стали почетным членом Клуба наивных и доверчивых (извините за сарказм, не сдержался).

В целом, я достаточно спокойно отношусь к тому, когда критикуют ДТЭК. Никто не идеален.

Но абсурдные нападки и фейковые обвинения отвлекают нас всех - и власть, и общество, и промышленность - от совместного решения вопросов и проблем в стране, экономике, энергетическом секторе.

А их нужно решать. Профессионально, системно, стратегически с участием всех участников рынка, сообща.