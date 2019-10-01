Как Google разрешает бизнес-конфликты
С самого рождения мы склонны конкурировать с целью выжить и развиваться. Но часто конкуренция приводит к конфликтности и самоуничтожению.
Дабы этого не случилось, нам дарована альтернатива. Способность к миролюбию. И это не есть слабость.
Это мудрость выживания, записанная в ДНК. Это – ген урегулирования конфликтов.
Для любого развития нужен толчок – конкурентное стремление к преимуществу. И переход на новый уровень развития. Но для этого важно разумно расходовать ресурсы.
Так, компании Coca-Cola, DuPont, Sony, IBM, Johnson & Johnson, General Motors, Deloitte, Shell, BP, Apple и Asters сделали выбор в пользу эффективного использования времени и денег для достижения целей бизнеса.
Предотвращение и разрешение споров является частью их ДНК и рассматривается не только как юридический, но и как бизнес императив.
Эти компании сделали выбор в пользу альтернативных способов разрешения споров – ADR (Alternative Dispute Resolution).
Например, компания Google разработала простую мантру, которой успешно следует: "Don't litigate, negotiate" (Не судись, веди переговоры).
Несколько лет назад регуляторы США и Европы обвинили Google в злоупотреблении своим доминирующим положением поисковых систем на рынке.
Как отмечает The Wall Street Journal, Google удалось избежать официальных обвинений Федеральной торговой комиссии, согласившись внести небольшие изменения в свою практику поиска.
В соответствии с соглашением, Google согласилась зарезервировать место в верхней части своих европейских поисковых страниц для конкурентов, чтобы предоставлять специализированные результаты поиска для таких вещей, как гостиничные номера, наряду со службами Google, которые делают то же самое.
В свою очередь Google удалось избежать официального углубленного расследования со стороны регуляторов ЕС, что могло бы привести к штрафу в размере 10% от глобального годового дохода компании, который на тот момент составлял 59,8 млрд долларов.
В ходе расследования, которое длилось более 3 лет, обе стороны подчеркнули, что они хотели избежать формальной юридической битвы, ссылаясь на то, что "состязательное разбирательство" заняло бы "много лет и не оказало бы такого же немедленного воздействия".
Соглашение Google резко контрастирует с десятилетней битвой Microsoft с Брюсселем.
В отличие от Google, Microsoft попала в дорогостоящую конфронтацию с европейскими антимонопольными органами, которые оштрафовали компанию-разработчика программного обеспечения более чем на 2,5 миллиарда долларов.
"Переговоры могут работать лучше, чем конфронтация", - сказал Герберт Ховенкамп, профессор Университета Айовы, изучающий антимонопольное законодательство.
Google был гораздо более гибким, чем Microsoft, представляя свои собственные предложения по разрешению спора с ЕС.
Вот три принципа, которые помогут вам выгодно разрешить конфликты и превратить споры в сделки:
Эффективное использование ресурсов
Изучить возможность прибегнуть к ADR, прежде чем обращаться в суд. ADR помогает сэкономить время.
Гибкость процесса обеспечивает многогранное решение без границ, выработанное самими сторонами.
Стороны управляют процессом на основании обусловленных правил взаимодействия, в отличии от судебного процесса, где судья действует в рамках правил, описанных в процессуальных кодексах.
Даже в сложном случае спор может быть разрешен за считанные месяцы или недели, а судебный процесс может занять годы.
Фокус на интересах
Сосредоточиться на интересах, а не позициях. Важно определить и высказать свои бесчисленные интересы в споре, включая те, которые не являются финансовыми, и призвать другую сторону сделать то же самое.
За противодействующими позициями стоят общие и разные интересы. Важно понять свои интересы и интересы второй стороны. Интересы можно удовлетворить различными путями.
Контроль над происходящим
Самостоятельно контролировать ситуацию в процессе принятия вариантов разрешения спора, а также оградить себя от "неудобных" и неисполнимых решений.
В процессе ADR стороны принимают непосредственное участие в выработке и принятии решения. Третье лицо лишь организовывает переговоры, на которых стороны сами ищут варианты.
И пусть вас хранит ваш внутренний peacemaker!
Соавтор - Юна Потемкина, старший юрист Asters, медиатор (IHK München und Oberbayern)
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