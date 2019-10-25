Путешествия, транспорт, финансы: какие индустрии процветают благодаря миллениалам

В ближайшие годы расходы миллениалов значительно увеличатся и достигнут пика. По данным CB Insights, 30 трлн долл, которые накопили за свою жизнь поколение X и бэби-бумеры, постепенно перетекают "игрекам".

И этот тренд виден уже сейчас: миллениалы начали больше всех тратить на свои предпочтения: путешествия, еду на вынос и новые виды транспорта.

Привычки поколения Y отличаются от их предшественников, и это влияет на экономику.

Многие сферы бизнеса оказались не готовы к радикальным изменениям и стали стремительно терять спрос среди молодых людей.

Но некоторым индустриям удалось подстроиться под запросы нового поколения и ускорить развитие — во многом благодаря внедрению современных технологий.

Доставка еды

Одна из особенностей миллениалов — высокий темп жизни. Поколение Y живет в быстром рабочем ритме, и это изменило его привычки, в том числе те, которые касаются еды.

"Игреки", например, чаще берут еду с собой, чем старшие поколения. Это заставило популярные сети питания внедрить предзаказы и поставить кассы самообслуживания.

Но больше всего в ресторанном бизнесе растет сегмент доставки — сейчас он занимает от 5 до 10% доходов компании.

На его развитие во многом также повлияли миллениалы и их стиль жизни: по данным инвестиционного банка UBS, они в три раза вероятнее закажут еду, чем их родители.

На рынке появились сервисы, которые не только предложили удобный способ доставки с помощью приложения, но и существенно расширили само предложение. Если последние десятилетия в сегменте доминировали пицца и китайская еда, то сейчас их доля упорно уменьшается в пользу других типов кухни.

Лидеры рынка доставки еды

Источник: Forbes

В 2016 году стартап Deliveroo привлек 275 млн долларов в рамках раунда E, в котором участвовал и GR Capital.

Deliveroo работает над приложением, которое позволяет заказывать еду на дом.

С 2016 года компания сделала еще нескольких шагов в развитии: привлекла два дополнительных раунда инвестиций и расширилась до более 200 городов в 12 странах мира.

Сейчас Deliveroo оценивается в более 4 млрд долларов при общей сумме финансирования в 1,35 млрд долларов.

Еще один заметный игрок на рынке доставки — сервис Glovo. Это также портфельная компания GR Capital.

Фонд, в частности, помогал проекту выходить на рынок Украины в 2018 году. Glovo — испанская компания, которая начала работу в 2015.

Сервис выделяется тем, что может доставить любую вещь, которая поместится в фирменный рюкзак курьера, включая еду из ресторанов и сетей быстрого питания. Сейчас Glovo работает в более 120 городах по всему миру и привлек суммарно более 320 млн долларов.

Собственный сервис по доставке еды развивает и Uber. Приложение Uber Eats доступно в более 500 городах Северной и Южной Америках, а также Европе. За 2018 год сервис сгенерировал выручку на сумму около 1,5 млрд долларов.

В целом же, по данным UBS, рынок онлайн-доставки еды к 2030 году будет оцениваться в 365 млрд долларов — это в десять раз больше, чем в 2018 году.

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Благодаря миллениалам активно развивается индустрия путешествий. По данным опроса Expedia, представители поколения Y путешествуют больше других — 35 дней в год.

В то же время их предпочтения отличаются от предыдущих поколений. Миллениалы меньше ездят в традиционные туры, а чаще выбирают более аутентичные поездки, чтобы лучше понять культуру и обычаи локации. Две трети участников опроса платформы Skift отметили, что вероятнее потратят деньги на активности, чем на более комфортабельный номер в отеле.

Чтобы удовлетворить этот запрос, лидеры рынка начали предлагать уникальные впечатления в рамках путешествий.

Одна из самых крупных компаний отрасли — сервис аренды жилья Airbnb, который стоит около 35 млрд долларов — запустил в 2016 году раздел Experiences, который позволяет дополнительно забронировать тур или мероприятие от местного жителя. Сейчас в разделе доступно около 30 000 подобных активностей, и их популярность растет с каждым годом.

Вокруг тренда начали появляться и отдельные стартапы. В прошлом году гонконгский Klook привлек 200 млн долларов при оценке в более 1 млрд долларов.

С помощью Klook пользователи могут купить активности в рамках путешествия: билеты в парк аттракционов, подводный тур с аквалангом, экскурсию по местным достопримечательностям. Уже тогда на Klook было доступно более 50 000 подобных предложений.

Похожий сервис предлагает американский стартап IfOnly. Это маркетплейс впечатлений для путешественников, где можно выбрать как "локальные активности" — поход в ресторан, прогулку на катере — так и впечатление, "которое бывает раз в жизни": роскошный уикенд, личный концерт или игра в баскетбол с Шакилом О’Нилом. В прошлом году IfOnly привлек 20 млн долларов.

Доступные поездки

Кроме этого, миллениалы привыкли тратить на путешествия меньше других возрастных групп.

По данным TripAdvisor, поколение Y предпочтет жилье в два раза дешевле, чем поколение беби-бумеров.

Экономить миллениалам позволяют онлайн-сервисы по поиску билетов, а также ценовые агрегаторы.

Как сообщает CB Insights, 85% миллениалов заходят на несколько сайтов во время планирования путешествия.

Сейчас на рынке работают десятки агрегаторов, которые предлагают выбор авиабилетов по самой низкой цене.

Один из главных игроков — американская компания Kayak. Это платформа, которая собирает информацию с сотни сайтов и предлагает самые выгодные цены. Kayak был основан в 2004 году, а в 2013 продан за 2,1 млрд долларов компании Booking Holdings.

Один из лидеров европейского рынка — сервис Kiwi. Агрегатор предлагает маршруты, в которых объединяет обычно не сотрудничающие между собой авиакомпании.

В 2017 году Kiwi продал авиабилетов на 700 млн євро. В этом году контрольный пакет акций компании выкупила General Atlantic — по слухам, за 125 млн долларов.

On-demand транспорт

Миллениалы предпочитают жить в городах. Более того, каждый пятый вероятно купит дом ближе к центру. Главная причина — доступ к удобному транспорту.

В последние годы на рынке появился ряд новых способов передвижения по городу. Самый популярный сейчас — электроскутеры, которые можно взять в аренду через приложение.

Подобный сервис предлагает уже более десяти стартапов с многомиллионными инвестициями.

Инвестиции в стартапы рынка по состоянию на конец 2018 года

Источник: TechCrunch

Один из самых быстрорастущих — Lime. За три года работы он привлек более 860 млн долларов — в том числе от GR Capital — и получил оценку в 2,4 млрд долларов.

Изначально Lime предлагал для аренды только байки, но с 2018 года добавил в линейку электроскутеры и сейчас делает на них основную ставку.

По состоянию на сентябрь 2019 года, стартап работает в более чем 120 городах США и Европы.

Его главный конкурент — американский Bird, который запустился в сентябре 2017 года.

За первый год стартап расширился на 100 городов и достиг отметки в 10 млн поездок. Во многом ему помогли инвестиции: к тому моменту Bird привлек более 400 млн долларов при оценке в 2 млрд долларов, что позволило ему стать самым быстрым стартапом в истории, который стал "единорогом".

Впоследствии на рынок вышли и крупные такси-сервисы. Под брендом JUMP работают скутеры Uber, которые сейчас доступны для аренды в 13 американских и четырех европейских локациях. Lyft также не отстает и предлагает свой электротранспорт уже в более десяти штатах США.

Несмотря на существенные проблемы отрасли — например, запреты на электроскутеры со стороны городских властей — аналитики считают отрасль перспективной.

По данным Morningstar, общая выручка компаний рынка увеличится на 21% до 5 млрд долларов к 2023 году. И именно миллениалов станут основным драйвером роста.

Финансы в смартфоне

Миллениалы не любят традиционные банки: им сложно решать с ними проблемы и стоять в очередях в отделениях. Именно поэтому больше 90% "игреков" используют веб-сервисы для банковских операций.

Самый популярный тренд — digital-first банки. Это приложения для учета финансов, которые не требуют походов в банк для открытия счета и других операций.

Самый дорогой стартап сферы — немецкий мобильный банк N26. У него есть банковская лицензия в Германии, но он не управляет физическими отделениями.

Все операции — оплата покупок, отправка и зачисление средств, зарубежные переводы — клиенты могут делать через приложение или веб-платформу.

Благодаря этому N26 предлагает более выгодные условия для пользователей — например, зарубежные переводы здесь в шесть раз дешевле, чем у традиционных банков.

За почти пять лет работы N26 привлек 670 млн долларов при оценке в 3,5 млрд долларов. Сейчас его клиентская база насчитывает более 3,5 млн человек в Европе.

Похожий сервис делает Revolut. Он позволяет через приложение оформить банковскую карту с полноценным IBAN-аккаунтом. С помощью Revolut можно без дополнительных трат переводить деньги в 28 стран, а также снимать их в банкоматах.

Кроме этого, приложение в приложении можно проводить операции с криптовалютами. По состоянию на февраль 2019 года Revolut обслуживал около 4,5 млн клиентов.

Удобное инвестирование

Миллениалы не только по-другому обращаются с деньгами, но и иначе их вкладывают. Поколение Y доверяет технологиям, что меняет их привычки в инвестировании.

По данным консалтинга Accenture UK, 67% миллениалов ожидают, что при управлении активами им будут помогать роботизированные рекомендации.

Подобные сервисы уже существуют и сформировали рынок финансовых робо-советников.

Один из его лидеров — сервис Betterment, который помогает откладывать и инвестировать деньги для разных целей: покупки дома, погашения долга, жизни на пенсии.

Пользователь изначально рассказывает о своих целях, а Betterment рекомендует ему сумму, которую стоит инвестировать, и подбирает план с учетом рисков.

Сервис регулярно меняет баланс портфеля, чтобы сохранять уровень рисков и автоматически реинвестирует полученные дивиденды.

По состоянию на 2019 год Betterment управляет средствами клиентов на 16 млрд долларов и оценивается в 800 млн долларов.

Другой сервис, который упрощает инвестиции для миллениалов, — Acorns. При каждой покупке пользователя с помощью карты приложение округляет сумму до целого доллара и автоматически инвестирует разницу в профессионально управляемые индексные фонды.

В этом году Acorns привлек дополнительные 105 млн долларов на развитие, получив оценку в 860 млн долларов.

Миллениалы — та аудитория, на которую бизнесу действительно стоит делать ставку.