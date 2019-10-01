Как Google разрешает бизнес-конфликты

С самого рождения мы склонны конкурировать с целью выжить и развиваться. Но часто конкуренция приводит к конфликтности и самоуничтожению.

Дабы этого не случилось, нам дарована альтернатива. Способность к миролюбию. И это не есть слабость.

Это мудрость выживания, записанная в ДНК. Это – ген урегулирования конфликтов.

Для любого развития нужен толчок – конкурентное стремление к преимуществу. И переход на новый уровень развития. Но для этого важно разумно расходовать ресурсы.

Так, компании Coca-Cola, DuPont, Sony, IBM, Johnson & Johnson, General Motors, Deloitte, Shell, BP, Apple и Asters сделали выбор в пользу эффективного использования времени и денег для достижения целей бизнеса.

Предотвращение и разрешение споров является частью их ДНК и рассматривается не только как юридический, но и как бизнес императив.

Эти компании сделали выбор в пользу альтернативных способов разрешения споров – ADR (Alternative Dispute Resolution).

Например, компания Google разработала простую мантру, которой успешно следует: "Don't litigate, negotiate" (Не судись, веди переговоры).

Несколько лет назад регуляторы США и Европы обвинили Google в злоупотреблении своим доминирующим положением поисковых систем на рынке.

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Компания Google, продвигая свои услуги, такие как Google Shopping, опускал продукты конкурентов ниже в результатах поиска, что сокращало процент потенциальных потребителей продуктов конкурентов.

Как отмечает The Wall Street Journal, Google удалось избежать официальных обвинений Федеральной торговой комиссии, согласившись внести небольшие изменения в свою практику поиска.

В соответствии с соглашением, Google согласилась зарезервировать место в верхней части своих европейских поисковых страниц для конкурентов, чтобы предоставлять специализированные результаты поиска для таких вещей, как гостиничные номера, наряду со службами Google, которые делают то же самое.

В свою очередь Google удалось избежать официального углубленного расследования со стороны регуляторов ЕС, что могло бы привести к штрафу в размере 10% от глобального годового дохода компании, который на тот момент составлял 59,8 млрд долларов.

В ходе расследования, которое длилось более 3 лет, обе стороны подчеркнули, что они хотели избежать формальной юридической битвы, ссылаясь на то, что "состязательное разбирательство" заняло бы "много лет и не оказало бы такого же немедленного воздействия".

Соглашение Google резко контрастирует с десятилетней битвой Microsoft с Брюсселем.

В отличие от Google, Microsoft попала в дорогостоящую конфронтацию с европейскими антимонопольными органами, которые оштрафовали компанию-разработчика программного обеспечения более чем на 2,5 миллиарда долларов.

"Переговоры могут работать лучше, чем конфронтация", - сказал Герберт Ховенкамп, профессор Университета Айовы, изучающий антимонопольное законодательство.

Google был гораздо более гибким, чем Microsoft, представляя свои собственные предложения по разрешению спора с ЕС.

Вот три принципа, которые помогут вам выгодно разрешить конфликты и превратить споры в сделки:

Эффективное использование ресурсов

Изучить возможность прибегнуть к ADR, прежде чем обращаться в суд. ADR помогает сэкономить время.

Гибкость процесса обеспечивает многогранное решение без границ, выработанное самими сторонами.

Стороны управляют процессом на основании обусловленных правил взаимодействия, в отличии от судебного процесса, где судья действует в рамках правил, описанных в процессуальных кодексах.

Даже в сложном случае спор может быть разрешен за считанные месяцы или недели, а судебный процесс может занять годы.

Фокус на интересах

Сосредоточиться на интересах, а не позициях. Важно определить и высказать свои бесчисленные интересы в споре, включая те, которые не являются финансовыми, и призвать другую сторону сделать то же самое.

За противодействующими позициями стоят общие и разные интересы. Важно понять свои интересы и интересы второй стороны. Интересы можно удовлетворить различными путями.

Контроль над происходящим

Самостоятельно контролировать ситуацию в процессе принятия вариантов разрешения спора, а также оградить себя от "неудобных" и неисполнимых решений.

В процессе ADR стороны принимают непосредственное участие в выработке и принятии решения. Третье лицо лишь организовывает переговоры, на которых стороны сами ищут варианты.

И пусть вас хранит ваш внутренний peacemaker!

Соавтор - Юна Потемкина, старший юрист Asters, медиатор (IHK München und Oberbayern)