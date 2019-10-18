Как удовлетворить кадровый голод в агросекторе

Аграрная отрасль в Украине - одна из перспективных сфер страны, наряду с промышленностью и IT-индустрией.

Согласно прогнозу Государственной службы занятости, к концу 2019 года общее количество вакансий в агросекторе составит 14,5%.

Это третья по спросу сфера, после производства (21,2%) и розничной торговли (15,8%).

Примечательно, что 12,9% среди всех зарегистрированных безработных, например, в июле – из сельского хозяйства, и это 4 место в рейтинге по безработице.

Можно сказать, что работодатели с соискателями не могут найти друг друга и договориться, поэтому проблема кадрового голода остается критичной для агрокомплекса.

Тем не менее, улучшить процесс поиска и привлечения квалифицированных специалистов под силу каждому бизнесу.

Начать стоит с анализа мест и каналов поиска работников, чтобы сосредоточить силы на эффективных инструментах, с наиболее релевантной аудиторией.

Далее следует более детально изучить настроения соискателей по завершению сезонных работ, оценить собственные возможности и тщательно спланировать набор кадров в 2020 году.

Рыночные зарплаты

Первое, на что обращают внимание соискатели – это зарплата, и чем она выше - тем лучше. Только 17% пользователей онлайн платформы OLX Работа откликаются на вакансии, где не указан доход.

Большинству важно понимать, на какой уровень вознаграждения они могут рассчитывать.

В нашем обществе еще живет стереотип о том, что работа в агросфере - это не прибыльно.

Сейчас ситуация с зарплатами в агросекторе стремительно меняется и это уже далеко не так.

Аналитика нашей онлайн-платформы показывает, что средняя зарплата самого высокооплачиваемого специалиста в категории "Сельское хозяйство", землеустроителя, составляет 19 тыс. грн.

Вальщик может зарабатывать 17,1 тыс. грн, ветеринар – 13,9 тыс. грн, механик – 12,4 тыс. грн, а механизатор – 12 тыс. грн.

Это выше, чем средняя месячная зарплата по стране, которая весной и вначале лета 2019 года составляла около 10,5 тыс. грн.

Сейчас прослеживается положительная тенденция по увеличению зарплат в сфере сельского хозяйства.

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За два года уровень заработка, по данным нашей аналитической службы, вырос на 43%, и летом 2019 средняя заработная плата в агросфере, согласно предложениям на платформе составляет уже 9500 грн.

Тем не менее, работа за рубежом в агросфере, с точки зрения заработка, остается более привлекательной для соискателя - заграничные зарплаты превышают украинские в 2-4 раза.

Чтобы заинтересовать кадры и снизить отток рабочих рук за рубеж, отечественному бизнесу следует и дальше повышать уровень дохода работников, насколько это возможно в условиях сегодняшней экономики, и предлагать соискателем материальные и нематериальные бонусы.

Региональный вопрос

Самыми "аграрными" областями Украины по праву считаются Винницкая, Полтавская, Киевская, Харьковская и Днепропетровская области – именно здесь самая большая доля валовой аграрной продукции нашей страны.

Государственная служба занятости прогнозировала на 2019 год наибольший спрос на специалистов сельскохозяйственной сферы именно в Полтавской (8,6% вакансий) и Винницкой (8,5%) областях.

Если говорить о зарплатах в регионах, то проанализировав их уровень на платформе видим, что только в Киевской области работодатели платят сотрудникам больше среднего.

К примеру, в Винницкой и Полтавской областях средняя заработная плата в сельскохозяйственной сфере составляет 8000 грн. Это на 1500 грн меньше среднего уровня заработка в сельском хозяйстве по всем регионам.

Для сравнения, во Львовской области средняя зарплата в категории - 11600 грн, в Закарпатской - 10900 грн, в Волынской 10000 грн. Такая разница в зарплатах говорит об уровне конкуренции за кадры и платежеспособности предприятий.

Поэтому для привлечения кадров работодателям важно отслеживать и мониторить похожие вакансии и зарплаты в других регионах, чтобы сделать соискателю конкурентоспособное предложение.

Игра на опережение

Главная особенность агросферы – сезонность. В период сбора урожая или посевных работ агропромышленности требуются тысячи рабочих рук.

Сезонность влияет на все сельскохозяйственные процессы и проявляется в динамике спроса на сотрудников.

Активнее всего работодатели ищут сотрудников весной, летом количество вакансий в агросфере начинает снижаться и к зиме достигает своего минимума – спрос падает на 70%.

Чтобы обойти конкурентов в погоне за квалифицированным специалистом, работодателям выгоднее заняться поиском и подбором кадров уже зимой, чтобы к старту работ у них был сформирован и укомплектован штат.

В таких условиях у работодателей также будет время на обучение сотрудника, если в этом будет необходимость, и это положительно отразиться на качестве выполняемой работы.

Вопрос квалификации сотрудников агросектора также остается актуальным для украинского бизнеса.

В производство внедряются новые технологии, происходит автоматизация производства и рынку необходимы специалисты, которые смогут работать на современных предприятиях.

Внутренние образовательные программы, сотрудничество с профессиональными учебными заведениями и ВУЗами поможет бизнесу заранее готовить будущее поколение к работе в агросфере и повысить квалификацию потенциальных кадров.

Другой профиль

Для украинского аграрного бизнеса главным конкурентом в борьбе за кадры является зарубежный работодатель.

В апреле этого года мы провели на платформе OLX Работа опрос, чтобы понять настроения соискателей и узнать их отношение к зарубежному трудоустройству.

Среди основных причин выезда за границу, помимо зарплат, 16% соискателей отметили то, что не чувствуют себя востребованными в Украине, а еще 13% попросту не могут найти работу.

Это может быть связано с тем, что соискатели недостаточно активны в поиске, и используют не все возможности, которые им доступны. А также с тем, что их знания или квалификация устарели на современном рынке труда, или в их профессии слишком высокая конкуренция.

По данным онлайн платформы, в категории "Сельское хозяйство и лесничество" легче всего найти работу сборщикам, трактористам, пилорамщикам, комбайнерам и разнорабочим.

Их работодатели ищут чаще всего, поэтому мы можем назвать их самыми востребованными специалистами аграрной сферы.

Чтобы не тратить месяцы на поиски нужных специалистов с определенной квалификацией, компаниям агросектора стоит инициировать создание собственных образовательных программ.

Они позволят безработным и невостребованным специалистам сменить профиль и получить новую специальность, а компании, в свою очередь, получат лояльных и профессиональных рабочих.