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Финмониторинг "по-новому": готовы к штрафу на 170 млн грн?

Финмониторинг "по-новому": готовы к штрафу на 170 млн грн?

Новый законопроект правительства создает еще один "крючок" для бизнеса со стороны правоохранителей.
Пятница, 11 октября 2019, 08:47
Юрий Радзиевский
управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой"

Штраф 170 млн грн за ненадлежащую организацию системы финансового мониторинга и расширение коррупциогенных полномочий Службы безопасности Украины.

Это только некоторые из многих новшеств, которые правительство предлагает внедрить в новом законопроекте о борьбе с отмыванием преступных денег. Вместе с выполнением требований МВФ и FATF с принятием такого документа Украина рискует еще парализовать половину бизнес-процессов в стране. 

Законопроект, внесенный Кабмином, с одной стороны – правильная и своевременная инициатива.

 Растущие угрозы террористических атак, все большая прозрачность международных финансовых транзакций, массовая деоффшоризация – тренды, которые требуют постоянного улучшения системы финмониторинга в стране. Однако как это обычно бывает в Украине, в документе заложены большие риски для честных предпринимателей. 

Чтобы понять, где ждать подвоха, стоит вкратце напомнить, как работает система финмониторинга. 

Определенные структуры (банки, финучреждения, нотариусы, риелторы, лотерейные компании, налоговые консультанты и проч.) наделяются полномочиями "первичного мониторинга".

Они обязаны выявлять  подозрительные операции и не допускать их. Среди таких операций –  выплаты по сделкам с сомнительными ценными бумагами или внешнеэкономическим договорам, не предусматривающих импорт товаров в Украину .

Пороговая сумма для таких операций сегодня – 150 тыс. грн, ее предлагается поднять до 400 тыс. грн (30 тыс. грн для операторов лотерей). Из действующих сегодня 17 ситуаций мониторинга предлагается оставить четыре: 

– операции с наличными (любые зачисления, переводы), 

– операции политически значимых лиц и их окружения, 

– переводы за границу,

– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.

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При этом если субъект первичного мониторинга считает операцию рискованной, то может доложить о ней независимо от граничной суммы. 

На всех этапах проведения операции должен быть организован контроль – проверка документов, "пробивание" по базам и т. д.

Если срабатывает условный "красный маяк", операцию нужно остановить (действующая норма).

Новый законопроект предлагает более жесткую санкцию: моментальную заморозку активов, связанных с терроризмом, как только они будут выявлены на первичном уровне. 

Лучше всего система налажена в банковском секторе, но и оттуда время от времени поступают сигналы об участии некоторых финучреждений в схемах по отмыванию денег.

За халатность в отслеживании пособников террористов или тех, кто занимается "стиркой" денег, субъекты первичного финмониторинга несут ответственность. 

Именно ужесточение этой ответственности в новом законопроекте Кабмина делает финмониторинг уже не простой формальностью, а серьезным рычагом давления на субъектов.  

Вот некоторые из сумм штрафов, которые могут вменить бизнесу: 

1) за ненадлежащую проверку политиков и связанных лиц – до 340 тыс. грн.

2) за нарушение требований отказаться от установления (поддержания) деловых отношений с подозрительным контрагентом – до 850 тыс. грн. 

3) за нарушение порядка замораживания / размораживания активов, связанных с терроризмом и его финансированием – до 1,7 млн грн. 

4) за непредоставление информации в органы финмониторинга или предоставление недостоверной информации о сомнительной операции – до 850 тыс. грн. 

5) за недопуск инспектора финмониторинга к проверке, а также за предоставление документов, в которых невозможно прочитать всю информацию – до 850 тыс. грн.

6) за необеспечение надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга – до 170 млн грн (для финучреждений) и до 34 млн грн (для остальных).

Конечно же, это верхняя граница штрафа, его окончательная сумма будет определяться суммой ущерба, тяжестью нарушения.

Но такие высокие "потолки" дают огромное пространство для коррупционной бухгалтерии и шантажа бизнесменов со стороны органов финмониторинга и силовых структур.

Органам финмониторинга предлагается предоставить право уменьшать начисленные штрафы на 50% с целью "поощрения выполнения требований закона" – интересно, как они будут его использовать?

Кроме того, бизнесу, который попадает в список субъектов первичного мониторинга, особенно небанковским структурам, стоит серьезно задуматься о новых расходах на обучение персонала и техническое обеспечение, поскольку не соблюдать правила / ставить себя под риск не пройти проверку будет очень дорого. 

Новые полномочия для СБУ

"Под шумок" в законопроекте предлагается также расширить по ряду позиций полномочия силовых органов. 

Некоторые шаги – вполне логичны. Например, расширяется базовое понятие "финансирования терроризма".

Если сегодня этот пункт подразумевает передачу денег или других активов террористу именно на совершение или подготовку теракта / создание группы и т. д., то в новой редакции под "финансированием" хотят понимать передачу средств на любые цели.

Другое дело, что теперь эта норма сделает для силовиков еще проще "подвешивание на крючок" "недоговороспособных" предпринимателей, которым в качестве "профилактики" "шьют" эту статью. 

Еще один пункт – прямое расширение полномочий СБУ по внесению физических и юрлиц в список тех, кто связан с финансированием терроризма.

При этом для такого решения – это прямо записано в законопроекте – спецслужбе не понадобится даже открывать уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Присутствие субъекта в списке тех, кто связан с финансированием терроризма, является прямым основанием для автоматической замораживания его активов. Не нужно напоминать, что в наших реалиях перечень оснований для внесения в такой список существенно увеличивается с учетом военных действий на востоке страны. 

Еще "веселее" становится от того, что "на радары" СБУ могут попасть не только собственно фигуранты обращений о нарушении правил финмониторинга, но и компании / физлица, имена / названия которых похожи на имена / названия потенциальных террористов и их пособников.

Законопроект предусматривает возможность ошибочного внесения предпринимателей в зловещий список по причине схожести их наименований с субъектами, финансирующими терроризм.

В таких случаях активы безосновательно пострадавшего предпринимателя будут разблокированы только тогда, когда СБУ проинформирует субъекта финансового мониторинга об ошибке.

Принимая во внимание размер убытков, связанных с каждым днем вынужденного простоя бизнеса, можно только представить себе, чего будет стоить "уговорить" СБУ поторопиться с исправлением своей же ошибки. 

Добавьте сюда еще одну "новацию". Если законопроект будет принят, банкротство или реорганизация юрлица уже не спасет от ответственности за "террористические" и ряд других тяжких преступлений. У правоохранителей появится возможность "догонять" их правопреемников.

Таким образом, логичное на первый взгляд расширение полномочий спецслужбы играет новыми коррупционными красками. 

Доступ к документам упростят 

Отдельные изменения в процессуальные законы явно будут вести к злоупотреблениям. Причем не только в отношении субъектов первичного финмониторинга, но и в целом для всего "рынка". 

К примеру, сегодня следственный судья может рассмотреть дело о временном доступе к вещам и документам (по-старому – выемка) без участия владельца, если существует реальная угроза их уничтожения или исчезновения. То есть а) может и не рассмотреть, б) реальность угрозы нужно доказать.

Законопроектом Кабмина предлагается упростить работу следователям и "смягчить" формулировку до "вероятной угрозы" (то есть чистые предположения), а судью – обязать рассматривать дело без владельца имущества. 

"В пакете" с этой новацией идет норма о запрете публикации постановлений о доступе с какими-либо идентификационными данными о владельце (сегодня в судебном реестре скрываются только персональные данные, но, например, название компании или номер земельного участка может быть открытым).

Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить обжаловать в апелляции отказ следственного судьи предоставить доступ у документам и вещам (сегодня такое решение является окончательным). 

На практике это будет означать намного больше решений о доступе к вещам и документам, о которых нельзя будет узнать адвокатам и самому владельцу.

Даже если в первой инстанции следственные судьи будут отказывать в таком доступе – в апелляции часть решений все равно будет положительными.

Дело, видимо, будет лишь в цене вопроса. И этим очевидно не преминут воспользоваться не только нечистые на руку силовики и судьи, но и конкуренты предпринимателей, к которым намечается "дружественный визит". 

***

Это только отдельные примеры того, как в большую и в целом позитивную инициативу можно заложить "мелкие пакости", способные усложнить жизнь бизнесу.

Однако, как это часто бывает, такого рода инициативы могут быть лишь "приглашением к обсуждению", после которого ряд наиболее одиозных норм будут отменены, а ответственные чиновники отрапортуют о "компромиссе" и "повышении лояльности" со стороны предпринимателей. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
СБУ корупція бизнес финансы

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