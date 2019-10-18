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Как удовлетворить кадровый голод в агросекторе

Как удовлетворить кадровый голод в агросекторе

К концу 2019 года общее количество вакансий в агросекторе составит 14,5%. При этом 12,9% среди всех зарегистрированных безработных в июле - из сельского хозяйства. Почему работодатели и безработные не могут найти друг друга?
Пятница, 18 октября 2019, 16:18
Мария Абдуллина
руководитель направления OLX Работа

Аграрная отрасль в Украине - одна из перспективных сфер страны, наряду с промышленностью и IT-индустрией.

Согласно прогнозу Государственной службы занятости, к концу 2019 года общее количество вакансий в агросекторе составит 14,5%.

Это третья по спросу сфера, после производства (21,2%) и розничной торговли (15,8%).

Примечательно, что 12,9% среди всех зарегистрированных безработных, например, в июле – из сельского хозяйства, и это 4 место в рейтинге по безработице.

Можно сказать, что работодатели с соискателями не могут найти друг друга и договориться, поэтому проблема кадрового голода остается критичной для агрокомплекса.

Тем не менее, улучшить процесс поиска и привлечения квалифицированных специалистов под силу каждому бизнесу.

Начать стоит с анализа мест и каналов поиска работников, чтобы сосредоточить силы на эффективных инструментах, с наиболее релевантной аудиторией.

Далее следует более детально изучить настроения соискателей по завершению сезонных работ, оценить собственные возможности и тщательно спланировать набор кадров в 2020 году.

Рыночные зарплаты

Первое, на что обращают внимание соискатели – это зарплата, и чем она выше - тем лучше. Только 17% пользователей онлайн платформы OLX Работа откликаются на вакансии, где не указан доход.

Большинству важно понимать, на какой уровень вознаграждения они могут рассчитывать.

В нашем обществе еще живет стереотип о том, что работа в агросфере - это не прибыльно.

Сейчас ситуация с зарплатами в агросекторе стремительно меняется и это уже далеко не так. 

Аналитика нашей онлайн-платформы показывает, что средняя зарплата самого высокооплачиваемого специалиста в категории "Сельское хозяйство", землеустроителя, составляет 19 тыс. грн.

Вальщик может зарабатывать 17,1 тыс. грн, ветеринар – 13,9 тыс. грн, механик – 12,4 тыс. грн, а механизатор – 12 тыс. грн.

Это выше, чем средняя месячная зарплата по стране, которая весной и вначале лета 2019 года составляла около 10,5 тыс. грн.

Сейчас прослеживается положительная тенденция по увеличению зарплат в сфере сельского хозяйства.

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За два года уровень заработка, по данным нашей аналитической службы, вырос на 43%, и летом 2019 средняя заработная плата в агросфере, согласно предложениям на платформе составляет уже 9500 грн.

Тем не менее, работа за рубежом в агросфере, с точки зрения заработка, остается более привлекательной для соискателя - заграничные зарплаты превышают украинские в 2-4 раза.

Чтобы заинтересовать кадры и снизить отток рабочих рук за рубеж, отечественному бизнесу следует и дальше повышать уровень дохода работников, насколько это возможно в условиях сегодняшней экономики, и предлагать соискателем материальные и нематериальные бонусы.

Региональный вопрос

Самыми "аграрными" областями Украины по праву считаются Винницкая, Полтавская, Киевская, Харьковская и Днепропетровская области – именно здесь самая большая доля валовой аграрной продукции нашей страны.

Государственная служба занятости прогнозировала на 2019 год наибольший спрос на специалистов сельскохозяйственной сферы именно в Полтавской (8,6% вакансий) и Винницкой (8,5%) областях.

Если говорить о зарплатах в регионах, то проанализировав их уровень на платформе видим, что только в Киевской области работодатели платят сотрудникам больше среднего.

К примеру, в Винницкой и Полтавской областях средняя заработная плата в сельскохозяйственной сфере составляет 8000 грн. Это на 1500 грн меньше среднего уровня заработка в сельском хозяйстве по всем регионам.

Для сравнения, во Львовской области средняя зарплата в категории - 11600 грн, в Закарпатской - 10900 грн, в Волынской 10000 грн. Такая разница в зарплатах говорит об уровне конкуренции за кадры и платежеспособности предприятий.

Поэтому для привлечения кадров работодателям важно отслеживать и мониторить похожие вакансии и зарплаты в других регионах, чтобы сделать соискателю конкурентоспособное предложение.

Игра на опережение

Главная особенность агросферы – сезонность. В период сбора урожая или посевных работ агропромышленности требуются тысячи рабочих рук.

Сезонность влияет на все сельскохозяйственные процессы и проявляется в динамике спроса на сотрудников.

Активнее всего работодатели ищут сотрудников весной, летом количество вакансий в агросфере начинает снижаться и к зиме достигает своего минимума – спрос падает на 70%.

Чтобы обойти конкурентов в погоне за квалифицированным специалистом, работодателям выгоднее заняться поиском и подбором кадров уже зимой, чтобы к старту работ у них был сформирован и укомплектован штат.

В таких условиях у работодателей также будет время на обучение сотрудника, если в этом будет необходимость, и это положительно отразиться на качестве выполняемой работы.

Вопрос квалификации сотрудников агросектора также остается актуальным для украинского бизнеса.

В производство внедряются новые технологии, происходит автоматизация производства и рынку необходимы специалисты, которые смогут работать на современных предприятиях.

Внутренние образовательные программы, сотрудничество с профессиональными учебными заведениями и ВУЗами поможет бизнесу заранее готовить будущее поколение к работе в агросфере и повысить квалификацию потенциальных кадров.

Другой профиль

Для украинского аграрного бизнеса главным конкурентом в борьбе за кадры является зарубежный работодатель.

В апреле этого года мы провели на платформе OLX Работа опрос, чтобы понять настроения соискателей и узнать их отношение к зарубежному трудоустройству.

Среди основных причин выезда за границу, помимо зарплат, 16% соискателей отметили то, что не чувствуют себя востребованными в Украине, а еще 13% попросту не могут найти работу.

Это может быть связано с тем, что соискатели недостаточно активны в поиске, и используют не все возможности, которые им доступны. А также с тем, что их знания или квалификация устарели на современном рынке труда, или в их профессии слишком высокая конкуренция.

По данным онлайн платформы, в категории "Сельское хозяйство и лесничество" легче всего найти работу сборщикам, трактористам, пилорамщикам, комбайнерам и разнорабочим.

Их работодатели ищут чаще всего, поэтому мы можем назвать их самыми востребованными специалистами аграрной сферы.

Чтобы не тратить месяцы на поиски нужных специалистов с определенной квалификацией, компаниям агросектора стоит инициировать создание собственных образовательных программ.

Они позволят безработным и невостребованным специалистам сменить профиль и получить новую специальность, а компании, в свою очередь, получат лояльных и профессиональных рабочих.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
АПК безработица

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